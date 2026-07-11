Innlent

Breiðholtsbrú opin fyrir um­ferð

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Gatnamótum Breiðholtsbrautar og Vatnendahvarfs hafi verið lokað fyrir umferð en þau verði endurhönnuð og opni í breyttri mynd í september.
Gatnamótum Breiðholtsbrautar og Vatnendahvarfs hafi verið lokað fyrir umferð en þau verði endurhönnuð og opni í breyttri mynd í september. Vegagerðin

Brú yfir Breiðholtsbraut var opnuð í gærmorgun. Ökumenn eru beðnir um að aka með gát þar sem framkvæmdir á svæðinu standi enn yfir. 

Fyrsti bíllinn fór yfir brúna snemma í gærmorgun segir í tilkynningu á vef Vegagerðarinnar. Gatnamótum Breiðholtsbrautar og Vatnendahvarfs hafi verið lokað fyrir umferð en þau verði endurhönnuð og opni í breyttri mynd í september.

Í nóvember standi til að opna nýja Arnarnesveg, milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar.

„Ökumönnum er bent á að aka til og frá Vatnsendahvarfi í gegnum Vatnsendaveg, nýtt hringtorg við Arnarnesveg og ný gatnamót á Breiðholtsbraut,“ segir í tilkynningunni. 

Vegagerðin

Breiðholtsbraut hafi verið lokað í gærnótt og færsla umferðar hafi gengið samkvæmt áætlun.

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