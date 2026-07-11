Heilbrigðiseftirlitsins ekki áður séð álíka mengun í fjörunni við vinnslustöð Hvals Eiður Þór Árnason skrifar 11. júlí 2026 20:28 Þorsteinn Narfason, framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Vesturlands, og ljósmynd sem var tekin í fjörunni í dag, að sögn Paul Watson-samtakanna. Aðsend/Paul Watson-samtökin Framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Vesturlands segir að fyrri yfirlýsing um óásættanlega meðhöndlun Hvals hf. á soðvatni hafi byggt á röngum upplýsingum. Fitugildra í vinnslustöðinni virðist virka en unnið sé að því að greina hvort fita og önnur efni séu fjarlægð úr frárennsli með fullnægjandi hætti. Myndefni sem fulltrúar Paul Watson-samtakanna segjast hafa tekið í dag sýnir mengun í fjörunni við vinnslustöðina sem heilbrigðiseftirlitið hefur ekki séð áður. Samtökin sem reyna að hindra veiðar Hvals hf. hafa vakið athygli á því að áberandi hvít slikja hafi sést nærri vinnslustöð fyrirtækisins í Hvalfirði í dag. Framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlitsins segir erfitt að leggja mat á hana fyrr en niðurstöður fáist úr greiningu á sýnum úr frárennslisvatni vinnslustöðvarinnar. Heilbrigðiseftirlit Vesturlands tók starfshætti vinnslustöðvar Hvals til skoðunar eftir að tilkynning barst um mögulega yfirborðsmengun frá vinnslunni. Fyrirtækið brást ekki við tilkynningu eftirlitsins í tvo mánuði sem sagði að þvingunaraðgerðir kæmu til greina ef ekki yrði brugðist við fyrir daginn í dag. Þorsteinn Narfason, framkvæmdastjóri eftirlitsins, segir að bréf hafi loks borist frá fyrirtækinu í gær. Hvalur hafi tekið vel í athugasemdir en nýleg sýnataka muni vonandi leiða í ljós hvort mengunarvarnir séu fullnægjandi. Klippa: Mengun í fjörunni nærri vinnslustöð Hvals Fitugildran virtist virka Áðurnefnt soðvatn verður til við vinnslu á hvalamjöli þegar hvalbein eru soðin. „Við fengum upplýsingar í eftirliti um að þetta soðvatn væri að fara í gegnum fitugildru sem gerir hana þá algjörlega óvirka. En þetta virðast hafa verið rangar upplýsingar hjá aðila sem var ekki alveg nógu vel inni í þessari framleiðslulínu. Núna liggur það fyrir að þetta soðvatn er kælt,“ segir Þorsteinn í samtali við Vísi. Áður var greint frá því að starfsemi vinnslustöðvarinnar væri mögulega í uppnámi vegna ófullnægjandi hreinsunar. Myndefnið var tekið á þriðja tímaum í dag, að sögn samtakanna.Captain Paul Watson Foundation UK. „Við erum í sjálfu sér búin að fara þarna núna í eftirlit og taka myndir. Það er enn þá að sjá að það er svolítill fugl í útrásinni en að sama skapi virðist fitugildran vera að virka fínt og hún er að safna fitu. Hitastigið í gildrunni er um einhverjar 20 gráður sem er alveg ásættanlegt, þannig að ég gæti ímyndað mér að hún sé að virka.“ Óljóst hvort búnaður hreinsi önnur efni með fullnægjandi hætti Ekki liggur fyrir að svo stöddu hvort verið sé að hreinsa prótein og önnur næringarefni úr vatninu sem fer út í sjó frá vinnslustöð Hvals með fullnægjandi hætti. Áðurnefndum sýnum sem tekin voru í vikunni er ætlað að leiða það í ljós, að sögn Þorsteins. Uppsafnað efni sést í fjörunni nálægt vinnslustöðinni en ekki er staðfest að það komi frá Hvali hf. Paul Watson-samtökin Sjónrænt mat sýni að lítill litamunur sé á þeim vökva sem fari inn í hreinsibúnaðinn og þeim sem komi út úr honum. Fitugildran sé þó að virka. „Það er greinilega fita í gildrunni fyrir hreinsun en nánast enga að sjá eftir hreinsun.“ Þorsteinn segir að þegar niðurstöður skili sér verði metið hvort búnaðurinn sem Hvalur sé að nota sé fullnægjandi eða fyrirtækið þurfi að grípa til frekari ráðstafana. Sú krafa sé gerð til fyrirtækja að þau standist kröfur um mengunarvarnir í starfsleyfi þeirra. Skólpútrás fyrirtækisins sé lögleg og nái út fyrir stórstraumsfjörumörk eins og lög geri ráð fyrir. Erfitt að leggja mat á stöðuna út frá ástandinu í fjörunni Þorsteinn skoðaði sumar af myndunum sem Paul Watson-samtökin deildu með fréttastofu og segir að Heilbrigðiseftirlitið hafi ekki áður séð mengun í fjörunni. „Þó að það sé líklegt að þetta sé frá Hval hf. þá er erfitt að fullyrða það. Við bíðum eftir niðurstöðum úr fitumælingum.“ „Ef við erum að tala um alveg uppi í fjöruborðinu þá getur það auðvitað verið hvað sem er. Það er alveg þekkt að það getur verið hvít froða við eðlilegar aðstæður. Þannig að við þurfum alltaf í raun að meta þetta út frá því sem við sjáum í fyrirtækinu sjálfu og í lögnum þess. Annars erum við farin að spá og spekúlera svo mikið hvort þetta sé að koma frá þeim eða einhverjum öðrum. Þannig að það er eiginlega aldrei hægt að eiga við það sem við erum með úti í sjó, af því þá er búið að þynna það sem kemur frá fyrirtækinu.“ Fyrirtækið tekið vel á frávikum fram að þessu „Við eigum að hafa eftirlit með því að fyrirtækið sé að fara eftir löggjöfinni og við munum gera það áfram. Ég myndi segja að þetta sé kannski ekki alveg akút núna nema að niðurstöðurnar verði eitthvað drastískar en ég á ekki von á því miðað við það sem ég var að horfa á.“ Þorsteinn segir að það hafi komið fram í svarinu frá Kristjáni Loftssyni til heilbrigðiseftirlitsins sem barst í gær að verið sé að skoða nýjan búnað sem gæti virkað til bóta fyrir mengunarvarnir. „Hvalur í sjálfu sér hefur alveg tekið af myndarskap á frávikum, þannig að ég á ekkert von á öðru en að svona málin verði leyst ef það eru einhver vandamál.“ Hvalir Hvalveiðar Heilbrigðiseftirlit Umhverfismál Hvalfjarðarsveit Mest lesið „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin Innlent „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ Innlent Stutt í að beint flug til Kína fari í sölu Innlent Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Innlent Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Innlent Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Innlent Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Innlent Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Innlent Ríkissaksóknari telur að Margrét eigi ekki að fá að áfrýja til Landsréttar Innlent Fleiri fréttir Unnið að hrunvörnum við Holtsnúp Hluti af þriðja vinningi lenti á Íslandi Stutt í að beint flug til Kína fari í sölu Ríkissaksóknari telur að Margrét eigi ekki að fá að áfrýja til Landsréttar Gagnrýna könnun sem sýni fram á stuðning við dánaraðstoð Breiðholtsbrú opin fyrir umferð Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Gefur engin fyrirheit um lækkun áfengisgjalda Kynferðisbrot á Hólum og gular viðvaranir Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Hryðjuverkamálið, Landsmót hestamanna og neytendur „hafðir að fíflum“ með Lite-bjórum „Vinalegt“ spjall í bílakjallara sem varð að manndrápstilraun „Svimandi“ bótakröfur á leiðinni frá Sindra Snæ og Ísidóri Strandamenn klárir í almyrkvann Hryðjuverkamálinu lokið fjórum árum eftir handtöku „Sannarlega áhugaverð gjöf“ Þyngja þurfi dóma þeirra sem láta sér ekki segjast „Hver þarf Tenerife þegar þú hefur Hérað?“ Segir undanþágur rekast á grunnforsendur ESB „Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Flýtir afgreiðslu um allt að mánuð „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ Sjá meira