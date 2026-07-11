Innlent

Unnið að hrunvörnum við Holtsnúp

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Verkið felur í sér að skorið sé inn í hlíðina á um 360 metra kafla og efni notað í lagfæringu vegfláa á um kílómetra löngum kafla.
Verkið felur í sér að skorið sé inn í hlíðina á um 360 metra kafla og efni notað í lagfæringu vegfláa á um kílómetra löngum kafla. Vísir/Vilhelm

Unnið er að hrunavörnum við Holtsnúp við Steinafjall undir Eyjafjöllum, meðfram Hringveginum. Staðurinn hefur verð til skoðunar um nokkurt skeið en þar varð banaslys í mars í fyrra. 

Í mars á þessu ári bauð Vegagerðin út hrunavarnir á svæðinu. Á vef Vegagerðarinnar segir að verkinu skuli að fullu lokið eigi síðar en 15. ágúst 2026.

Verkið feli í sér að skorið sé inn í hlíðina á um 360 metra kafla og efni notað í lagfæringu vegfláa á um kílómetra löngum kafla. Hrunvarnir úr svokölluðum „gabion grindum“ verði reistar á um 300 metra kafla og þá eigi að setja púða úr styrktarlagsefni undir grindurnar.

Fjölmargir þekktir grjóthrunsstaðir séu við þjóðvegi landsins og varnarmannvirki hafi verið sett upp við nokkra þeirra en þörf sé fyrir fleiri slík mannvirki.Vísir/Vilhelm

Kona lést samstundis þann 31. mars í fyrra þegar gríðarstórt grjót losnaði úr Steinafjalli og féll ofan á þak bíls sem hún ók. Rannsóknarnefnd samgönguslysa birti snemma þessa árs skýrslu um slysið þar sem kallað er eftir viðeigandi úrbætum til að bæta umferðaröryggi á svæðinu.

Vegagerðin hefur einnig haft til skoðunar að færa veginn sem væri framtíðarlausn en töluvert kostnaðarmeiri. Við Holtsnúp er þekktur grjóthrunsstaður en frá banaslysinu í mars á síðasta ári hefur tvisvar hrunið grjót úr hlíðinni, síðast í desember með þeim afleiðingum að hætta skapaðist og ökumaður ók á grjótið.

86 þekktir grjóthrunsstaðir

Fjölmargir þekktir grjóthrunsstaðir séu við þjóðvegi landsins og varnarmannvirki hafi verið sett upp við nokkra þeirra en þörf sé fyrir fleiri slík mannvirki.

Þekktir grjóthrunsstaðir við vegakerfi landsins eru nú 86 talsins samkvæmt gögnum frá Vegagerðinni og eru grjótvarnir við fimm verstu staðina. Tæplega hundrað tilvik hafa verið skráð síðustu 25 árin þar sem bílar hafa ekið á grjót. Þar af voru sex með minni háttar meiðsl en önnur án meiðsla. „Skráð tilvik um grjót á vegum hafa verið á bilinu 30 til 60 ár ári og má telja mikla mildi að ekki hafi fleiri slasast en raun ber vitni,“ segir á vef Vegagerðarinnar.

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