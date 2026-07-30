Innlent

Stærsta umferðarhelgi ársins hafin

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Glitta má í einn sem lítur út fyrir að vera það spenntur að hann brosti fyrir ljósmyndara.
Glitta má í einn sem lítur út fyrir að vera það spenntur að hann brosti fyrir ljósmyndara. Vísir/Lýður Valberg

Fyrstu vísbendinguna um að verslunarmannahelgin sé að renna í garð má finna rétt fyrir utan Selfoss. Löng bílaröð hefur myndast en gera má ráð fyrir að einhverjir farþeganna séu á leið til Vestmannaeyja.

Logi Sigurjónsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu ræddi umferðina í Bítinu á Bylgjunni í morgun þar sem hann sagði hana hafa skánað á síðustu árum.

„Fyrir mörgum árum var ég í sjónvarpsviðtali í kvöldfréttum uppi í Ártúnsbrekku og það var bílaröð út úr borginni alla leið niður Ártúnsbrekkuna og lengst niður að Kringlunni. En í dag dreifist þetta einhvern veginn meira og fólk er að fara fyrr af stað,“ segir Logi.

Hlusta má á ráð Loga fyrir umferðina um helgina hér.

Samt sem áður hefur myndast löng röð fyrir utan Selfoss en húkkaraballið er í kvöld í Vestmannaeyjum sem markar upphaf Þjóðhátíðar í Eyjum. Lýður Valberg Sveinsson, tökumaður og ljósmyndari á fréttastofu Sýnar, náði ljósmyndum af röðinni.

Mögulega eru einhverjir í röðinni sem bíða spenntir eftir nýrri brú svo þeir þurfi ekki að leggja leið sína í gegnum Selfoss.Vísir/Lýður Valberg
Þrátt fyrir að tvær akgreinar séu á hringtorginu við Selfoss hefur undirrituð á tilfinningunni að þessi hægra megin verði mest notuð fram að helgi.Vísir/Lýður Valberg
Þarna virðist vera einn sem ætlar ekki á Selfoss, kannski á Þingvelli.Vísir/Lýður Valberg
Verslunarmannahelgin Þjóðhátíð í Eyjum Árborg

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