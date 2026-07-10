Hryðjuverkamálinu lokið fjórum árum eftir handtöku Árni Sæberg skrifar 10. júlí 2026 15:29 Sindri Snær Birgisson og Ísidór Nathansson við meðferð málsin í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir margt löngu. Vísir/Hulda Margrét Ríkissaksóknari telur ekki efni til að óska eftir áfrýjunarleyfi til Hæstaréttar vegna sýknudóms Landsréttar í hryðjuverkamálinu svokallaða. Því er einu umtalaðasta sakamáli samtímans lokið, rétt tæpum fjórum árum eftir að þeir Sindri Snær Birgisson og Ísidór Nathansson voru handteknir vegna gruns um skipulagningu hryðjuverka. Frá þessu er greint á vef Ríkissaksóknara. Dómur Landsréttar var kveðinn upp þann 18. júní síðastliðinn. Málið hefur verið eitt umfangsmesta og umdeildasta sakamál síðari ára hér á landi. Mennirnir voru handteknir í september 2022 í aðgerðum lögreglu í Kópavogi og Mosfellsbæ. Þeim var gefið að sök að hafa lagt á ráðin um hryðjuverk, en þeir höfðu áður verið sýknaðir af þeim hluta ákærunnar bæði í Héraðsdómi Reykjavíkur og Landsrétti. Tvær umferðir í Landsrétti Í héraði voru þeir hins vegar sakfelldir fyrir vopnalagabrot. Sindri Snær hlaut þá tveggja ára fangelsisdóm og Ísidór átján mánaða dóm. Landsréttur mildaði síðar þá refsingu, í átján mánuði yfir Sindra og fimmtán mánuði yfir Ísidóri, en sýknaði þá áfram af hryðjuverkahluta ákærunnar. Hæstiréttur ómerkti þann dóm Landsréttar í mars síðastliðnum. Hæstiréttur taldi annmarka hafa verið á sönnunarmati Landsréttar og vísaði málinu aftur þangað til nýrrar meðferðar. Niðurstaða reist sönnunargildi munnlegs framburðar Í tilkynningu Ríkissaksóknara segir að með nýjum dómi Landsréttar hafi verið brugðist við þeim atriðum sem Hæstiréttur gerði athugasemdir við og voru grundvöllur heimvísunarinnar. Niðurstaða Landsréttar um að sýkna Sindra Snæ og Ísidór af nefndum brotum sé að verulegu leyti reist á mati réttarins á sönnunargildi munnlegs framburðar ákærðu og vitna, sem Hæstiréttur getur ekki endurmetið. Grunaðir um skipulagningu hryðjuverka Dómsmál Mest lesið Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Innlent „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Innlent „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ Innlent Eldur í Bryggjuhverfi Innlent Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Innlent Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Innlent Lést er hún fagnaði sigri Frakka Erlent Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Erlent Óttast að færri leiti sér aðstoðar Innlent Fleiri fréttir „Sannarlega áhugaverð gjöf“ Þyngja þurfi dóma þeirra sem láta sér ekki segjast „Hver þarf Tenerife þegar þú hefur Hérað?“ Segir undanþágur rekast á grunnforsendur ESB „Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Flýtir afgreiðslu um allt að mánuð „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ „Við skulum ekki láta grípa okkur með buxurnar á hælunum þetta árið“ Ungir síbrotamenn, eldur í Bryggjuhverfinu og andstæður í veðrinu „Við skírðum hana Halla Sykurvatn Tómatsósudóttir“ Eldur í Bryggjuhverfi Jarðböðin við Mývatn opin á nýjan leik „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Vegagerðin varar við vindi Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Óttast að færri leiti sér aðstoðar Íbúar Flóahrepps vilja ekki sameinast öðrum Kaupin hjá Gærunum gerast í fláningssalnum „Mikið hitaefni en þessi texti á að vera hlutlaus“ ESB-deilan harðnar eftir ummæli erlendra ráðamanna Segja Reykjanesbæ greiða þremur bæjarstjórum laun Hundurinn sem fannst hafði verið týndur í tíu ár „Þá sé þetta sem næst útilokað“ Lögreglan þekkti óprúttna aðila á upptökum Krafa Íslands um undanþágur vekur spurningar í ESB Segir skoðanir Ólafs Ragnars ekkert ofboðslega fréttnæmar Opna fyrir umferð á morgun Fjárhagslegt tjón netbrota á árinu nemur hundruðum milljóna Sjá meira