„Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 10. júlí 2026 13:34 Gestir geta fengi að sigla með á morgun. Aðsend Tveir félagar úr afrekshópi Siglingafélags Reykjavíkur ætla að sigla í sólarhring um Fossvoginn um helgina. Þetta er liður í fjáröflun hópsins en gestum og gangandi verður boðið um borð. Þeir Elías og Daníel munu sigla bátnum saman en þetta er í annað árið í röð sem þetta er gert. Báðir eru þeir í afrekshópi félagsins og í landsliðinu í siglingum. Tilgangurinn er að safna peningum fyrir stórmót sem framundan eru. „Á morgun erum við að sigla frá átta á morguninn til átta á morguninn á sunnudaginn, sem sagt tuttugu og fjórar klukkustundir. Við erum nokkrir að fara á Norðurlandameistaramót til dæmis og líklegast síðan Smáþjóðaleika og fleira á næsta ári,“ segir Elías Burgos. Siglt verður í hringi en sérstakar baujur munu marka brautina. Í fyrra fór báturinn hundrað og þrjátíu hringi á einum sólarhring. Þá munu aðrir félagsmenn skiptast á að sigla öðrum bát í skemmri tíma á svæðinu. Elías segir það nokkuð krefjandi að sigla svona lengi. „Ég myndi segja að það sé frekar erfitt að vera svona lengi úti á sjó. Það verður náttúrulega svolítið kalt og mikill vindur sem er spáð og síðan er þetta mjög gaman upp á það að vera bara með góðum félaga á bát og vera lengi að þessu, þannig að það er svona plúsinn og mínusinn er að vera lengi að þessu. Síðan náttúrulega tekur þetta á að vera að sigla þessum bátum svona lengi. Það eru alls konar hreyfingar sem maður þarf að gera sem taka virkilega á handleggsvöðvana, þannig að ég held að við verðum blautir og þreyttir þegar við komum aftur heim.“ Gestum boðið um borð Ákveðið var að siglingin færi fram í Fossvoginum til að fólk gæti komið og fylgst með. Þá verður gestum og gangandi boðið um borð frá klukkan tíu í fyrramálið til tvö. Elías segir það líka hafa verið gert í fyrra en mörgum hafi þótt gaman að prófa að sigla. „Það voru mjög margir krakkar sem voru mjög áhugasamir og komu og fengu að spyrja alls konar og svona. Það er líka annar mjög skemmtilegur hluti af þessu er bara að fá fullt af fólki sem maður hefur aldrei kynnst og að fá að kynna eitthvað svona skemmtilegt fyrir þeim.“ Siglingaíþróttir Mest lesið Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Innlent Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Innlent „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ Innlent Eldur í Bryggjuhverfi Innlent Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Innlent Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Innlent Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Erlent Óttast að færri leiti sér aðstoðar Innlent Lést er hún fagnaði sigri Frakka Erlent Fleiri fréttir „Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Flýtir afgreiðslu um allt að mánuð „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ „Við skulum ekki láta grípa okkur með buxurnar á hælunum þetta árið“ Ungir síbrotamenn, eldur í Bryggjuhverfinu og andstæður í veðrinu „Við skírðum hana Halla Sykurvatn Tómatsósudóttir“ Eldur í Bryggjuhverfi Jarðböðin við Mývatn opin á nýjan leik „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Vegagerðin varar við vindi Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Óttast að færri leiti sér aðstoðar Íbúar Flóahrepps vilja ekki sameinast öðrum Kaupin hjá Gærunum gerast í fláningssalnum „Mikið hitaefni en þessi texti á að vera hlutlaus“ ESB-deilan harðnar eftir ummæli erlendra ráðamanna Segja Reykjanesbæ greiða þremur bæjarstjórum laun Hundurinn sem fannst hafði verið týndur í tíu ár „Þá sé þetta sem næst útilokað“ Lögreglan þekkti óprúttna aðila á upptökum Krafa Íslands um undanþágur vekur spurningar í ESB Segir skoðanir Ólafs Ragnars ekkert ofboðslega fréttnæmar Opna fyrir umferð á morgun Fjárhagslegt tjón netbrota á árinu nemur hundruðum milljóna Namibíumenn krefjast skaðabóta í Samherjamálinu Hafnaði á skilti Þessi sóttu um starf bæjarstjóra Fjallabyggðar Starfshópur um gervigreind tekinn til starfa Sjá meira