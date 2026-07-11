Innlent

Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni

Bjarki Sigurðsson skrifar
Dagmar Ýr er sveitarstjóri Múlaþings.
Dagmar Ýr er sveitarstjóri Múlaþings.

Fjölmargir hafa gert sér leið austur í land til að njóta í veðurblíðunni þar um helgina. Sveitarstjóri Múlaþings segir það frábært fyrir sveitarfélagið að fá svo gott veður. 

Hiti hefur mest náð 25 stigum á Egilsstöðum í dag. Frábært sumarveður er á öllu Austurlandi og flykkist fólk þangað í útilegu. 

Dagmar Ýr Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþings, segir almennt gott veður á austurhluta landsins á sumrin. 

„Við höfum þurft að bíða eftir því þetta sumarið, það var kaldur maí og kaldur júní. En við vonum að þetta sé allt á uppleið núna, það verði gott veður það sem eftir lifir sumars,“ segir Dagmar. 

Búðir geri ráðstafanir

Þegar svo margir mæta á Egilsstaði líkt og um helgina þarf að huga að ýmsu. Til að mynda þurfa verslanir að bæta við vistum svo allir geti keypt sér nauðsynjar og á grillið. Einhver ár hafa búðirnar nánast tæmst. 

Hiti mælist 25 gráður á Egilsstöðum þessa stundina. Vísir/Vilhelm

„En ég vona að þær séu búnar að læra af reynslu fyrri ára. Það var í eina tíð dálítið mikið kvartað að allt brauð og öll mjólk væri horfin úr hillum. Ég geri ráð fyrir að verslunareigendur hafi lært af reynslunni og þetta sé í toppstandi. Það er vissulega margt fólk í bænum og menn finna það úti í búð eða þegar þeir leita að plássi á tjaldsvæðinu. Það er þétt setið. Ég vona að við náum að koma öllum fyrir sem hér vilja vera,“ segir Dagmar.

Fólk elski að versla úti á landi

Bærinn iði af lífi og veitingamenn taka glaðir á móti fólki. 

„Það er líka svo gaman að versla annars staðar en heima hjá sér. Ég veit að minjagripabúðir og fatabúðir í bænum finna alveg fyrir því að Íslendingum finnst voða gaman að versla annars staðar en heima hjá sér,“ segir Dagmar. 

Veður Múlaþing

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