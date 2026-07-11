Innlent

Hluti af þriðja vinningi lenti á Ís­landi

Eiður Þór Árnason skrifar
Vinningsmiðinn var keyptur í Hraunbergi í Reykjavík.
Vinningsmiðinn var keyptur í Hraunbergi í Reykjavík. Vísir/Vilhelm

Þátttakandi á Íslandi deildi þriðja vinningi í EuroJackpot kvöldsins með fjórtán öðrum og fékk tæpar tíu milljónir króna í sinn hlut. Enginn var með fyrsta vinning í EuroJackpot í kvöld.

Sex skiptu með sér öðrum vinningi og fær hver þeirra rúmar 75,5 milljónir króna. Fjórir af þeim miðum voru keyptir í Þýskalandi, einn á Spáni og einn í Króatíu.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Íslenskri getspá. Líkt og fyrr segir voru fimmtán með þriðja vinning. Þar af voru ellefu miðar keyptir í Þýskalandi, einn í Noregi, einn í Tékklandi og einn í Póllandi. Íslenski miðinn var keyptur í Söluturninum í Hraunbergi í Reykjavík.

Enginn var með Jóker kvöldsins en einn var með annan vinning þar og fær fyrir það 125 þúsund krónur. Miðinn er í áskrift.

Einn á móti þremur milljónum

Tölfræðilegar vinningslíkur á því að fá fimm réttar aðaltölur í EuroJackpot og þar með þriðja vinning í útdrætti eru einn á móti 3.107.515, samkvæmt reglugerð um talnagetraunir Íslenskrar getspár. Líkurnar á því að fá fyrsta vinning eru einn á móti 139.838.160.

Fjárhættuspil

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„Við erum ekki að fara að vinna“

Fjármálaráðgjafi mælir eindregið gegn því að fólk kaupi lottómiða í von um að verða ríkari. „Ef markmiðið er fjárhagslegur ávinningur þá er happdrætti og lottó og fjárhættuspil og allt slíkt með því vitlausasta sem þú gerir,“ segir Björn Berg Gunnarsson. 

Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot

Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot kvöld og deilir honum með tveimur öðrum sem keyptu miða í Þýskalandi. Fær hver um sig tæpar 65 milljónir króna í sinni hlut.

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