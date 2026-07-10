Verjandi Sindra Snæs Birgissonar, sem var ákærður fyrir skipulagningu hryðjuverka ásamt Ísidóri Nathanssyni, segir þá eiga „svimandi“ bótakröfur á íslenska ríkið vegna aðfarar þess að þeim. Líf þeirra hafi verið í kyrrstöðu frá því að þeir voru handteknir fyrir rétt tæpum fjórum árum.
Ríkissaksóknari tilkynnti síðdegis að dómi Landréttar frá 18. júní síðastliðnum, þar sem Sindri Snær og Ísidór voru sýknaðir af ákæru fyrir skipulag hryðjuverka en sakfelldir fyrir vopnalagabrot, yrði ekki áfrýjað. Því er hryðjuverkamálinu svokallaða endanlega lokið, allavega hvað saksókn varðar.
Fréttastofa hafði sambandi við Svein Andra Sveinsson lögmann, sem varði Sindra Snæ í málinu. Honum hafði ekki verið tilkynnt ákvörðun Ríkissaksóknara og því færði blaðamaður honum fréttirnar, sem hann sagði mjög ánægjulegar.
„Það er auðvitað sérstaklega ánægjulegt fyrir minn umbjóðanda og báða ákærðu í málinu að þessari hringavitleysu skuli loksins vera lokið, en henni auðvitað hefði átt að vera lokið miklu fyrr. Í mínum huga var þessu máli mjög snemma lokið þannig, hryðjuverkaþætti málsins, en þetta er alltaf fagnaðarefni og núna taka við aðrar aðgerðir í málinu.“
Hvað áttu við með því?
„Það er engin spurning að ákærðu í málinu eiga svimandi bótakröfur á ríkið fyrir alla aðförinu. Það eru auðvitað næstu skref fyrir þá að sækja bætur á ríkið fyrir þetta mál, gæsluvarðhald og svo framvegis. Ég veit ekki hvar ég á að byrja þar, þeirra líf er búið að vera stopp núna í hvað, þrjú ár, fjögur ár.“
Sveinn Andri segir niðurstöðu málsins vera mikinn áfellisdóm fyrir lögregluna og ákæruvaldið.
„Sérstaklega fyrir ríkislögreglustjóraembættið, hvernig það startaði þessu máli og hefði ekki átt að starta því. Og auðvitað hefðu héraðssaksóknari og ríkissaksóknari átt að hafa rænu á því að að slökkva á þessu máli miklu fyrr.“