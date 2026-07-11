Innlent

Kyn­ferðis­brot á Hólum og gular við­varanir

Bjarki Sigurðsson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf.
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Tilkynnt var um eina líkamsárás og eitt kynferðisbrot á Landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal í nótt. Að örðu leyti var nóttin ágæt, að sögn lögreglu á svæðinu. Hvassvirði er á norðurlandi vestra og gul viðvörun tekur gildi í fyrramálið.

Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi síðasta sunnudag er látin. Hún lést á fimmtudag á gjörgæslu Landspítalans er segir í tilkynningu frá lögreglunni. Konan, sem var á sjötugsaldri, fannst meðvitundarlaus ásamt eiginmanni sínum á tjaldsvæði í Biskupstungum.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 11. júlí 2026

Áfengisgjöld verða til skoðunar við gerð næstu fjárlaga, að sögn fjármálaráðherra. Veitingamenn segja gjöldin íþyngjandi og benda á að ríkið innheimti tvöfalt meira með þeim en með veiðigjöldum.

Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að Bandaríkjaher sé reiðubúinn til að „gereyða öllum svæðum Írans“ skyldu Íranar sýna honum banatilræði. Þúsund flugskeytum sé þegar beint að Íran.

Veðurstofa Íslands spáir björtu og allt að 25 stiga hita í dag á norðaustur- og austurhluta landsins. Á Egilsstöðum eru nú 22 gráður og mætir sveitarstjóri Múlaþings í viðtal í beinni en fréttatíminn er lesinn frá Egilsstöðum. 

Í sportinu er svo að sjálfsögðu HM í fótbolta í aðalhlutverki en Spánverjar tryggðu sér sæti í undanúrslitum í gær og vonast Norðmenn til að gera slíkt hið sama í fyrsta sinn í sögunni. 

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