Innlent

Rann­saka kyn­ferðis­brot og líkams­á­rás á Lands­móti

Áróra L Davíðsdóttir og Telma Tómasson skrifa
Frá Landsmóti hestamanna.
Frá Landsmóti hestamanna. LM

Tilkynnt var um eina líkamsárás og eitt kynferðisbrot á Landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal í nótt. Að öðru leyti var nóttin ágæt, að sögn lögreglu á svæðinu. Hvassviðri er á Norðurlandi vestra og gul viðvörun tekur gildi í fyrramálið. Varað er við því að fólk sé á ferðinni á ökutækjum eða með eftirvagna. Telma Tómasson fréttamaður er á Hólum og hefur fylgst með gangi mála.

Um sex þúsund manns eru stödd á Landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal. Mótið hafi gengið fyrir sig “stóráfallalaust að mestu en þó var tilkynnt um eina líkamsárás og eitt kynferðisbrot tilkynnt,“ segir Telma Tómasson, fréttamaður á svæðinu. 

Bæði málin hafi átt sér stað á mótssvæðinu og eru til rannsóknar hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra. Brotaþoli líkamsárásarinnar virðist ekki meiriháttar slasaður. Töluvert hafi verið um ölvun „enda mikil skemmtidagskrá og húllumhæ hérna í gærkvöldi en lögregla segir þó ekki mörg útköll hafa tengst því fyrir utan þessi tvö.“

Gul viðvörun vegna hvassviðris

Mótinu verði formlega slitið í kvöld og hápunktar mótsins séu á dagskrá í kvöld. 

Talsverð umferð sé líkleg þegar fólk haldi heim, bæði í dag og í kvöld. Einhverjir muni þó staldra við en gul viðvörun er í gildi á Norðurlandi vestra vegna hvassviðris og gera megi ráð fyrir þrettán til tuttugu metrum á sekúndu og hviður geti farið í þrjátíu metra á sekúndu við fjöll. „Fólk ætti að hafa varann á sér. Það hefur svona eitt og annað fokið hér um koll á svæðinu, fánaborgir og grindverk og risaskjárinn sem var uppi, hann er kominn í skjól,“ segir Telma. 

Lögreglan hvetji alla til að meta stöðuna áður en lagt sé af stað og fylgist með á vef Vegagerðarinnar. Þeim tilmælum sé sérstaklega beint til þeirra sem aka bílum sem taka á sig mikinn vind, svo sem þeirra sem séu með eftirvagna. 

Friðrik Hreinn, varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra, segir í samtali við Telmu að umferðarstjórnun og eftirlit með ástandi ökumanna verði hérna á svæðinu, eins og hefur verið alla daga mótsins. Ökumenn séu látnir blása í áfengismæli þegar þeir yfirgefi svæðið en enginn hefur verið kærður fyrir ölvunarakstur. 

Hestar Skagafjörður Lögreglumál

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