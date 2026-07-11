Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Áróra L Davíðsdóttir og Telma Tómasson skrifa 11. júlí 2026 12:22 Frá Landsmóti hestamanna. LM Tilkynnt var um eina líkamsárás og eitt kynferðisbrot á Landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal í nótt. Að öðru leyti var nóttin ágæt, að sögn lögreglu á svæðinu. Hvassviðri er á Norðurlandi vestra og gul viðvörun tekur gildi í fyrramálið. Varað er við því að fólk sé á ferðinni á ökutækjum eða með eftirvagna. Telma Tómasson fréttamaður er á Hólum og hefur fylgst með gangi mála. Um sex þúsund manns eru stödd á Landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal. Mótið hafi gengið fyrir sig “stóráfallalaust að mestu en þó var tilkynnt um eina líkamsárás og eitt kynferðisbrot tilkynnt,“ segir Telma Tómasson, fréttamaður á svæðinu. Bæði málin hafi átt sér stað á mótssvæðinu og eru til rannsóknar hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra. Brotaþoli líkamsárásarinnar virðist ekki meiriháttar slasaður. Töluvert hafi verið um ölvun „enda mikil skemmtidagskrá og húllumhæ hérna í gærkvöldi en lögregla segir þó ekki mörg útköll hafa tengst því fyrir utan þessi tvö.“ Gul viðvörun vegna hvassviðris Mótinu verði formlega slitið í kvöld og hápunktar mótsins séu á dagskrá í kvöld. Talsverð umferð sé líkleg þegar fólk haldi heim, bæði í dag og í kvöld. Einhverjir muni þó staldra við en gul viðvörun er í gildi á Norðurlandi vestra vegna hvassviðris og gera megi ráð fyrir þrettán til tuttugu metrum á sekúndu og hviður geti farið í þrjátíu metra á sekúndu við fjöll. „Fólk ætti að hafa varann á sér. Það hefur svona eitt og annað fokið hér um koll á svæðinu, fánaborgir og grindverk og risaskjárinn sem var uppi, hann er kominn í skjól,“ segir Telma. Lögreglan hvetji alla til að meta stöðuna áður en lagt sé af stað og fylgist með á vef Vegagerðarinnar. Þeim tilmælum sé sérstaklega beint til þeirra sem aka bílum sem taka á sig mikinn vind, svo sem þeirra sem séu með eftirvagna. Friðrik Hreinn, varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra, segir í samtali við Telmu að umferðarstjórnun og eftirlit með ástandi ökumanna verði hérna á svæðinu, eins og hefur verið alla daga mótsins. Ökumenn séu látnir blása í áfengismæli þegar þeir yfirgefi svæðið en enginn hefur verið kærður fyrir ölvunarakstur. Hestar Skagafjörður Lögreglumál Mest lesið „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin Innlent „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ Innlent Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Innlent Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Innlent Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Innlent Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Erlent Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Innlent Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Innlent Fleiri fréttir Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Gefur engin fyrirheit um lækkun áfengisgjalda Kynferðisbrot á Hólum og gular viðvaranir Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Hryðjuverkamálið, Landsmót hestamanna og neytendur „hafðir að fíflum“ með Lite-bjórum „Vinalegt“ spjall í bílakjallara sem varð að manndrápstilraun „Svimandi“ bótakröfur á leiðinni frá Sindra Snæ og Ísidóri Strandamenn klárir í almyrkvann Hryðjuverkamálinu lokið fjórum árum eftir handtöku „Sannarlega áhugaverð gjöf“ Þyngja þurfi dóma þeirra sem láta sér ekki segjast „Hver þarf Tenerife þegar þú hefur Hérað?“ Segir undanþágur rekast á grunnforsendur ESB „Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Flýtir afgreiðslu um allt að mánuð „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ „Við skulum ekki láta grípa okkur með buxurnar á hælunum þetta árið“ Ungir síbrotamenn, eldur í Bryggjuhverfinu og andstæður í veðrinu „Við skírðum hana Halla Sykurvatn Tómatsósudóttir“ Eldur í Bryggjuhverfi Jarðböðin við Mývatn opin á nýjan leik „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Vegagerðin varar við vindi Sjá meira