Stærsta umferðarhelgi ársins hafin Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 30. júlí 2026 14:41 Glitta má í einn sem lítur út fyrir að vera það spenntur að hann brosti fyrir ljósmyndara. Vísir/Lýður Valberg Fyrstu vísbendinguna um að verslunarmannahelgin sé að renna í garð má finna rétt fyrir utan Selfoss. Löng bílaröð hefur myndast en gera má ráð fyrir að einhverjir farþeganna séu á leið til Vestmannaeyja. Logi Sigurjónsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu ræddi umferðina í Bítinu á Bylgjunni í morgun þar sem hann sagði hana hafa skánað á síðustu árum. „Fyrir mörgum árum var ég í sjónvarpsviðtali í kvöldfréttum uppi í Ártúnsbrekku og það var bílaröð út úr borginni alla leið niður Ártúnsbrekkuna og lengst niður að Kringlunni. En í dag dreifist þetta einhvern veginn meira og fólk er að fara fyrr af stað,“ segir Logi. Hlusta má á ráð Loga fyrir umferðina um helgina hér. Samt sem áður hefur myndast löng röð fyrir utan Selfoss en húkkaraballið er í kvöld í Vestmannaeyjum sem markar upphaf Þjóðhátíðar í Eyjum. Lýður Valberg Sveinsson, tökumaður og ljósmyndari á fréttastofu Sýnar, náði ljósmyndum af röðinni. Mögulega eru einhverjir í röðinni sem bíða spenntir eftir nýrri brú svo þeir þurfi ekki að leggja leið sína í gegnum Selfoss.Vísir/Lýður Valberg Þrátt fyrir að tvær akgreinar séu á hringtorginu við Selfoss hefur undirrituð á tilfinningunni að þessi hægra megin verði mest notuð fram að helgi.Vísir/Lýður Valberg Þarna virðist vera einn sem ætlar ekki á Selfoss, kannski á Þingvelli.Vísir/Lýður Valberg Verslunarmannahelgin Þjóðhátíð í Eyjum Árborg Mest lesið Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Innlent Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Innlent Gunnar Þórðarson er látinn Innlent Tugir tilkynninga í viku: „Þetta var ekki í fyrsta skipti sem þau voru handtekin“ Innlent Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Innlent Horfðu á bílinn velta niður fjallið Innlent Mosfellsdalur minnti á vígvöll Innlent Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Erlent Okkar McCartney, okkar Bach kveður Innlent Hvað er í boði um verslunarmannahelgina? Innlent Fleiri fréttir Bílstjóri horfði skelfingu lostinn á Meirihluti ætlar að segja já í ágúst Skilningsleysi mætti litblindum syninum á ReyCup Staðan orðin „þokkalega góð“ Tugir tilkynninga í viku: „Þetta var ekki í fyrsta skipti sem þau voru handtekin“ Okkar McCartney, okkar Bach kveður Vasaþjófar gómaðir á Suðurlandi og minkafár í rénun Fleiri en einn hafi verið að verki Dýralæknafélag Íslands fordæmir skemmdarverk í Dalsbúi Gunnar Þórðarson er látinn Dregur úr ánægju með frammistöðu ríkisstjórnarflokkanna Sex handteknir grunaðir um vasaþjófnað Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Mosfellsdalur minnti á vígvöll Greinir á um leiðir til að draga úr nikótínneyslu ungmenna Gæsluvarðhald samþykkt yfir Ming Ting „Það er búið að slökkva og húsið er ónýtt“ Gripinn á nánast tvöföldum hámarkshraða Skothljóð og minkafár í Mosfellsdal í beinni Eldur logaði í Stykkishólmi Horfðu á bílinn velta niður fjallið Hvað er í boði um verslunarmannahelgina? „Þeir skulu ekki halda það að þeir geti drepið mig“ Slapp vel þegar bíll hennar valt yfir 200 metra niður Bolafjall Hafdís Huld í bæjarstjórastólinn Allir á hlaupum að reyna fanga minka Ráðlagt að hafa garða snyrtilega og stéttir sópaðar þegar fólk er í burtu Veðurspáin að bjarga miðasölu Þjóðhátíðar fyrir horn Sjá meira