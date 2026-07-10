Strandamenn klárir í almyrkvann Jakob Bjarnar skrifar 10. júlí 2026 15:35 Sigurður Marinó Þorvaldsson er í sérstökum stýrihópi vegna almyrkvans fyrir hönd Strandabyggðar og hann hefur þegar afhent Hrafnhildi Þorsteinsdóttur oddvita fyrstu gleraugun. Strandabyggð tekur þátt í sameiginlegri pöntun á sólmyrkvagleraugum fyrir íbúa á Vestfjörðum og gefur öllum íbúum sérstök sólmyrkvagleraugu. Vefmiðillinn BB, bæjarins besta, greinir frá þessu. Ekki er ráð nema í tíma sé tekið og verða gleraugun afhent íbúum á skrifstofu Strandabyggðar 13. til 17. júlí. Þá má einnig nálgast sólmyrkvagleraugu í Íþróttamiðstöð á opnunartíma hennar. Almyrkvinn verður 12. ágúst 2026 og magnast eftirvæntingin fyrir þessum atburði nú dag frá degi. Myrkvinn varir lengst við Látrabjarg eða í 2 mínútur og 13 sekúndur. Mun það vera lengsti mögulegi almyrkvi á Íslandi. BB segir að ef vel viðri séu miklar líkur á því að Vesturbyggð verði vinsælasti áfangastaður „almyrkvaunnenda“. Runólfur Þórhallsson, yfirlögregluþjónn almannavarnadeildar Ríkislögreglustjóra, ritaði grein sem hann birti á Vísi 7. júlí þar sem hann fer yfir ýmsar gagnlegar upplýsingar sem vert er að hafa bak við eyrað. „Almyrkvaslóðin liggur yfir Vestfirði, Vesturland, höfuðborgarsvæðið og Reykjanesskaga og því má áætla að um og yfir 70% landsmanna sjái þetta stórbrotna náttúrundur að heiman frá sér. Á sama tíma verður deildarmyrkvi á öllu landinu austan slóðarinnar en á Norðfirði og Seyðisfirði hylur tunglið 95% af yfirborði sólar,“ segir Rúnólfur Hann segir að þetta mikla sjónarspil ætti að fanga athygli allflestra sem verða á landinu þennan dag. „Von er á mörgum hingað til lands sem koma sérstaklega til að verða vitni að þessari sjaldgæfu sjón og því viðbúið að fjöldi gesta jafnt sem heimamanna verði á faraldsfæti. Til að dagurinn verði sem ánægjulegastur fyrir flesta er mikilvægt að undirbúa sig vel.“ Almyrkvi 12. ágúst 2026 Vesturbyggð Öryggi á ferðamannastöðum Ferðalög Mest lesið Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Innlent „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Innlent „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ Innlent Eldur í Bryggjuhverfi Innlent Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Innlent Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Innlent Lést er hún fagnaði sigri Frakka Erlent Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Erlent Óttast að færri leiti sér aðstoðar Innlent Fleiri fréttir Strandamenn klárir í almyrkvann Hryðjuverkamálinu lokið fjórum árum eftir handtöku „Sannarlega áhugaverð gjöf“ Þyngja þurfi dóma þeirra sem láta sér ekki segjast „Hver þarf Tenerife þegar þú hefur Hérað?“ Segir undanþágur rekast á grunnforsendur ESB „Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Flýtir afgreiðslu um allt að mánuð „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ „Við skulum ekki láta grípa okkur með buxurnar á hælunum þetta árið“ Ungir síbrotamenn, eldur í Bryggjuhverfinu og andstæður í veðrinu „Við skírðum hana Halla Sykurvatn Tómatsósudóttir“ Eldur í Bryggjuhverfi Jarðböðin við Mývatn opin á nýjan leik „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Vegagerðin varar við vindi Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Óttast að færri leiti sér aðstoðar Íbúar Flóahrepps vilja ekki sameinast öðrum Kaupin hjá Gærunum gerast í fláningssalnum „Mikið hitaefni en þessi texti á að vera hlutlaus“ ESB-deilan harðnar eftir ummæli erlendra ráðamanna Segja Reykjanesbæ greiða þremur bæjarstjórum laun Hundurinn sem fannst hafði verið týndur í tíu ár „Þá sé þetta sem næst útilokað“ Lögreglan þekkti óprúttna aðila á upptökum Krafa Íslands um undanþágur vekur spurningar í ESB Segir skoðanir Ólafs Ragnars ekkert ofboðslega fréttnæmar Sjá meira