Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 10. júlí 2026 23:01 Hildur Sunna og Daði Már segja bæði ljóst að vefsala áfengis sé ólögleg. Um tuttugu fyrirtæki bjóða áfengi til sölu á Íslandi þrátt fyrir dóm um að vefsala á áfengi sé ólögleg. Lögregla segir erfitt að bregðast við umfangsmikilli sölu. Netverslunum með áfengi hefur fjölgað ört hér á landi frá árinu 2020 en þá hófu fyrirtæki að selja og senda heim til landsmanna áfengi í skjóli þess að um útlensk fyrirtæki væri að ræða. Þangað til hafði ÁTVR eitt séð um sölu til einstaklinga á Íslandi. Í dag bjóða um tuttugu fyrirtæki fólki að kaupa hjá sér áfengi og sækja eða fá það sent en sum þessara fyrirtækja segjast geta afhent vínið heim til fólks á rétt um hálftíma. Í apríl var niðurstaða Héraðsdóms Reykjaness að áfengissala eins þessara fyrirtækja, eða Smáríkisins, væri smásala og brot á einkaleyfi ÁTVR til smásölu áfengis á Íslandi. Málinu hefur verið áfrýjað til Landsréttar. Fleiri mál sem snúa að sölu netverslana á áfengi hafa ratað á borð lögreglunnar undanfarin misseri. „Það er til skoðunar hvað eigi að gera í ljósi þessa dóms,“ segir Hildur Sunna Pálmadóttir aðstoðarlögreglustjóri. Salan orðin umfangsmikil Aðspurð hvort lögreglan geti stöðvað starfsemi þessara fyrirtækja eða hvort hún hefði getað það fyrr segir Hildur Sunna það mögulegt. „Alveg ábyggilega, en þetta er auðvitað mjög umfangsmikið og það væri mikið inngrip að fara í þetta að taka niður alla þessa starfsemi. Í rauninni í tilfellum sem þessum væri hægt að bara haldleggja allar vörur sem eru til sölu í ljósi þess að þetta er ólögmæt háttsemi og þannig stöðva háttsemina.“ Það sé þó hægara sagt en gert að bregðast við. „Í rauninni er þetta orðið það umfangsmikið að það er bara orðið tímaspursmál núna hvað ætlar löggjafinn að gera? Hver er vilji löggjafans? Er það að þessi netsala sé heimil og þeim verði þá heimilt að starfa óbreytt áfram eða að lögunum sé breytt, þannig að þetta sé ólögmæt starfsemi eins og hefur verið dæmd og þá er komin skýr afstaða og þá er auðvitað auðveldara fyrir lögregluna að aðhafast.“ Mikilvægt að fylgja lögum Daði Már Kristófersson fjármála- og efnahagsráðherra segir ljóst að netsala áfengis sé óheimil. Hann segir jafnframt að engin umræða hafi átt sér stað innan ríkisstjórnarinnar um að breyta lögunum. „Það eru lög og eftir þeim á að fara. Þessir aðilar eru þá að taka ákveðna áhættu af því að það hefur þegar fallið dómur í héraðsdómi um lögmæti þessarar starfsemi og það verður síðan bara að koma í ljós. Það er í sjálfu sér ekkert óeðlilegt við það að mismunandi túlkun eða skilningur laga fari í þennan farveg og við þurfum bara að sjá hann til enda.“ Áfengi Netverslun með áfengi Lögreglan Lögreglumál Mest lesið Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ Innlent Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Innlent „Svimandi“ bótakröfur á leiðinni frá Sindra Snæ og Ísidóri Innlent „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Innlent Eldur í Bryggjuhverfi Innlent Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Innlent Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Innlent Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Innlent „Sannarlega áhugaverð gjöf“ Innlent Fleiri fréttir Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Hryðjuverkamálið, Landsmót hestamanna og neytendur „hafðir að fíflum“ með Lite-bjórum „Vinalegt“ spjall í bílakjallara sem varð að manndrápstilraun „Svimandi“ bótakröfur á leiðinni frá Sindra Snæ og Ísidóri Strandamenn klárir í almyrkvann Hryðjuverkamálinu lokið fjórum árum eftir handtöku „Sannarlega áhugaverð gjöf“ Þyngja þurfi dóma þeirra sem láta sér ekki segjast „Hver þarf Tenerife þegar þú hefur Hérað?“ Segir undanþágur rekast á grunnforsendur ESB „Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Flýtir afgreiðslu um allt að mánuð „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ „Við skulum ekki láta grípa okkur með buxurnar á hælunum þetta árið“ Ungir síbrotamenn, eldur í Bryggjuhverfinu og andstæður í veðrinu „Við skírðum hana Halla Sykurvatn Tómatsósudóttir“ Eldur í Bryggjuhverfi Jarðböðin við Mývatn opin á nýjan leik „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Vegagerðin varar við vindi Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Óttast að færri leiti sér aðstoðar Íbúar Flóahrepps vilja ekki sameinast öðrum Kaupin hjá Gærunum gerast í fláningssalnum „Mikið hitaefni en þessi texti á að vera hlutlaus“ Sjá meira