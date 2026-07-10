Innlent

„Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“

Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar
Gestir geta fengi að sigla með á morgun.
Gestir geta fengi að sigla með á morgun. Aðsend

Tveir félagar úr afrekshópi Siglingafélags Reykjavíkur ætla að sigla í sólarhring um Fossvoginn um helgina. Þetta er liður í fjáröflun hópsins en gestum og gangandi verður boðið um borð.

Þeir Elías og Daníel munu sigla bátnum saman en þetta er í annað árið í röð sem þetta er gert. Báðir eru þeir í afrekshópi félagsins og í landsliðinu í siglingum. Tilgangurinn er að safna peningum fyrir stórmót sem framundan eru.

„Á morgun erum við að sigla frá átta á morguninn til átta á morguninn á sunnudaginn, sem sagt tuttugu og fjórar klukkustundir. Við erum nokkrir að fara á Norðurlandameistaramót til dæmis og líklegast síðan Smáþjóðaleika og fleira á næsta ári,“ segir Elías Burgos.

Siglt verður í hringi en sérstakar baujur munu marka brautina. Í fyrra fór báturinn hundrað og þrjátíu hringi á einum sólarhring. Þá munu aðrir félagsmenn skiptast á að sigla öðrum bát í skemmri tíma á svæðinu. Elías segir það nokkuð krefjandi að sigla svona lengi.

„Ég myndi segja að það sé frekar erfitt að vera svona lengi úti á sjó. Það verður náttúrulega svolítið kalt og mikill vindur sem er spáð og síðan er þetta mjög gaman upp á það að vera bara með góðum félaga á bát og vera lengi að þessu, þannig að það er svona plúsinn og mínusinn er að vera lengi að þessu. Síðan náttúrulega tekur þetta á að vera að sigla þessum bátum svona lengi. Það eru alls konar hreyfingar sem maður þarf að gera sem taka virkilega á handleggsvöðvana, þannig að ég held að við verðum blautir og þreyttir þegar við komum aftur heim.“

Gestum boðið um borð

Ákveðið var að siglingin færi fram í Fossvoginum til að fólk gæti komið og fylgst með. Þá verður gestum og gangandi boðið um borð frá klukkan tíu í fyrramálið til tvö. Elías segir það líka hafa verið gert í fyrra en mörgum hafi þótt gaman að prófa að sigla. 

„Það voru mjög margir krakkar sem voru mjög áhugasamir og komu og fengu að spyrja alls konar og svona. Það er líka annar mjög skemmtilegur hluti af þessu er bara að fá fullt af fólki sem maður hefur aldrei kynnst og að fá að kynna eitthvað svona skemmtilegt fyrir þeim.“

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