Endalok hins svokallaða hryðjuverkamáls verða til umræðu í kvöldfréttum. Ríkissaksóknari hefur ákveðið að áfrýja ekki sýknudómi Landsréttar til Hæstaréttar. Sveinn Andri Sveinsson, verjandi í málinu, segir von á svimandi hárri skaðabótakröfu frá mönnunum sem sakaðir voru um að leggja á ráðin um hryðjuverk. Landsréttur taldi ummæli þeirra hatursfull og ógeðfelld en ekki sannað að ásetningur hefði búið að baki þeim.
Telma Tómasson fréttamaður verður í beinni útsendingu frá Landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal og fer yfir það helsta sem þar hefur gerst og úrslitin sem fram undan eru. Landsmót hestamanna stendur til morgundagsins.
Þá fjöllum við um áfengisnetverslanir sem fjölgar hratt þótt þær starfi ekki á löglegum grundvelli. Lögregla segir erfitt að bregðast við þróuninni en fjármálaráðherra segir ekki standa til að breyta lögunum.
Við verðum einnig í beinni útsendingu frá frumsýningu leikritsins Ástarseyði Bergamólíó kroppinbaks. Þar ræðum við aðalleikarana Mikael Kaaber og Guðrúnu Svövu Egilsdóttur, betur þekkta sem Guggu í gúmmíbát.
Loks skoðum við Lite-bjóraæðið á Íslandi. Næringarfræðingur segir markaðsöflin hafa neytendur að fíflum með bjór sem inniheldur færri hitaeiningar. Hollasta leiðin til að drekka bjór sé einfaldlega að drekka minna af honum.
Þetta og fleira til í kvöldfréttum á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis.