Innlent

Gefur engin fyrir­heit um lækkun áfengisgjalda

Birgir Olgeirsson skrifar
Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra.
Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra. Vísir/Anton Brink

Áfengisgjöld verða til skoðunar við gerð næstu fjárlaga, að sögn fjármálaráðherra. Veitingamenn segja gjöldin íþyngjandi og benda á að ríkið innheimti tvöfalt meira með þeim en veiðigjöldum. Ráðherra segir hins vegar að erfið áfengissala geti sýnt að gjöldin þjóni tilgangi sínum.

Veitingamenn hafa þrýst á stjórnvöld að lækka áfengisgjöld og segja þau leggjast þungt á rekstur veitingastaða. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra fundaði nýlega með fulltrúum greinarinnar og sagðist ætla að ræða málið við Daða Má Kristófersson fjármálaráðherra.

Hann gefur engin fyrirheit um lækkun en segir gjöldin koma reglulega til mats.

„Þetta eru ákvarðanir sem teknar eru á hverju ári um það hvort áfengisgjöld hækki eða ekki. Sú umræða verður tekin núna í tengslum við fjárlagafrumvarpið eins og hún hefur alltaf verið tekin,“ segir Daði Már.

Veitingamenn segja há gjöld bætast við aukinn launa-, húsnæðis- og innkaupakostnað. Þeir hafa meðal annars borið tekjur ríkisins af áfengisgjöldum saman við veiðigjöld og benda á að áfengisgjöldin skili ríkinu um tvöfalt hærri fjárhæð.

Daði Már segir gjöldin leggjast jafnt á alla seljendur áfengis. Þau séu jafnframt frábrugðin flestum öðrum opinberum gjöldum að því leyti að tekjuöflun sé ekki eina markmið þeirra.

„Markmið þeirra er auðvitað að draga úr neyslu og það er alveg ljóst að þessi skattlagning er þess vegna öðruvísi heldur en mjög mörg önnur skattlagning. Það er beinlínis markmið ríkisins með þessum gjöldum og hefur alltaf verið að draga úr neyslu. Það að gangi illa að selja áfengi er þá til merkis um að þetta beri árangur.“

Ráðherra segir engu að síður þurfa að meta sanngirni opinberra gjalda og áhrif þeirra á rekstur fyrirtækja.

„Síðan getum við verið og haft aðra skoðun á því hvort að eðlilegt sé að skattheimta beinist sérstaklega að ákveðnum atvinnugreinum, sérstaklega ef að róðurinn þar er þungur og það eru sjónarmið sem við horfum líka til,“ segir Daði Már.

Endanleg afstaða til áfengisgjaldanna liggur því ekki fyrir en málið verður tekið upp við vinnslu fjárlagafrumvarpsins.

Áfengi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið