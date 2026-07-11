Unnið að hrunvörnum við Holtsnúp Áróra L Davíðsdóttir skrifar 11. júlí 2026 20:00 Verkið felur í sér að skorið sé inn í hlíðina á um 360 metra kafla og efni notað í lagfæringu vegfláa á um kílómetra löngum kafla. Vísir/Vilhelm Unnið er að hrunavörnum við Holtsnúp við Steinafjall undir Eyjafjöllum, meðfram Hringveginum. Staðurinn hefur verð til skoðunar um nokkurt skeið en þar varð banaslys í mars í fyrra. Í mars á þessu ári bauð Vegagerðin út hrunavarnir á svæðinu. Á vef Vegagerðarinnar segir að verkinu skuli að fullu lokið eigi síðar en 15. ágúst 2026. Verkið feli í sér að skorið sé inn í hlíðina á um 360 metra kafla og efni notað í lagfæringu vegfláa á um kílómetra löngum kafla. Hrunvarnir úr svokölluðum „gabion grindum“ verði reistar á um 300 metra kafla og þá eigi að setja púða úr styrktarlagsefni undir grindurnar. Fjölmargir þekktir grjóthrunsstaðir séu við þjóðvegi landsins og varnarmannvirki hafi verið sett upp við nokkra þeirra en þörf sé fyrir fleiri slík mannvirki.Vísir/Vilhelm Kona lést samstundis þann 31. mars í fyrra þegar gríðarstórt grjót losnaði úr Steinafjalli og féll ofan á þak bíls sem hún ók. Rannsóknarnefnd samgönguslysa birti snemma þessa árs skýrslu um slysið þar sem kallað er eftir viðeigandi úrbætum til að bæta umferðaröryggi á svæðinu. Vegagerðin hefur einnig haft til skoðunar að færa veginn sem væri framtíðarlausn en töluvert kostnaðarmeiri. Við Holtsnúp er þekktur grjóthrunsstaður en frá banaslysinu í mars á síðasta ári hefur tvisvar hrunið grjót úr hlíðinni, síðast í desember með þeim afleiðingum að hætta skapaðist og ökumaður ók á grjótið. 86 þekktir grjóthrunsstaðir Fjölmargir þekktir grjóthrunsstaðir séu við þjóðvegi landsins og varnarmannvirki hafi verið sett upp við nokkra þeirra en þörf sé fyrir fleiri slík mannvirki. Þekktir grjóthrunsstaðir við vegakerfi landsins eru nú 86 talsins samkvæmt gögnum frá Vegagerðinni og eru grjótvarnir við fimm verstu staðina. Tæplega hundrað tilvik hafa verið skráð síðustu 25 árin þar sem bílar hafa ekið á grjót. Þar af voru sex með minni háttar meiðsl en önnur án meiðsla. „Skráð tilvik um grjót á vegum hafa verið á bilinu 30 til 60 ár ári og má telja mikla mildi að ekki hafi fleiri slasast en raun ber vitni,“ segir á vef Vegagerðarinnar. Umferðaröryggi Rangárþing eystra Slysavarnir Samgöngumál Mest lesið „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin Innlent „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ Innlent Stutt í að beint flug til Kína fari í sölu Innlent Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Innlent Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Innlent Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Innlent Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Innlent Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Innlent Ríkissaksóknari telur að Margrét eigi ekki að fá að áfrýja til Landsréttar Innlent Fleiri fréttir Unnið að hrunvörnum við Holtsnúp Hluti af þriðja vinningi lenti á Íslandi Stutt í að beint flug til Kína fari í sölu Ríkissaksóknari telur að Margrét eigi ekki að fá að áfrýja til Landsréttar Gagnrýna könnun sem sýni fram á stuðning við dánaraðstoð Breiðholtsbrú opin fyrir umferð Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Gefur engin fyrirheit um lækkun áfengisgjalda Kynferðisbrot á Hólum og gular viðvaranir Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Hryðjuverkamálið, Landsmót hestamanna og neytendur „hafðir að fíflum“ með Lite-bjórum „Vinalegt“ spjall í bílakjallara sem varð að manndrápstilraun „Svimandi“ bótakröfur á leiðinni frá Sindra Snæ og Ísidóri Strandamenn klárir í almyrkvann Hryðjuverkamálinu lokið fjórum árum eftir handtöku „Sannarlega áhugaverð gjöf“ Þyngja þurfi dóma þeirra sem láta sér ekki segjast „Hver þarf Tenerife þegar þú hefur Hérað?“ Segir undanþágur rekast á grunnforsendur ESB „Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Flýtir afgreiðslu um allt að mánuð „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ Sjá meira