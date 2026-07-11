Fyrsti dagurinn á tónlistarhátíðinni Kótelettunni fór fram í gær og gekk dagurinn mjög vel fyrir sig. Einn gisti í fangaklefa lögreglu og töluverð umferð var að bænum.
Þetta segir Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Suðurlandi.
„Það voru nokkrir pústar eins og gengur og gerist. Það var einn sem gisti í fangageymslu út af ölvun og óspektum. Það var það eina sem kom upp,“ segir Bryndís.
Lögreglan og gæsluliðar voru með virkt eftirlit og var töluvert af skilríkjum handlögð frá fólki sem var undir aldri. Áfram verður virkt eftirlit í dag og í kvöld svo gestir og gangandi geta átt von á því að sjá lögreglumenn í akstri og gangandi um allt svæðið í dag.
Tilkynning frá lögreglunni á Suðurlandi:
Fyrsti dagurinn á tónlistarhátíðinni Kótelettan var í gær 10. júlí.
Dagurinn gekk mjög vel fyrir sig og var mikil umferð inn í bæinn allan daginn.
Um kvöldið voru svo fyrstu tónleikarnir á svæðinu og gengu þeir einnig vel fyrir sig. Eitthvað var um smá pústra á svæðinu og einn aðili gisti fangaklefa sökum ölvunar.
Lögreglan og gæsluliðar voru með mjög virkt eftirlit á svæðinu og var töluvert af skilríkjum haldlögð frá fólki sem var undir aldri.
Áfram verður mjög virkt eftirlit á svæðinu öllu og mega gestir og gangandi eiga von á því að sjá lögreglumenn í akstri og gangandi um allt svæðið í dag.
Lögreglan á Suðurlandi vonar að allir hátíðargestir sem og aðrir haldi áfram að skemmta sér vel og minnir á að við erum hér til að aðstoða.
„Umferðin var gríðarlega þung í gær og allan gærdag, minnkaði aðeins þegar leið á kvöldið. Hún er ekkert rosalega þung núna en við gerum ráð fyrir því að hún þyngist í dag,“ segir Bryndís.
„Ef þú ætlar austur verður þú að fara Norðurleiðina.“