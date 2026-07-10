Innlent

„Sannar­lega á­huga­verð gjöf“

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Agnar Már Másson skrifa
Kristrún Frostadóttir telur gjöfina vera virðingarvott.
Kristrún Frostadóttir telur gjöfina vera virðingarvott. Vísir/Vilhelm

Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir skammbyssuna sem hún fékk að gjöf frá Tyrklandsforseta vera sannarlega „áhugaverða gjöf“. Gripurinn verður gerður óvirkur í Noregi.

„Ég hef ekki fengið þetta afhent beint sjálf heldur frétti af þessu eins og aðrir. Það er búið að koma byssunni til Noregs, hún var skilin eftir í Tyrklandi og síðan flutt til Ósló þar sem við erum með okkar sendiráð gagnvart Tyrklandi. Þar verður hún móttekin og gerð óvirk og síðan verður hún flutt til landsins sem sýningargripur fyrir íslensku þjóðina,“ sagði Kristrún aðspurð um gjöfina eftir ríkisstjórnarfund í morgun.

Sjá nánar: Fengu öll áletraða skammbyssu að gjöf frá Erdogan

„Þessi byssa mun ekki vera í mínu fangi, ekki notuð sem vopn. Þetta er minjagripur ef svo má segja.“

Tyrklandsforseti telji slíka gjöf vera ákveðinn virðingarvott og taki hún því sem svo. Gjöfin verði skráð líkt og aðrar gjafir sem berast forsætisráðherranum en enn liggur ekki fyrir hvar hún verður geymd.

„Það er ekkert ólíklegt að hún fari á safn á vegum lögreglunnar eða þess háttar,“ segir Kristrún.

Fylgendafjöldinn gott mál

Kristrún vakti ekki einungis athygli fyrir handabandið sem hún ein fékk frá Donald Trump Bandaríkjaforseta heldur hefur fylgjendafjöldi hennar á samfélagsmiðlinum Instagram fimmfaldast á fjórum dögum. Flestir af nýju fylgjendunum virðast vera Tyrkir.

„Ég varð aðeins vör við þetta. Þetta streymdi inn á mína samfélagsmiðla og ég var meðvituð um það að ég hefði vakið athygli þarna,“ segir hún.

Kristrún telur það jákvætt að ásýnd Íslands erlendis sé góð enda er hún fyrst og fremst fulltrúi íslensku þjóðarinnar.

„Þannig að ef að við komum út af svona fundi með jákvæða ímynd af okkar landi, jákvæða ímynd af okkar diplómasíu, hvernig við komum fram við fólk og ræðum við erlenda leiðtoga um þjóð þeirra, þá er það gott mál.“

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið