Flýtir afgreiðslu um allt að mánuð Árni Sæberg skrifar 10. júlí 2026 12:49 Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Vísir/Ívar Fannar Kröfunni um auglýsingu starfsleyfis og fjögurra vikna umsagnatíma áður en leyfi er veitt eða því breytt hefur verið létt af öllum flokkum atvinnustarfsemi sem heilbrigðisnefnd gefur út starfsleyfi fyrir. Þannig hefur afgreiðslu starfsleyfa verið flýtt um allt að fjórar vikur. Í tilkynningu þess efnis á vef Stjórnarráðsins segir að þetta leiði af frumvarpi Jóhanns Páls Jóhannssonar, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, um breytingar á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, sem samþykkt var á Alþingi 19. júní síðastliðinn. Ráðherra hafi nú fylgt lagabreytingunni eftir með breytingu á reglugerð um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit og reglugerð um hollustuhætti. Aflétting auglýsingaskyldunnar nái til ólíkra flokka atvinnustarfsemi á borð við gististaði, brugghús, skólahúsnæði, sund- og baðstaði, dvalarheimili, æfingasvæði slökkviliðs, sjúkrastofnanir, þvottahús og framleiðslu af ýmsu tagi. Gildir um feigar nefndir Með reglugerðarbreytingunni sem ráðherra undirritaði í dag sé hnykkt á því, í samræmi við umræddar lagabreytingar, að þrátt fyrir að breytingarnar á framkvæmd eftirlits taki gildi 1. janúar 2027 sé heilbrigðisnefndum strax heimilt að gefa út eða breyta starfsleyfum fyrir atvinnurekstur sem fellur undir viðauka IV við lög um hollustuhætti og mengunarvarnir án þess að auglýsa tillögu að starfsleyfi eða drög að breytingu á starfsleyfi og veita frest til athugasemda. Heilbrigðisnefndum sé þó heimilt að viðhafa slíka málsmeðferð ef ætla má að starfsemin geti haft veruleg grenndaráhrif, svo sem ef starfsemi fellur undir lög um umhverfismat framkvæmda og áætlana.Heimildin sé tímabundin í ljósi þess að heilbrigðisnefndir sveitarfélaga verði lagðar niður með umræddum lagabreytingum frá og með 1. janúar 2027. Færist þá útgáfa starfsleyfa samkvæmt lögunum til Umhverfis- og orkustofnunar, sem verði heldur ekki skylt að auglýsa starfsleyfi í fjórar vikur áður en það er gefið út nema starfsemi falli undir lög um umhverfismat framkvæmda og áætlana, en þó heimilt að hafa þann háttinn á ef ætla má að starfsemin geti haft veruleg grenndaráhrif. Enn eitt skrefið „Þetta er enn eitt skrefið sem núverandi ríkisstjórn tekur til þess að vinda ofan af íþyngjandi kröfum sem lagðar voru á fólk og fyrirtæki á undanförnum árum, og margt smátt gerir eitt stórt. Einhvern veginn virtist það hafa gleymst að þegar settar eru kvaðir á atvinnulíf þá verður slíkt að vera stutt málefnalegum rökum – og sönnunarbyrðin liggur alltaf hjá stjórnvöldum. Með þessum laga- og reglugerðarbreytingum eyðum við óþarfa töfum og sköpum sveigjanlegra umhverfi fyrir fólk og fyrirtæki sem eru að hefja nýja starfsemi eða færa út kvíarnar. Þetta skiptir máli,“ er haft eftir ráðherra. Heilbrigðiseftirlit Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Innlent Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Innlent „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ Innlent Eldur í Bryggjuhverfi Innlent Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Innlent Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Innlent Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Erlent Óttast að færri leiti sér aðstoðar Innlent Lést er hún fagnaði sigri Frakka Erlent Fleiri fréttir „Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Flýtir afgreiðslu um allt að mánuð „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ „Við skulum ekki láta grípa okkur með buxurnar á hælunum þetta árið“ Ungir síbrotamenn, eldur í Bryggjuhverfinu og andstæður í veðrinu „Við skírðum hana Halla Sykurvatn Tómatsósudóttir“ Eldur í Bryggjuhverfi Jarðböðin við Mývatn opin á nýjan leik „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Vegagerðin varar við vindi Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Óttast að færri leiti sér aðstoðar Íbúar Flóahrepps vilja ekki sameinast öðrum Kaupin hjá Gærunum gerast í fláningssalnum „Mikið hitaefni en þessi texti á að vera hlutlaus“ ESB-deilan harðnar eftir ummæli erlendra ráðamanna Segja Reykjanesbæ greiða þremur bæjarstjórum laun Hundurinn sem fannst hafði verið týndur í tíu ár „Þá sé þetta sem næst útilokað“ Lögreglan þekkti óprúttna aðila á upptökum Krafa Íslands um undanþágur vekur spurningar í ESB Segir skoðanir Ólafs Ragnars ekkert ofboðslega fréttnæmar Opna fyrir umferð á morgun Fjárhagslegt tjón netbrota á árinu nemur hundruðum milljóna Namibíumenn krefjast skaðabóta í Samherjamálinu Hafnaði á skilti Þessi sóttu um starf bæjarstjóra Fjallabyggðar Starfshópur um gervigreind tekinn til starfa Sjá meira