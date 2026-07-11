Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Áróra L Davíðsdóttir skrifar 11. júlí 2026 07:26 Víða á höfuðborgarsvæðinu bárust lögreglu tilkynningar um hávaða í nótt. Þrír voru handteknir fyrir líkamsárás og brot á lögreglusamþykkt i miðborg Reykjavíkur í nótt. Mennirnir þrír ýmist losnuðu að skýrslutökunni liðinni eða voru vistaðir í fangageymslu lögreglu sökum ástands. Er þetta meðal þeirra 83 mála sem skráð eru í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um störf næturinnar en alls hafi tíu gist í fangageymslum. Tilkynnt var um stolið ökutæki sem fannst í Hafnarfirði og fór málið í hefðbundið ferli. Lögregla hafði nokkur afskipti af sex ökumönnum undir áhrifum áfengis- og/eða fíkniefna en allir voru fluttir á lögreglustöð í nótt í hefðbundið ferli og voru lausir að því loknu. Auk þess voru tveir kærðir fyrir að keyra yfir á rauðu ljósi. Lögreglumál Reykjavík Hafnarfjörður Mest lesið Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Innlent Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Innlent Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Innlent Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Innlent „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Fréttir Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður „Vinalegt“ spjall í bílakjallara sem varð að manndrápstilraun Innlent Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Innlent „Svimandi“ bótakröfur á leiðinni frá Sindra Snæ og Ísidóri Innlent „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Innlent Fleiri fréttir Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Hryðjuverkamálið, Landsmót hestamanna og neytendur „hafðir að fíflum“ með Lite-bjórum „Vinalegt“ spjall í bílakjallara sem varð að manndrápstilraun „Svimandi“ bótakröfur á leiðinni frá Sindra Snæ og Ísidóri Strandamenn klárir í almyrkvann Hryðjuverkamálinu lokið fjórum árum eftir handtöku „Sannarlega áhugaverð gjöf“ Þyngja þurfi dóma þeirra sem láta sér ekki segjast „Hver þarf Tenerife þegar þú hefur Hérað?“ Segir undanþágur rekast á grunnforsendur ESB „Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Flýtir afgreiðslu um allt að mánuð „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ „Við skulum ekki láta grípa okkur með buxurnar á hælunum þetta árið“ Ungir síbrotamenn, eldur í Bryggjuhverfinu og andstæður í veðrinu „Við skírðum hana Halla Sykurvatn Tómatsósudóttir“ Eldur í Bryggjuhverfi Jarðböðin við Mývatn opin á nýjan leik „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Vegagerðin varar við vindi Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Óttast að færri leiti sér aðstoðar Íbúar Flóahrepps vilja ekki sameinast öðrum Kaupin hjá Gærunum gerast í fláningssalnum Sjá meira