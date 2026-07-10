Innlent

Flýtir af­greiðslu um allt að mánuð

Árni Sæberg skrifar
Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra.
Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Vísir/Ívar Fannar

Kröfunni um auglýsingu starfsleyfis og fjögurra vikna umsagnatíma áður en leyfi er veitt eða því breytt hefur verið létt af öllum flokkum atvinnustarfsemi sem heilbrigðisnefnd gefur út starfsleyfi fyrir. Þannig hefur afgreiðslu starfsleyfa verið flýtt um allt að fjórar vikur.

Í tilkynningu þess efnis á vef Stjórnarráðsins segir að þetta leiði af frumvarpi Jóhanns Páls Jóhannssonar, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, um breytingar á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, sem samþykkt var á Alþingi 19. júní síðastliðinn. Ráðherra hafi nú fylgt lagabreytingunni eftir með breytingu á reglugerð um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit og reglugerð um hollustuhætti.

Aflétting auglýsingaskyldunnar nái til ólíkra flokka atvinnustarfsemi á borð við gististaði, brugghús, skólahúsnæði, sund- og baðstaði, dvalarheimili, æfingasvæði slökkviliðs, sjúkrastofnanir, þvottahús og framleiðslu af ýmsu tagi.

Gildir um feigar nefndir

Með reglugerðarbreytingunni sem ráðherra undirritaði í dag sé hnykkt á því, í samræmi við umræddar lagabreytingar, að þrátt fyrir að breytingarnar á framkvæmd eftirlits taki gildi 1. janúar 2027 sé heilbrigðisnefndum strax heimilt að gefa út eða breyta starfsleyfum fyrir atvinnurekstur sem fellur undir viðauka IV við lög um hollustuhætti og mengunarvarnir án þess að auglýsa tillögu að starfsleyfi eða drög að breytingu á starfsleyfi og veita frest til athugasemda. 

Heilbrigðisnefndum sé þó heimilt að viðhafa slíka málsmeðferð ef ætla má að starfsemin geti haft veruleg grenndaráhrif, svo sem ef starfsemi fellur undir lög um umhverfismat framkvæmda og áætlana.

Heimildin sé tímabundin í ljósi þess að heilbrigðisnefndir sveitarfélaga verði lagðar niður með umræddum lagabreytingum frá og með 1. janúar 2027. Færist þá útgáfa starfsleyfa samkvæmt lögunum til Umhverfis- og orkustofnunar, sem verði heldur ekki skylt að auglýsa starfsleyfi í fjórar vikur áður en það er gefið út nema starfsemi falli undir lög um umhverfismat framkvæmda og áætlana, en þó heimilt að hafa þann háttinn á ef ætla má að starfsemin geti haft veruleg grenndaráhrif.

Enn eitt skrefið

„Þetta er enn eitt skrefið sem núverandi ríkisstjórn tekur til þess að vinda ofan af íþyngjandi kröfum sem lagðar voru á fólk og fyrirtæki á undanförnum árum, og margt smátt gerir eitt stórt. Einhvern veginn virtist það hafa gleymst að þegar settar eru kvaðir á atvinnulíf þá verður slíkt að vera stutt málefnalegum rökum – og sönnunarbyrðin liggur alltaf hjá stjórnvöldum. Með þessum laga- og reglugerðarbreytingum eyðum við óþarfa töfum og sköpum sveigjanlegra umhverfi fyrir fólk og fyrirtæki sem eru að hefja nýja starfsemi eða færa út kvíarnar. Þetta skiptir máli,“ er haft eftir ráðherra.

Heilbrigðiseftirlit Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

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