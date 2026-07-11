Fótbolti

Suður-Afríka syrgir lands­liðs­mann skömmu eftir HM

Valur Páll Eiríksson skrifar
Adams keppti á HM með þjóð sinni fyrir skemmstu en nú fallinn frá.
Adams keppti á HM með þjóð sinni fyrir skemmstu en nú fallinn frá. Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Suður-afríski miðjumaðurinn Jayden Adams er látinn aðeins 25 ára að aldri, örfáum vikum eftir að hafa spilað með landsliði sínu á HM karla í fótbolta.

Leikmannasamtök Suður-Afríku, SAFPU, hafa staðfest skyndilegt fráfall hans. Ekki fylgir sögunni hvernig það bar að.

„SAFPU er í sárum vegna ótímabærs andláts Jayden Adams, miðjumanns Mamelodi Sundowns og Bafana Bafana,“ segir í yfirlýsingu samtakanna. Bafana Bafana er gæluheiti yfir suður-afríska landsliðið.

„Jayden spilaði nýlega fyrir Suður-Afríku á HM 2026 og bar vonir þjóðarinnar með stolti, hugrekki og sóma,“ segir einnig í yfirlýsingunni.

„Það er í miklu áfalli og þungu hjarta sem ég hef frétt af andláti Jayden Adams,“ sagði Gayton McKenzie, íþrótta-, lista- og menningarmálaráðherra Suður-Afríku, í yfirlýsingu.

„Suður-afrískur fótbolti hefur misst einn af sínum björtustu ungu hæfileikamönnum og þjóð okkar syrgir ásamt fjölskyldu hans, liðsfélögum og milljónum stuðningsmanna sem horfðu á hann vaxa úr efnilegum leikmanni úr akademíunni í fullgildan landsliðsmann Bafana Bafana.“

Adams spilaði alla þrjá leiki Suður-Afríku í riðlakeppninni á HM. Liðið féll úr leik í 32-liða úrslitum fyrir Kanada.

Suður-Afríka HM 2026 í fótbolta Andlát

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