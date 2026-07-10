Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Jón Þór Stefánsson skrifar 10. júlí 2026 21:47 Ragna hvetur fólk til að klóra sér ekki. Um þessar mundir velta margir fyrir sér hvernig best sé að forðast flugnabit, og hvað sé best að gera þegar maður er bitinn. Ragna Hlín Þorleifsdóttir, doktor í húðsjúkdómalækningum, gaf hlustendum ráð í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. „Það sem er best að gera þegar það er þegar búið að bíta mann er í fyrsta lagi að forðast að klóra, því það eykur alltaf kláðan, og þú getur fengið sýkingu ef þú klórar þér blóðs, og þú færð frekar ör ef þú klórar þér rosalega mikið,“ segir Ragna en bendir á að það geti verið erfitt, sérstaklega þegar maður er sofandi. „Það er ágætt ráð að reyna að kæla bitið, eins og bara með ísmola. Það getur snöggdregið úr kláða. Svo er gott að eiga sterakrem, eins og hydrokortison mildison, til að bera á bitin. Sterar eru semsagt bólgueyðandi. Þeir draga úr bólguviðbrögðunum í húðinni.“ Ragna bætir við að slíkt ætti að vera fáanlegt í öllum apótekum, án lyfseðils. Það sama eigi við um ofnæmistöflur, sem dragi líka úr kláða. Aðspurð út í sprey sem geti hjálpað segir Ragna: „Það eru auðvitað til allskonar sprey sem hægt er að kaupa í apótekum og búðum. Ég er svosem ekki inni í öllum þeim efnum sem eru á markaðinum. Þau eru auðvitað missterk og mis-toxísk. Maður á til dæmis ekki að vera spreyja svona spreyjum á börn, því það er meiri upptaka á efnum í gegnum húð barna heldur en fullorðinna.“ „Ég myndi frekar mæla með því að forðast bitin eins og hægt er. Ráð sem við þekkjum er að nota viftur. Þær eiga erfitt með að fljúga í vindi, þannig að sumarbústaðareigendur gætu verið með viftur inni hjá sér. Að koma hreyfingu á loftið hjálpar. Og svo þetta sem við þekkjum: Að hafa glugga lokaða, og klæða okkur ef við ætlum að vera úti þegar við vitum að þær eru á sveimi.“ Ragna segir að þau hjá Húðlæknastöðinni hafi orðið meira vör við bit á síðustu árum, og við viðbrögðum við þeim, vegna innkomu lúsmýsins og moskítóflugunnar. „Sumir eru einfaldlega með ofnæmi fyrir þessum flugum og bitunum og fá ofsafengin viðbrögð,“ segir Ragna og bætir við að þá þurfi oft að gefa steratöflur sem veiti öflugri meðferð. Ragna var beðinn um að veita hlustendum ráð ef það vildi forðast bit: „Ég myndi segja að maður ætti að forðast þá staði þar sem er mikið af þeim, ef maður getur. Og reyna að vera þar sem það er einhver vindur í gangi. Það er miklu meira af þeim í kringum vötn og þar sem er mikil stilla.“ Lúsmý Moskítóflugur Heilsa Mest lesið Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Innlent „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ Innlent „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Innlent „Svimandi“ bótakröfur á leiðinni frá Sindra Snæ og Ísidóri Innlent Eldur í Bryggjuhverfi Innlent Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Innlent „Sannarlega áhugaverð gjöf“ Innlent Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Innlent Lést er hún fagnaði sigri Frakka Erlent Fleiri fréttir Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Hryðjuverkamálið, Landsmót hestamanna og neytendur „hafðir að fíflum“ með Lite-bjórum „Vinalegt“ spjall í bílakjallara sem varð að manndrápstilraun „Svimandi“ bótakröfur á leiðinni frá Sindra Snæ og Ísidóri Strandamenn klárir í almyrkvann Hryðjuverkamálinu lokið fjórum árum eftir handtöku „Sannarlega áhugaverð gjöf“ Þyngja þurfi dóma þeirra sem láta sér ekki segjast „Hver þarf Tenerife þegar þú hefur Hérað?“ Segir undanþágur rekast á grunnforsendur ESB „Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Flýtir afgreiðslu um allt að mánuð „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ „Við skulum ekki láta grípa okkur með buxurnar á hælunum þetta árið“ Ungir síbrotamenn, eldur í Bryggjuhverfinu og andstæður í veðrinu „Við skírðum hana Halla Sykurvatn Tómatsósudóttir“ Eldur í Bryggjuhverfi Jarðböðin við Mývatn opin á nýjan leik „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Vegagerðin varar við vindi Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Óttast að færri leiti sér aðstoðar Íbúar Flóahrepps vilja ekki sameinast öðrum Kaupin hjá Gærunum gerast í fláningssalnum „Mikið hitaefni en þessi texti á að vera hlutlaus“ ESB-deilan harðnar eftir ummæli erlendra ráðamanna Segja Reykjanesbæ greiða þremur bæjarstjórum laun Hundurinn sem fannst hafði verið týndur í tíu ár Sjá meira