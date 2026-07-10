„Sannarlega áhugaverð gjöf“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Agnar Már Másson skrifa 10. júlí 2026 15:02 Kristrún Frostadóttir telur gjöfina vera virðingarvott. Vísir/Vilhelm Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir skammbyssuna sem hún fékk að gjöf frá Tyrklandsforseta vera sannarlega „áhugaverða gjöf“. Gripurinn verður gerður óvirkur í Noregi. „Ég hef ekki fengið þetta afhent beint sjálf heldur frétti af þessu eins og aðrir. Það er búið að koma byssunni til Noregs, hún var skilin eftir í Tyrklandi og síðan flutt til Ósló þar sem við erum með okkar sendiráð gagnvart Tyrklandi. Þar verður hún móttekin og gerð óvirk og síðan verður hún flutt til landsins sem sýningargripur fyrir íslensku þjóðina,“ sagði Kristrún aðspurð um gjöfina eftir ríkisstjórnarfund í morgun. Sjá nánar: Fengu öll áletraða skammbyssu að gjöf frá Erdogan „Þessi byssa mun ekki vera í mínu fangi, ekki notuð sem vopn. Þetta er minjagripur ef svo má segja.“ Tyrklandsforseti telji slíka gjöf vera ákveðinn virðingarvott og taki hún því sem svo. Gjöfin verði skráð líkt og aðrar gjafir sem berast forsætisráðherranum en enn liggur ekki fyrir hvar hún verður geymd. „Það er ekkert ólíklegt að hún fari á safn á vegum lögreglunnar eða þess háttar,“ segir Kristrún. Fylgendafjöldinn gott mál Kristrún vakti ekki einungis athygli fyrir handabandið sem hún ein fékk frá Donald Trump Bandaríkjaforseta heldur hefur fylgjendafjöldi hennar á samfélagsmiðlinum Instagram fimmfaldast á fjórum dögum. Flestir af nýju fylgjendunum virðast vera Tyrkir. „Ég varð aðeins vör við þetta. Þetta streymdi inn á mína samfélagsmiðla og ég var meðvituð um það að ég hefði vakið athygli þarna,“ segir hún. Kristrún telur það jákvætt að ásýnd Íslands erlendis sé góð enda er hún fyrst og fremst fulltrúi íslensku þjóðarinnar. „Þannig að ef að við komum út af svona fundi með jákvæða ímynd af okkar landi, jákvæða ímynd af okkar diplómasíu, hvernig við komum fram við fólk og ræðum við erlenda leiðtoga um þjóð þeirra, þá er það gott mál.“ Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Innlent „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Innlent „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ Innlent Eldur í Bryggjuhverfi Innlent Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Innlent Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Innlent Lést er hún fagnaði sigri Frakka Erlent Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Erlent Óttast að færri leiti sér aðstoðar Innlent Fleiri fréttir „Sannarlega áhugaverð gjöf“ Þyngja þurfi dóma þeirra sem láta sér ekki segjast „Hver þarf Tenerife þegar þú hefur Hérað?“ Segir undanþágur rekast á grunnforsendur ESB „Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Flýtir afgreiðslu um allt að mánuð „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ „Við skulum ekki láta grípa okkur með buxurnar á hælunum þetta árið“ Ungir síbrotamenn, eldur í Bryggjuhverfinu og andstæður í veðrinu „Við skírðum hana Halla Sykurvatn Tómatsósudóttir“ Eldur í Bryggjuhverfi Jarðböðin við Mývatn opin á nýjan leik „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Vegagerðin varar við vindi Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Óttast að færri leiti sér aðstoðar Íbúar Flóahrepps vilja ekki sameinast öðrum Kaupin hjá Gærunum gerast í fláningssalnum „Mikið hitaefni en þessi texti á að vera hlutlaus“ ESB-deilan harðnar eftir ummæli erlendra ráðamanna Segja Reykjanesbæ greiða þremur bæjarstjórum laun Hundurinn sem fannst hafði verið týndur í tíu ár „Þá sé þetta sem næst útilokað“ Lögreglan þekkti óprúttna aðila á upptökum Krafa Íslands um undanþágur vekur spurningar í ESB Segir skoðanir Ólafs Ragnars ekkert ofboðslega fréttnæmar Opna fyrir umferð á morgun Fjárhagslegt tjón netbrota á árinu nemur hundruðum milljóna Sjá meira