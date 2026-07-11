Innlent

Þrír hand­teknir fyrir brot á lög­reglu­sam­þykkt

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Víða á höfuðborgarsvæðinu bárust lögreglu tilkynningar um hávaða í nótt.
Víða á höfuðborgarsvæðinu bárust lögreglu tilkynningar um hávaða í nótt.

Þrír voru handteknir fyrir líkamsárás og brot á lögreglusamþykkt i miðborg Reykjavíkur í nótt. Mennirnir þrír ýmist losnuðu að skýrslutökunni liðinni eða voru vistaðir í fangageymslu lögreglu sökum ástands. 

Er þetta meðal þeirra 83 mála sem skráð eru í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um störf næturinnar en alls hafi tíu gist í fangageymslum. 

Tilkynnt var um stolið ökutæki sem fannst í Hafnarfirði og fór málið í hefðbundið ferli. 

Lögregla hafði nokkur afskipti af sex ökumönnum undir áhrifum áfengis- og/eða fíkniefna en allir voru fluttir á lögreglustöð í nótt í hefðbundið ferli og voru lausir að því loknu. Auk þess voru tveir kærðir fyrir að keyra yfir á rauðu ljósi.

Lögreglumál Reykjavík Hafnarfjörður

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