„Hver þarf Tenerife þegar þú hefur Hérað?“ Áróra L Davíðsdóttir skrifar 10. júlí 2026 14:04 Egilsstaðir Spáð er allt að tuttugu og sex gráðum og bjartviðri á Austurlandi um helgina og landinn virðist streyma þangað í von um nokkra sólardaga. Fáir flugmiðar eru óseldir frá Reykjavíkurflugvelli til Egilsstaða um helgina og tjaldsvæðin fyrir austan eru að fyllast. Íslendingar streyma nú austur að sögn Elís Þórs Vídó, en hann situr í stjórn Þjónustusamfélagsins á Héraði og var til viðtals í Bítinu í morgun. Hann hafi séð Íslendingana koma „með hjólhýsin og skuldahalana“ en hins vegar hafi erlendir ferðamenn stefnt í gagnstæða átt, norður. „Við tökum glöð á móti öllum gestum, enda mikið hægt að gera hérna á Egilsstöðum,“ segir Elí. Spáin fyrir Austfirði á morgun klukkan fjögur.Veðurstofa Íslands Umferðin austur hafi byrjað fyrr í vikunni og tjaldsvæðið á Egilsstöðum sé þegar fullt. Tjaldsvæðið í Hallormsstaðarskógi sé „orðið vel þétt“ og hann hafi sjálfur fengið fyrirspurnir frá ferðalöngum um hvort þeir megi leggja húsbílum á túninu heima hjá honum. Aðsóknin sé slík. Samkvæmt vef tjaldsvæðisins á Egilsstöðum er allt uppbókað eða frátekið þar fyrir dagana 10. - 12. júlí. Þétt virðist ætla að verða á tjaldsvæðinu á Egilsstöðum um helgina. reisa.is/camp egilsstaðir Þó svo að tjaldsvæðið á Egilsstöðum sé fullbókað séu önnur tjaldsvæði í nærliggjandi sveitarfélögum sem geti boðið sólarþyrstum ferðamönnum upp á næturstað. Heimamenn hafi búið sig undir ferðamannastrauminn en þegar hafi verið hugað að því að fylla vel á hillur verslana. „Það er búið að leggja mikla áherslu þegar þessi langtímaspá kom að við skulum nú vera tilbúin, skulum ekki láta grípa okkur með buxurnar á hælunum þetta árið,“ segir hann. Uppselt eða fáir miðar eru eftir í flug frá Reykjavíkurflugvelli til Egilsstaða ef síða Icelandair er skoðuð. Uppselt er í flug til Egilsstaða frá Reykjavíkurflugvelli í dag og virðast fáir miðar vera eftir í flug á morgun samkvæmt vef Icelandair.Icelandair Lágmark viku í að skoða Austurland Elí segir ferðamenn þurfa að lágmarki viku til þess að skoða það sem Austurland hefur upp á að bjóða. „Þú getur verið í tvær, þrjár vikur hérna og bara upplifað brotabrot af fjórðungnum Austurlands í heild sinni.“ Hallormsstaðir sé mögnuð upplifun og verðugt sé að fara á útsýnispallinn í Hafnarhólma og skoða einn stærsta lundahól á Íslandi á Borgarfirði eystra. Eins sé mikið að hægt að gera og skoða á Egilsstöðum, „hvort sem það sé að fara og njóta náttúrunnar eða fara og fá sér gott í gogginn.“ Væri hann að koma af suðvesturhorninu austur hæfi hann ferðina á að fá sér ís, en fyrsta lúgusjoppa Egilsstaða opnaði fyrir stuttu. Bítið Múlaþing Veður Bylgjan Mest lesið Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Innlent Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Innlent „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ Innlent Eldur í Bryggjuhverfi Innlent Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Innlent Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Innlent Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Erlent Lést er hún fagnaði sigri Frakka Erlent Óttast að færri leiti sér aðstoðar Innlent Fleiri fréttir „Hver þarf Tenerife þegar þú hefur Hérað?“ Segir undanþágur rekast á grunnforsendur ESB „Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Flýtir afgreiðslu um allt að mánuð „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ „Við skulum ekki láta grípa okkur með buxurnar á hælunum þetta árið“ Ungir síbrotamenn, eldur í Bryggjuhverfinu og andstæður í veðrinu „Við skírðum hana Halla Sykurvatn Tómatsósudóttir“ Eldur í Bryggjuhverfi Jarðböðin við Mývatn opin á nýjan leik „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Vegagerðin varar við vindi Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Óttast að færri leiti sér aðstoðar Íbúar Flóahrepps vilja ekki sameinast öðrum Kaupin hjá Gærunum gerast í fláningssalnum „Mikið hitaefni en þessi texti á að vera hlutlaus“ ESB-deilan harðnar eftir ummæli erlendra ráðamanna Segja Reykjanesbæ greiða þremur bæjarstjórum laun Hundurinn sem fannst hafði verið týndur í tíu ár „Þá sé þetta sem næst útilokað“ Lögreglan þekkti óprúttna aðila á upptökum Krafa Íslands um undanþágur vekur spurningar í ESB Segir skoðanir Ólafs Ragnars ekkert ofboðslega fréttnæmar Opna fyrir umferð á morgun Fjárhagslegt tjón netbrota á árinu nemur hundruðum milljóna Namibíumenn krefjast skaðabóta í Samherjamálinu Hafnaði á skilti Sjá meira