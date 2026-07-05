Fannst látinn í tjaldi

Karlmaður var úrskurðaður látinn eftir að íslensk hjón fundust meðvitundarlaus á tjaldsvæði á Suðurlandi í gær. Andlátið er rannsakað sem gaseitrun.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi á Facebook. Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri staðfestir í samtali við fréttastofu að hjónin séu íslensk.
Lögreglunni barst tilkynning um tvo meðvitundarlausa einstaklinga í tjaldi á tjaldsvæði í Biskupstungum um hádegisbil í gær. Lögregla og sjúkralið voru þegar send á vettvang.
„Það kemur tilkynning til Neyðarlínu og svo til okkar um tvo aðila sem eru meðvitundarlausir í tjaldi á tjaldsvæði. Það er allt viðbragð sent á staðinn og þar hefjast endurlífgunartilraunir. Þær bera ekki árangur hjá karlmanni á áttræðisaldri en konan á sjötugsaldri er flutt á gjörgæslu þungt haldin,“ segir Magnús.
Tilkynning lögreglunnar á Suðurlandi:
Um hádegisbil í gær barst lögreglu tilkynning um tvo meðvitundarlausa einstaklinga í tjaldi á tjaldsvæði í Biskupstungum. Lögregla og sjúkralið voru þegar send á vettvang.
Þrátt fyrir endurlífgunartilraunir var karlmaður á áttræðisaldri úrskurðaður látinn á vettvangi. Kona á sjötugsaldri var flutt á gjörgæsludeild þungt haldin.
Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn málsins. Málið er rannsakað sem slys og er meðal annars til skoðunar hvort um gaseitrun hafi verið að ræða
Lögreglan hefur ekki nánari upplýsingar um líðan konunnar.
Málið er rannsakað sem slys og er meðal annars til skoðunar hvort um gaseitrun hafi verið að ræða. Gashitari hafi verið inni í tjaldinu.
„Ef gas brennur ekki við nægilegt súrefni getur myndast eiturgas,“ segir Magnús og ítrekar mikilvægi þess að hafa nægt loftflæði þegar kveikt er á slíkum hitara.
„Tæknideild kemur svo til aðstoðar hjá lögreglu og fer rannsóknardeildin á Suðurlandi með málið.“
Kunningjafólk hjónanna hafi komið að þeim meðvitundarlausum, tilkynnt málið og veitt fyrstu aðstoð á vettvangi. Heilbrigðisstofnun Suðurlands sendi fulltrúa sína á svæðið og veittu þau áfallahjálp.
„Þetta er hörmulegur atburður og erfiður vettvangur að vinna á í svona aðstæðum þar sem bæði er fólk sem maður þekkir til og mikið af fólki á svæðinu, mikil ferðahelgi. Auðvitað slær þetta á alla.“
Fréttin var uppfærð eftir viðtal við aðalvarðstjóra lögreglunnar.