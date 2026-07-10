Innlent

Hryðjuverkamálinu lokið fjórum árum eftir hand­töku

Árni Sæberg skrifar
Sindri Snær Birgisson og Ísidór Nathansson við meðferð málsin í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir margt löngu.
Sindri Snær Birgisson og Ísidór Nathansson við meðferð málsin í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir margt löngu. Vísir/Hulda Margrét

Ríkissaksóknari telur ekki efni til að óska eftir áfrýjunarleyfi til Hæstaréttar vegna sýknudóms Landsréttar í hryðjuverkamálinu svokallaða. Því er einu umtalaðasta sakamáli samtímans lokið, rétt tæpum fjórum árum eftir að þeir Sindri Snær Birgisson og Ísidór Nathansson voru handteknir vegna gruns um skipulagningu hryðjuverka.

Frá þessu er greint á vef Ríkissaksóknara. Dómur Landsréttar var kveðinn upp þann 18. júní síðastliðinn.

Málið hefur verið eitt umfangsmesta og umdeildasta sakamál síðari ára hér á landi. Mennirnir voru handteknir í september 2022 í aðgerðum lögreglu í Kópavogi og Mosfellsbæ. Þeim var gefið að sök að hafa lagt á ráðin um hryðjuverk, en þeir höfðu áður verið sýknaðir af þeim hluta ákærunnar bæði í Héraðsdómi Reykjavíkur og Landsrétti.

Tvær umferðir í Landsrétti

Í héraði voru þeir hins vegar sakfelldir fyrir vopnalagabrot. Sindri Snær hlaut þá tveggja ára fangelsisdóm og Ísidór átján mánaða dóm. Landsréttur mildaði síðar þá refsingu, í átján mánuði yfir Sindra og fimmtán mánuði yfir Ísidóri, en sýknaði þá áfram af hryðjuverkahluta ákærunnar.

Hæstiréttur ómerkti þann dóm Landsréttar í mars síðastliðnum. Hæstiréttur taldi annmarka hafa verið á sönnunarmati Landsréttar og vísaði málinu aftur þangað til nýrrar meðferðar.

Niðurstaða reist sönnunargildi munnlegs framburðar

Í tilkynningu Ríkissaksóknara segir að með nýjum dómi Landsréttar hafi verið brugðist við þeim atriðum sem Hæstiréttur gerði athugasemdir við og voru grundvöllur heimvísunarinnar.

Niðurstaða Landsréttar um að sýkna Sindra Snæ og Ísidór af nefndum brotum sé að verulegu leyti reist á mati réttarins á sönnunargildi munnlegs framburðar ákærðu og vitna, sem Hæstiréttur getur ekki endurmetið.

Grunaðir um skipulagningu hryðjuverka Dómsmál

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