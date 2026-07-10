Innlent

Erfitt að stöðva um­fangs­mikla sölu

Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar
Hildur Sunna og Daði Már segja bæði ljóst að vefsala áfengis sé ólögleg.
Hildur Sunna og Daði Már segja bæði ljóst að vefsala áfengis sé ólögleg.

Um tuttugu fyrirtæki bjóða áfengi til sölu á Íslandi þrátt fyrir dóm um að vefsala á áfengi sé ólögleg. Lögregla segir erfitt að bregðast við umfangsmikilli sölu.

Netverslunum með áfengi hefur fjölgað ört hér á landi frá árinu 2020 en þá hófu fyrirtæki að selja og senda heim til landsmanna áfengi í skjóli þess að um útlensk fyrirtæki væri að ræða. Þangað til hafði ÁTVR eitt séð um sölu til einstaklinga á Íslandi.

Í dag bjóða um tuttugu fyrirtæki fólki að kaupa hjá sér áfengi og sækja eða fá það sent en sum þessara fyrirtækja segjast geta afhent vínið heim til fólks á rétt um hálftíma.

Í apríl var niðurstaða Héraðsdóms Reykjaness að áfengissala eins þessara fyrirtækja, eða Smáríkisins, væri smásala og brot á einkaleyfi ÁTVR til smásölu áfengis á Íslandi. Málinu hefur verið áfrýjað til Landsréttar.

Fleiri mál sem snúa að sölu netverslana á áfengi hafa ratað á borð lögreglunnar undanfarin misseri.

„Það er til skoðunar hvað eigi að gera í ljósi þessa dóms,“ segir Hildur Sunna Pálmadóttir aðstoðarlögreglustjóri.

Salan orðin umfangsmikil

Aðspurð hvort lögreglan geti stöðvað starfsemi þessara fyrirtækja eða hvort hún hefði getað það fyrr segir Hildur Sunna það mögulegt.

„Alveg ábyggilega, en þetta er auðvitað mjög umfangsmikið og það væri mikið inngrip að fara í þetta að taka niður alla þessa starfsemi. Í rauninni í tilfellum sem þessum væri hægt að bara haldleggja allar vörur sem eru til sölu í ljósi þess að þetta er ólögmæt háttsemi og þannig stöðva háttsemina.“

Það sé þó hægara sagt en gert að bregðast við.

„Í rauninni er þetta orðið það umfangsmikið að það er bara orðið tímaspursmál núna hvað ætlar löggjafinn að gera? Hver er vilji löggjafans? Er það að þessi netsala sé heimil og þeim verði þá heimilt að starfa óbreytt áfram eða að lögunum sé breytt, þannig að þetta sé ólögmæt starfsemi eins og hefur verið dæmd og þá er komin skýr afstaða og þá er auðvitað auðveldara fyrir lögregluna að aðhafast.“

Mikilvægt að fylgja lögum

Daði Már Kristófersson fjármála- og efnahagsráðherra segir ljóst að netsala áfengis sé óheimil. Hann segir jafnframt að engin umræða hafi átt sér stað innan ríkisstjórnarinnar um að breyta lögunum.

„Það eru lög og eftir þeim á að fara. Þessir aðilar eru þá að taka ákveðna áhættu af því að það hefur þegar fallið dómur í héraðsdómi um lögmæti þessarar starfsemi og það verður síðan bara að koma í ljós. Það er í sjálfu sér ekkert óeðlilegt við það að mismunandi túlkun eða skilningur laga fari í þennan farveg og við þurfum bara að sjá hann til enda.“

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