Innlent

Stranda­menn klárir í al­myrkvann

Jakob Bjarnar skrifar
Sigurður Marinó Þorvaldsson er í sérstökum stýrihópi vegna almyrkvans fyrir hönd Strandabyggðar og hann hefur þegar afhent Hrafnhildi Þorsteinsdóttur oddvita fyrstu gleraugun.
Sigurður Marinó Þorvaldsson er í sérstökum stýrihópi vegna almyrkvans fyrir hönd Strandabyggðar og hann hefur þegar afhent Hrafnhildi Þorsteinsdóttur oddvita fyrstu gleraugun.

Strandabyggð tekur þátt í sameiginlegri pöntun á sólmyrkvagleraugum fyrir íbúa á Vestfjörðum og gefur öllum íbúum sérstök sólmyrkvagleraugu.

Vefmiðillinn BB, bæjarins besta, greinir frá þessu. Ekki er ráð nema í tíma sé tekið og verða gleraugun afhent íbúum á skrifstofu Strandabyggðar 13. til 17. júlí. Þá má einnig nálgast sólmyrkvagleraugu í Íþróttamiðstöð á opnunartíma hennar. Almyrkvinn verður 12. ágúst 2026 og magnast eftirvæntingin fyrir þessum atburði nú dag frá degi.

Myrkvinn varir lengst við Látrabjarg eða í 2 mínútur og 13 sekúndur. Mun það vera lengsti mögulegi almyrkvi á Íslandi. BB segir að ef vel viðri séu miklar líkur á því að Vesturbyggð verði vinsælasti áfangastaður „almyrkvaunnenda“.

Runólfur Þórhallsson, yfirlögregluþjónn almannavarnadeildar Ríkislögreglustjóra, ritaði grein sem hann birti á Vísi 7. júlí þar sem hann fer yfir ýmsar gagnlegar upplýsingar sem vert er að hafa bak við eyrað.

„Almyrkvaslóðin liggur yfir Vestfirði, Vesturland, höfuðborgarsvæðið og Reykjanesskaga og því má áætla að um og yfir 70% landsmanna sjái þetta stórbrotna náttúrundur að heiman frá sér. Á sama tíma verður deildarmyrkvi á öllu landinu austan slóðarinnar en á Norðfirði og Seyðisfirði hylur tunglið 95% af yfirborði sólar,“ segir Rúnólfur

Hann segir að þetta mikla sjónarspil ætti að fanga athygli allflestra sem verða á landinu þennan dag.

„Von er á mörgum hingað til lands sem koma sérstaklega til að verða vitni að þessari sjaldgæfu sjón og því viðbúið að fjöldi gesta jafnt sem heimamanna verði á faraldsfæti. Til að dagurinn verði sem ánægjulegastur fyrir flesta er mikilvægt að undirbúa sig vel.“

Almyrkvi 12. ágúst 2026 Vesturbyggð Öryggi á ferðamannastöðum Ferðalög

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