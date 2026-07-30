Í hverri viku berast tugir tilkynninga um vasaþjófnað við ferðamannastaði og verulegar fjárhæðir eru oft undir að sögn lögreglu. Sex voru handteknir á Suðurlandi í gær og ferðaþjónustuaðilar við Seljalandsfoss segja þjófnað daglegan viðburð við fossinn. Í kvöldfréttum förum við á Suðurland og kynnum okkur málið.
Vel hefur gengið að fanga minka í Mosfellsbæ eftir að þúsundum dýra var sleppt úr búrum sínum í gær. Við verðum í beinni frá bænum í kvöldfréttum og förum yfir nýjustu vendingar.
Við minnumst einnig tónlistarmannsins Gunnars Þórðarsonar og heyrum í ungri konu sem fór í lungnaígræðslu eftir óútskýrð veikindi. Hún verður hraustari með hverjum degi sem líður og kveðst ánægð að geta nú leikið sér með frænkum sínum.
Við hitum einnig upp fyrir verslunarmannahelgina og verðum í beinni frá Innipúkanum auk þess sem við heyrum í fótboltamanninum Davíð Helga sem er mættur í byrjunarlið Lyngby eftir að hafa spilað einungis þrettán leiki í Bestu deild karla.
Þetta og fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.