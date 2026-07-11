Kynferðisbrot á Hólum og gular viðvaranir Bjarki Sigurðsson skrifar 11. júlí 2026 11:44 Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. vísir Tilkynnt var um eina líkamsárás og eitt kynferðisbrot á Landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal í nótt. Að örðu leyti var nóttin ágæt, að sögn lögreglu á svæðinu. Hvassvirði er á norðurlandi vestra og gul viðvörun tekur gildi í fyrramálið. Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi síðasta sunnudag er látin. Hún lést á fimmtudag á gjörgæslu Landspítalans er segir í tilkynningu frá lögreglunni. Konan, sem var á sjötugsaldri, fannst meðvitundarlaus ásamt eiginmanni sínum á tjaldsvæði í Biskupstungum. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 11. júlí 2026 Áfengisgjöld verða til skoðunar við gerð næstu fjárlaga, að sögn fjármálaráðherra. Veitingamenn segja gjöldin íþyngjandi og benda á að ríkið innheimti tvöfalt meira með þeim en með veiðigjöldum. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að Bandaríkjaher sé reiðubúinn til að „gereyða öllum svæðum Írans“ skyldu Íranar sýna honum banatilræði. Þúsund flugskeytum sé þegar beint að Íran. Veðurstofa Íslands spáir björtu og allt að 25 stiga hita í dag á norðaustur- og austurhluta landsins. Á Egilsstöðum eru nú 22 gráður og mætir sveitarstjóri Múlaþings í viðtal í beinni en fréttatíminn er lesinn frá Egilsstöðum. Í sportinu er svo að sjálfsögðu HM í fótbolta í aðalhlutverki en Spánverjar tryggðu sér sæti í undanúrslitum í gær og vonast Norðmenn til að gera slíkt hið sama í fyrsta sinn í sögunni. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin Innlent „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ Innlent Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Innlent Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Innlent Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Innlent Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Erlent Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Innlent Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Innlent Fleiri fréttir Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Gefur engin fyrirheit um lækkun áfengisgjalda Kynferðisbrot á Hólum og gular viðvaranir Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Hryðjuverkamálið, Landsmót hestamanna og neytendur „hafðir að fíflum“ með Lite-bjórum „Vinalegt“ spjall í bílakjallara sem varð að manndrápstilraun „Svimandi“ bótakröfur á leiðinni frá Sindra Snæ og Ísidóri Strandamenn klárir í almyrkvann Hryðjuverkamálinu lokið fjórum árum eftir handtöku „Sannarlega áhugaverð gjöf“ Þyngja þurfi dóma þeirra sem láta sér ekki segjast „Hver þarf Tenerife þegar þú hefur Hérað?“ Segir undanþágur rekast á grunnforsendur ESB „Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Flýtir afgreiðslu um allt að mánuð „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ „Við skulum ekki láta grípa okkur með buxurnar á hælunum þetta árið“ Ungir síbrotamenn, eldur í Bryggjuhverfinu og andstæður í veðrinu „Við skírðum hana Halla Sykurvatn Tómatsósudóttir“ Eldur í Bryggjuhverfi Jarðböðin við Mývatn opin á nýjan leik „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Vegagerðin varar við vindi Sjá meira