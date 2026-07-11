Suður-Afríka syrgir landsliðsmann skömmu eftir HM Valur Páll Eiríksson skrifar 11. júlí 2026 13:46 Adams keppti á HM með þjóð sinni fyrir skemmstu en nú fallinn frá. Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images Suður-afríski miðjumaðurinn Jayden Adams er látinn aðeins 25 ára að aldri, örfáum vikum eftir að hafa spilað með landsliði sínu á HM karla í fótbolta. Leikmannasamtök Suður-Afríku, SAFPU, hafa staðfest skyndilegt fráfall hans. Ekki fylgir sögunni hvernig það bar að. „SAFPU er í sárum vegna ótímabærs andláts Jayden Adams, miðjumanns Mamelodi Sundowns og Bafana Bafana,“ segir í yfirlýsingu samtakanna. Bafana Bafana er gæluheiti yfir suður-afríska landsliðið. „Jayden spilaði nýlega fyrir Suður-Afríku á HM 2026 og bar vonir þjóðarinnar með stolti, hugrekki og sóma,“ segir einnig í yfirlýsingunni. „Það er í miklu áfalli og þungu hjarta sem ég hef frétt af andláti Jayden Adams,“ sagði Gayton McKenzie, íþrótta-, lista- og menningarmálaráðherra Suður-Afríku, í yfirlýsingu. „Suður-afrískur fótbolti hefur misst einn af sínum björtustu ungu hæfileikamönnum og þjóð okkar syrgir ásamt fjölskyldu hans, liðsfélögum og milljónum stuðningsmanna sem horfðu á hann vaxa úr efnilegum leikmanni úr akademíunni í fullgildan landsliðsmann Bafana Bafana.“ Adams spilaði alla þrjá leiki Suður-Afríku í riðlakeppninni á HM. Liðið féll úr leik í 32-liða úrslitum fyrir Kanada. Suður-Afríka HM 2026 í fótbolta Andlát Mest lesið Kinu Rochford sagður myrtur Körfubolti Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ Fótbolti Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Fótbolti Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Enski boltinn Súrrealískt að spila golf með Trump Fótbolti Maður dagsins á HM: Tveimur árum of seinn á veitingastaðinn Fótbolti Eiga Englendingar kryptónítið hans Haaland uppi í erminni? Fótbolti Með Haaland á toppi vinsældalistans Fótbolti „Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Fótbolti Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Fótbolti Fleiri fréttir Suður-Afríka syrgir landsliðsmann skömmu eftir HM Tindastóll mætti ekki til leiks Súrrealískt að spila golf með Trump Með Haaland á toppi vinsældalistans Maður dagsins á HM: Tveimur árum of seinn á veitingastaðinn Eiga Englendingar kryptónítið hans Haaland uppi í erminni? Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Sér ekki eftir því að hafa valið Marokkó fram yfir Frakkland Segir að enska liðið verði að „losa um handbremsuna“ gegn Noregi Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Svíar setja ríginn til hliðar og segjast halda með Noregi Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ „Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu „Fengum færi til þess að gera út um leikinn“ „Farinn að hljóma eins og rispuð plata“ Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Lögregla kölluð til í fjölmiðlaaðstöðu enska landsliðsins Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Norsku treyjurnar uppseldar Sadio Mané hættur í landsliðinu en vill vera í kringum liðið áfram Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Tekinn við Portúgal og gæti stýrt Ronaldo á nýjan leik Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana N1-mótið: Jötunn sem þambar mjólk, frábær tilþrif og orðljótir mótherjar Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Manchester City kaupir efnilegan markvörð Maður dagsins á HM: Slökkti á tölvunni og heldur áfram að þagga niður í fólki Sjá meira