Þyngja þurfi dóma þeirra sem láta sér ekki segjast Hólmfríður Gísladóttir skrifar 10. júlí 2026 14:16 Margrét Valdimarsdóttir er dósent í félags- og afbrotafræði. Vísir/Arnar Afbrotafræðingur segir mögulegt að aðstoða og endurhæfa unga síbrotamenn. Mikilvægt sé að nota þann tíma sem þeir afplána til að veita þeim viðeigandi þjónustu. Veita þurfi þeim sem svara ekki meðferð þyngri dóma til að vernda almenning. Vísir greindi frá því í gær að ungur maður sem var úrskurðaður í gæsluvarðhald á dögunum, væri grunaður um að hafa framið sautján brot á síðastliðnu ári, meðal annars ofbeldi gegn móður sinni. Samkvæmt geðmati hefur maðurinn ekki sýnt neina iðrun vegna brota sinna og þá virðist möguleg fangelsisvist ekki hafa fælingarmátt. Í áhættumati lögreglu segir umtalsverðar líkur á að hann beiti lífshættulegu ofbeldi og að fórnarlömb hans væru nokkuð handahófskennd. Taka þurfi hættulega menn úr umferð Ungir síbrotamenn rata reglulega í fréttir og fréttastofa bar þá spurningu upp við Margréti Valdimarsdóttur afbrotafræðing hvernig yfirvöld ættu að taka á þeim. „Þrátt fyrir að fangelsisvist sé ekki skynsamlegasta valið fyrir unga gerendur almennt, þá fyrir ákveðinn hóp þarf að huga að því að það þarf að vernda almenning, að það þarf að taka suma úr umferð tímabundið af því að þeir eru hættulegir öðrum borgurum. Og þá skiptir mjög miklu máli að nýta tímann á meðan viðkomandi er að afplána dóm, til þess að reyna að hafa áhrif á hegðun, breyta hegðun, einhvers konar endurhæfing, sem getur virkað á mjög marga.“ Huga þurfi að því að vernda samfélagið Að sögn Margrétar dugar í sumum tilvikum að veita mönnum áfengis- og fíkniefnameðferð. Í öðrum tilvikum þurfi mikla sálfræðimeðferð og þá sé oft nauðsynlegt að hafa fjölskyldur með í vinnunni. En hvað með þau tilvik þar sem meðferð dugir ekki til og menn halda áfram að brjóta af sér? „Þrátt fyrir að ég tali almennt ekki fyrir þungum refsingum, þegar að við erum að tala um síbrot, þegar við erum að tala um fólk sem er trekk í trekk að beita samborgara sína ofbeldi, þá þurfa refsingarnar að þyngjast. Það þarf að taka tillit til þess að viðkomandi er að brjóta af sér aftur og aftur og þá skiptir bara máli að huga að því að vernda samfélagið.“ Dómsmál Fangelsismál Mest lesið Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Innlent „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Innlent „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ Innlent Eldur í Bryggjuhverfi Innlent Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Innlent Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Innlent Lést er hún fagnaði sigri Frakka Erlent Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Erlent Óttast að færri leiti sér aðstoðar Innlent Fleiri fréttir „Sannarlega áhugaverð gjöf“ Þyngja þurfi dóma þeirra sem láta sér ekki segjast „Hver þarf Tenerife þegar þú hefur Hérað?“ Segir undanþágur rekast á grunnforsendur ESB „Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Flýtir afgreiðslu um allt að mánuð „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ „Við skulum ekki láta grípa okkur með buxurnar á hælunum þetta árið“ Ungir síbrotamenn, eldur í Bryggjuhverfinu og andstæður í veðrinu „Við skírðum hana Halla Sykurvatn Tómatsósudóttir“ Eldur í Bryggjuhverfi Jarðböðin við Mývatn opin á nýjan leik „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Vegagerðin varar við vindi Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Óttast að færri leiti sér aðstoðar Íbúar Flóahrepps vilja ekki sameinast öðrum Kaupin hjá Gærunum gerast í fláningssalnum „Mikið hitaefni en þessi texti á að vera hlutlaus“ ESB-deilan harðnar eftir ummæli erlendra ráðamanna Segja Reykjanesbæ greiða þremur bæjarstjórum laun Hundurinn sem fannst hafði verið týndur í tíu ár „Þá sé þetta sem næst útilokað“ Lögreglan þekkti óprúttna aðila á upptökum Krafa Íslands um undanþágur vekur spurningar í ESB Segir skoðanir Ólafs Ragnars ekkert ofboðslega fréttnæmar Opna fyrir umferð á morgun Fjárhagslegt tjón netbrota á árinu nemur hundruðum milljóna Sjá meira