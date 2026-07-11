Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi á tjaldsvæði á Suðurlandi er látin. Hún lá þungt haldin á sjúkrahúsi.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Hún lést fimmtudaginn 9. júlí á gjörgæslu Landspítalans.
Konan, sem var á sjötugsaldri, fannst meðvitundarlaus ásamt eiginmanni sínum í tjaldi á tjaldsvæði í Biskupstungum síðasta sunnudag. Eiginmaður hennar, sem var á áttræðisaldri, var úrskurðaður látinn á vettvangi. Konan var flutt á sjúkrahús þungt haldin.
Tilkynning Lögreglunnar á Suðurlandi:
Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi í uppsveitum Árnessýslu þann 4.júlí, lést fimmtudaginn 9. júlí á gjörgæslu Landsspítalans. Málið er til rannsóknar hiá Lögreglunni á Suðurlandi.
Kunningjafólk hjónanna kom að þeim meðvitundarlausum, tilkynntu málið og veittu fyrstu aðstoð á vettvangi.
„Rannsókninni miðar hægt og örugglega áfram,“ segir Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Suðurlandi í samtali við fréttastofu.
Málið er rannsakað sem slys en er ekki er hægt að segja til um dánarorsök fyrr en konan hefur verið krufin. Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri sagði fyrir viku að málið væri rannsakað sem gaseitrun þar sem að gashitari fannst inni í tjaldi íslensku hjónanna.
Fréttin hefur verið uppfærð.