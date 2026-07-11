Gefur engin fyrirheit um lækkun áfengisgjalda Birgir Olgeirsson skrifar 11. júlí 2026 12:11 Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra. Vísir/Anton Brink Áfengisgjöld verða til skoðunar við gerð næstu fjárlaga, að sögn fjármálaráðherra. Veitingamenn segja gjöldin íþyngjandi og benda á að ríkið innheimti tvöfalt meira með þeim en veiðigjöldum. Ráðherra segir hins vegar að erfið áfengissala geti sýnt að gjöldin þjóni tilgangi sínum. Veitingamenn hafa þrýst á stjórnvöld að lækka áfengisgjöld og segja þau leggjast þungt á rekstur veitingastaða. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra fundaði nýlega með fulltrúum greinarinnar og sagðist ætla að ræða málið við Daða Má Kristófersson fjármálaráðherra. Hann gefur engin fyrirheit um lækkun en segir gjöldin koma reglulega til mats. „Þetta eru ákvarðanir sem teknar eru á hverju ári um það hvort áfengisgjöld hækki eða ekki. Sú umræða verður tekin núna í tengslum við fjárlagafrumvarpið eins og hún hefur alltaf verið tekin,“ segir Daði Már. Veitingamenn segja há gjöld bætast við aukinn launa-, húsnæðis- og innkaupakostnað. Þeir hafa meðal annars borið tekjur ríkisins af áfengisgjöldum saman við veiðigjöld og benda á að áfengisgjöldin skili ríkinu um tvöfalt hærri fjárhæð. Daði Már segir gjöldin leggjast jafnt á alla seljendur áfengis. Þau séu jafnframt frábrugðin flestum öðrum opinberum gjöldum að því leyti að tekjuöflun sé ekki eina markmið þeirra. „Markmið þeirra er auðvitað að draga úr neyslu og það er alveg ljóst að þessi skattlagning er þess vegna öðruvísi heldur en mjög mörg önnur skattlagning. Það er beinlínis markmið ríkisins með þessum gjöldum og hefur alltaf verið að draga úr neyslu. Það að gangi illa að selja áfengi er þá til merkis um að þetta beri árangur.“ Ráðherra segir engu að síður þurfa að meta sanngirni opinberra gjalda og áhrif þeirra á rekstur fyrirtækja. „Síðan getum við verið og haft aðra skoðun á því hvort að eðlilegt sé að skattheimta beinist sérstaklega að ákveðnum atvinnugreinum, sérstaklega ef að róðurinn þar er þungur og það eru sjónarmið sem við horfum líka til,“ segir Daði Már. Endanleg afstaða til áfengisgjaldanna liggur því ekki fyrir en málið verður tekið upp við vinnslu fjárlagafrumvarpsins. Áfengi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin Innlent „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ Innlent Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Innlent Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Innlent Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Innlent Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Erlent Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Innlent Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Innlent Fleiri fréttir Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Gefur engin fyrirheit um lækkun áfengisgjalda Kynferðisbrot á Hólum og gular viðvaranir Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Hryðjuverkamálið, Landsmót hestamanna og neytendur „hafðir að fíflum“ með Lite-bjórum „Vinalegt“ spjall í bílakjallara sem varð að manndrápstilraun „Svimandi“ bótakröfur á leiðinni frá Sindra Snæ og Ísidóri Strandamenn klárir í almyrkvann Hryðjuverkamálinu lokið fjórum árum eftir handtöku „Sannarlega áhugaverð gjöf“ Þyngja þurfi dóma þeirra sem láta sér ekki segjast „Hver þarf Tenerife þegar þú hefur Hérað?“ Segir undanþágur rekast á grunnforsendur ESB „Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Flýtir afgreiðslu um allt að mánuð „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ „Við skulum ekki láta grípa okkur með buxurnar á hælunum þetta árið“ Ungir síbrotamenn, eldur í Bryggjuhverfinu og andstæður í veðrinu „Við skírðum hana Halla Sykurvatn Tómatsósudóttir“ Eldur í Bryggjuhverfi Jarðböðin við Mývatn opin á nýjan leik „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Vegagerðin varar við vindi Sjá meira