Íslenskur karlmaður sem særðist lífshættulega í Höfðatorgsmálinu segist hafa mætt á vettvang til að ræða við mann sem hann segir hafa rænt fólk víða um bæinn. Einn þriggja ákærðu fyrir tilraun til manndráps heldur því fram að hluturinn sem hann sást halda á hafi verið afrískur tannbursti en ekki hnífur, eins og lögregla telur.
Maðurinn heitir Mohamed Sayidali Ahmed og er einn þriggja sem ákærðir eru fyrir tilraun til manndráps í Höfðatorgsmálinu svokallaða. Ahmed neitaði sök við þingfestingu málsins á dögunum og sömu sögu er að segja af Kareen M. M. Abufarhah sem er sagður hafa ekið hvítum Land Rover-jeppa á mikilli ferð á íslenskan karlmann í kjallaranum þann 17. mars síðastliðinn.
Þriðji maðurinn sem sætir ákæru heitir Qossay Ali Yahya Alsadi. Hann er sakaður um að hafa barið manninn ítrekað í líkamann með óþekktu áhaldi. Alsadi er staddur í Jórdaníu að sögn setts verjanda síns og sótti ekki þingfestinguna fyrir rúmum tveimur vikum.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sagði í kröfu sinni um gæsluvarðhald yfir Ahmed að óttast væri að hann gæti flúið land á meðan málið væri til meðferðar. Í rökstuðningi sínum vísaði lögreglan til lítilla sem engra tengsla hans við landið. Hann væri ekki skráður í hjúskap eða með börn á framfæri, ætti enga skráða fjölskyldumeðlimi og væri því síður í atvinnu eða skráður fyrir fasteign. Því væri veruleg hætta á að hann færi á flótta til að komast hjá refsingu fyrir meint afbrot sín.
Gæsluvarðhaldsúrskurðir í málinu hafa verið birtir á vef Landsréttar og þar má bæði sjá frásagnir ákærðu í málinu, brotaþolans og upplýsingar sem lögregla hefur aflað.
Á eftirlitsmyndavélum lögreglu virðist sem á bilinu 20 til 30 manns hafi safnast saman í bílakjallaranum umrætt sinn. Upptökur sýna að Land Rovernum er ekið af miklum krafti á þann brotaþola sem mesta áverka hlaut og tveir menn virðast veitast að honum í framhaldinu.
Upphaflega voru fimm menn úrskurðaðir í gæsluvarðhald en á endanum þrír ákærðir fyrir tilraun til manndráps. Þeir tveir sem voru með íslenska manninum í kjallaranum tjáðu lögreglu á vettvangi að hópur manna hefði gert aðsúg að þeim, hótað með hnífum, lamið með kylfum og krafið þá um peninga.
Íslendingurinn lýsti því að hafa mætt í bílakjallarann ásamt fyrrnefndum tveimur vinum. Hann hefði ætlað að ræða við aðila sem hann vildi ekki nefna á nafn. Hann sagði þann mann stunda það að ræna fólk úti um allan bæ. Hann hefði ætlað að ræða við hann á vinalegum nótum.
Í bílakjallaranum hefðu beðið þeirra tuttugu til þrjátíu vopnaðir menn og hann því hlaupið í burtu. Það hefði gengið illa því bílakjallarinn væri algjört völundarhús. Ekið hefði verið beint aftan á bak hans með þeim afleiðingum að hann datt á hnakkann. Hann hefði reynt aftur að flýja á hlaupum en þá hefðu fleiri hlaupið á eftir honum, veitt honum högg með kylfum og í framhaldinu hefði aftur verið ekið á hann. Hann hefði hafnað framan á vélarhlíf bílsins.
Hann hefði svo verið laminn með kylfum auk þess sem hann hefði séð þá reyna að stinga hann með hnífum. Hann hefði náð að hlaupa niður tröppur og hringt á sjúkrabíl.
Mohamed Sayidali Ahmed, sem ákærður er fyrir hnífsstungur, kannaðist við að hafa verið á vettvangi með vinum sínum. Hann hefði þó ekki tekið þátt í slagsmálunum heldur yfirgefið vettvang þegar þau brutust út. Borið var undir hann myndskeið af vettvangi og hann sagði viðkomandi vissulega líkjast sér. Spurður hvort hann hefði verið klæddur eins og viðkomandi sagðist hann ekki muna það en tók fram að hann skipti reglulega um föt. Hann neitaði öllu ofbeldi og að hafa haft hníf á sér.
Aðspurður um áhald sem hann virtist halda á á einu myndskeiði á vettvangi sagði hann um afrískan tannbursta að ræða en ekki hníf. Lögregla telur ljóst af myndskeiðinu að Ahmed hafi komið aðvífandi að íslenska manninum eftir að ekið var á hann og lagt til hans með hníf. Má sjá íslenska manninn sýna nokkur viðbrögð við þeirri atlögu.
Þá fann lögregla sambærilegan fatnað og þann sem aðilinn klæddist á upptöku á heimili hans. Þar fannst sömuleiðis hnífur.
Meðal gagna málsins eru læknisvottorð og réttarlæknisfræðileg matsgerð. Í vottorði frá 23. mars kemur fram að Íslendingurinn hafi komið á bráðamóttöku í lífshættulegu losti og ljóst sé að hann hefði látið lífið hefði hann ekki hlotið þá meðferð sem hann fékk á vettvangi og á bráðamóttöku.
Kemur jafnframt fram að hann hafi verið með stungusár á rasskinn, brot á efri enda upphandleggs, yfirborðsáverka á kvið, mjóbaki og mjaðmagrind. Þá kemur fram að áverkar á ökkla, baki og brot í öxl hafi líklegast hlotist af sljóum áverka, svo sem við að keyrt hafi verið á hann.
Telja má fullvíst að þeir Ahmed og Abufarhah, sem ók bílnum, verði í gæsluvarðhaldi þar til dómur fellur í málinu. Óvíst er um Qossay Ali Yahya Alsadi sem sótti ekki þingfestingu og er staddur í Jórdaníu að sögn verjanda hans.