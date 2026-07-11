Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Bjarki Sigurðsson skrifar 11. júlí 2026 13:59 Dagmar Ýr er sveitarstjóri Múlaþings. Fjölmargir hafa gert sér leið austur í land til að njóta í veðurblíðunni þar um helgina. Sveitarstjóri Múlaþings segir það frábært fyrir sveitarfélagið að fá svo gott veður. Hiti hefur mest náð 25 stigum á Egilsstöðum í dag. Frábært sumarveður er á öllu Austurlandi og flykkist fólk þangað í útilegu. Dagmar Ýr Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþings, segir almennt gott veður á austurhluta landsins á sumrin. „Við höfum þurft að bíða eftir því þetta sumarið, það var kaldur maí og kaldur júní. En við vonum að þetta sé allt á uppleið núna, það verði gott veður það sem eftir lifir sumars,“ segir Dagmar. Búðir geri ráðstafanir Þegar svo margir mæta á Egilsstaði líkt og um helgina þarf að huga að ýmsu. Til að mynda þurfa verslanir að bæta við vistum svo allir geti keypt sér nauðsynjar og á grillið. Einhver ár hafa búðirnar nánast tæmst. Hiti mælist 25 gráður á Egilsstöðum þessa stundina. Vísir/Vilhelm „En ég vona að þær séu búnar að læra af reynslu fyrri ára. Það var í eina tíð dálítið mikið kvartað að allt brauð og öll mjólk væri horfin úr hillum. Ég geri ráð fyrir að verslunareigendur hafi lært af reynslunni og þetta sé í toppstandi. Það er vissulega margt fólk í bænum og menn finna það úti í búð eða þegar þeir leita að plássi á tjaldsvæðinu. Það er þétt setið. Ég vona að við náum að koma öllum fyrir sem hér vilja vera,“ segir Dagmar. Fólk elski að versla úti á landi Bærinn iði af lífi og veitingamenn taka glaðir á móti fólki. „Það er líka svo gaman að versla annars staðar en heima hjá sér. Ég veit að minjagripabúðir og fatabúðir í bænum finna alveg fyrir því að Íslendingum finnst voða gaman að versla annars staðar en heima hjá sér,“ segir Dagmar. Veður Múlaþing Mest lesið „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin Innlent „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ Innlent Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Innlent Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Innlent Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Innlent Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Erlent Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Innlent Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Innlent Fleiri fréttir Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Gefur engin fyrirheit um lækkun áfengisgjalda Kynferðisbrot á Hólum og gular viðvaranir Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Hryðjuverkamálið, Landsmót hestamanna og neytendur „hafðir að fíflum“ með Lite-bjórum „Vinalegt“ spjall í bílakjallara sem varð að manndrápstilraun „Svimandi“ bótakröfur á leiðinni frá Sindra Snæ og Ísidóri Strandamenn klárir í almyrkvann Hryðjuverkamálinu lokið fjórum árum eftir handtöku „Sannarlega áhugaverð gjöf“ Þyngja þurfi dóma þeirra sem láta sér ekki segjast „Hver þarf Tenerife þegar þú hefur Hérað?“ Segir undanþágur rekast á grunnforsendur ESB „Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Flýtir afgreiðslu um allt að mánuð „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ „Við skulum ekki láta grípa okkur með buxurnar á hælunum þetta árið“ Ungir síbrotamenn, eldur í Bryggjuhverfinu og andstæður í veðrinu „Við skírðum hana Halla Sykurvatn Tómatsósudóttir“ Eldur í Bryggjuhverfi Jarðböðin við Mývatn opin á nýjan leik „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Sjá meira