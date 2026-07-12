Sveindís Jane Jónsdóttir spilaði 90 mínútur er lið hennar Angel City vann 2-0 útisigur á San Diego Wave í NWSL-deildinni í Bandaríkjunum í nótt.
Sveindís og stöllur hennar í Angel City hafa átt misjöfnu gengi að fagna í deildinni í vetur en unnu þó Orlando Pride á heimavelli í síðasta leik. Eitt af því sem Sveindís hefur þurft að venjast eru gríðarlöng ferðalög í útileiki.
Hún slapp við það í gær þar sem lið hennar þurfti aðeins að leggja á sig um tveggja klukkustunda akstur frá Los Angeles til San Diego í Kaliforníu til að takast á við topplið deildarinnar.
Hin brasilíska Maiara Niehues kom Angel City yfir eftir um 17 mínútna leik og aðeins níu mínútum síðar tvöfaldaði landa hennar Ary Borges muninn.
Þar við sat. Angel City vann 2-0 sigur, sinn annan í deildinni í röð. Liðið situr í níunda sæti, rétt við úrslitakeppnissætin, en átta efstu lið deildarinanr fara þangað.
Það er með 19 stig eftir 13 leiki, einu stigi frá Orlando Pride sem er í neðsta umspilssætinu. San Diego Wave er með 28 stig á toppi deildarinnar.