Hluti af þriðja vinningi lenti á Íslandi Eiður Þór Árnason skrifar 11. júlí 2026 17:41 Vinningsmiðinn var keyptur í Hraunbergi í Reykjavík. Vísir/Vilhelm Þátttakandi á Íslandi deildi þriðja vinningi í EuroJackpot kvöldsins með fjórtán öðrum og fékk tæpar tíu milljónir króna í sinn hlut. Enginn var með fyrsta vinning í EuroJackpot í kvöld. Sex skiptu með sér öðrum vinningi og fær hver þeirra rúmar 75,5 milljónir króna. Fjórir af þeim miðum voru keyptir í Þýskalandi, einn á Spáni og einn í Króatíu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Íslenskri getspá. Líkt og fyrr segir voru fimmtán með þriðja vinning. Þar af voru ellefu miðar keyptir í Þýskalandi, einn í Noregi, einn í Tékklandi og einn í Póllandi. Íslenski miðinn var keyptur í Söluturninum í Hraunbergi í Reykjavík. Enginn var með Jóker kvöldsins en einn var með annan vinning þar og fær fyrir það 125 þúsund krónur. Miðinn er í áskrift. Einn á móti þremur milljónum Tölfræðilegar vinningslíkur á því að fá fimm réttar aðaltölur í EuroJackpot og þar með þriðja vinning í útdrætti eru einn á móti 3.107.515, samkvæmt reglugerð um talnagetraunir Íslenskrar getspár. Líkurnar á því að fá fyrsta vinning eru einn á móti 139.838.160. Fjárhættuspil Tengdar fréttir „Við erum ekki að fara að vinna“ Fjármálaráðgjafi mælir eindregið gegn því að fólk kaupi lottómiða í von um að verða ríkari. „Ef markmiðið er fjárhagslegur ávinningur þá er happdrætti og lottó og fjárhættuspil og allt slíkt með því vitlausasta sem þú gerir,“ segir Björn Berg Gunnarsson. 23. júlí 2024 08:01 Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot kvöld og deilir honum með tveimur öðrum sem keyptu miða í Þýskalandi. Fær hver um sig tæpar 65 milljónir króna í sinni hlut. 26. júní 2026 22:47 Mest lesið „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin Innlent „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ Innlent Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Innlent Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Innlent Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Innlent Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Innlent Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Innlent Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Erlent Félag Kushner hafi fengið landið vegna falsaðra afsala Erlent Fleiri fréttir Hluti af þriðja vinningi lenti á Íslandi Stutt í að beint flug til Kína fari í sölu Ríkissaksóknari telur að Margrét eigi ekki að fá að áfrýja til Landsréttar Gagnrýna könnun sem sýni fram á stuðning við dánaraðstoð Breiðholtsbrú opin fyrir umferð Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Gefur engin fyrirheit um lækkun áfengisgjalda Kynferðisbrot á Hólum og gular viðvaranir Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Hryðjuverkamálið, Landsmót hestamanna og neytendur „hafðir að fíflum“ með Lite-bjórum „Vinalegt“ spjall í bílakjallara sem varð að manndrápstilraun „Svimandi“ bótakröfur á leiðinni frá Sindra Snæ og Ísidóri Strandamenn klárir í almyrkvann Hryðjuverkamálinu lokið fjórum árum eftir handtöku „Sannarlega áhugaverð gjöf“ Þyngja þurfi dóma þeirra sem láta sér ekki segjast „Hver þarf Tenerife þegar þú hefur Hérað?“ Segir undanþágur rekast á grunnforsendur ESB „Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Flýtir afgreiðslu um allt að mánuð „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ „Við skulum ekki láta grípa okkur með buxurnar á hælunum þetta árið“ Sjá meira