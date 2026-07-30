Staðan orðin „þokkalega góð“ Agnar Már Másson skrifar 30. júlí 2026 12:35 Tekist hefur að fanga einhverja minka. Engir féllu í gildrur fyrir utan öryggisgirðinguna í nótt. Vísir/Lýður Valberg Bæjarstjóri Mosfellsbæjar segir að vel hafi gengið að fanga minka sem sluppu úr Dalsbúi í gærmorgun eftir að skemmdarverk var unnið á búinu. Verkefni dagsins í dag sé að fá tölu á þá minka sem sluppu út en þeir kunna að vera í þúsunda tali. Flestir minkanna hafa ekki vogað sér út fyrir öryggisgirðinguna við búið. Rúmlega tíu gildrum var komið fyrir víða í Mosfellsdal í gærkvöldi í von um að fanga minka sem höfðu sloppið úr Dalsbúi í gær eftir að skemmdarverk var unnið á búinu. Enn er óljóst hversu margir minkar sluppu en Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, segir að einhver fjöldi minka hafi verið fangaður í gildrur sem næst eru minkabúinu, en engir minkar hafi ratað í gildrurnar sem settar voru fyrir utan öryggisgirðingu við búið. „Staðan virðist vera orðin þokkalega góð, við fengum færri ábendingar í nótt en við bjuggumst við,“ segir Hilmar, sem tekur fram að aðeins ein marktæk ábending hafi borist um mink utan girðingarinnar. „Við höfum líka fengið ábendingar allt niður í Grafarvog og Grafarholt en ég held að það tengist ekki þessu máli. En það er gott að fólk sé á varðbergi.“ Minkur hefur ekki verið fangaður í þéttbýli í Mosfellsbæ en í tilkynningu frá bæjarfélaginu eru íbúar í næsta nágrenni við minkabúið beðnir um að láta börn ekki sofa úti í barnavögnum á næstu dögum. Í dag er unnið að því að fá nákvæma tölu á þá minka sem sluppu en sá fjöldi hefur verið á reiki. Ríflega tíu þúsund minkar voru á Dalsbúi, samkvæmt því sem eigandi búsins sagði í gær, og talið er að einhver þúsund hafi sloppið. Þeir minkar sem finnast utan girðingarinnar eru aflífaðir af sóttvarnarástæðum. „Það er verkefni dagsins að ná að telja inn í búrin og sjá þá hvað hefur sloppið og hverjir eru dauðir. Við verðum að fá betri yfirsýn yfir það þegar líður á daginn.“ Loðdýrarækt Mosfellsbær Mest lesið Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Innlent Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Innlent Gunnar Þórðarson er látinn Innlent Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Innlent Mosfellsdalur minnti á vígvöll Innlent Horfðu á bílinn velta niður fjallið Innlent Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Erlent Hvað er í boði um verslunarmannahelgina? Innlent Fleiri en einn hafi verið að verki Innlent „Það er búið að slökkva og húsið er ónýtt“ Innlent Fleiri fréttir Staðan orðin „þokkalega góð“ Tugir tilkynninga í viku: „Þetta var ekki í fyrsta skipti sem þau voru handtekin“ Okkar McCartney, okkar Bach kveður Vasaþjófar gómaðir á Suðurlandi og minkafár í rénun Fleiri en einn hafi verið að verki Dýralæknafélag Íslands fordæmir skemmdarverk í Dalsbúi Gunnar Þórðarson er látinn Dregur úr ánægju með frammistöðu ríkisstjórnarflokkanna Sex handteknir grunaðir um vasaþjófnað Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Mosfellsdalur minnti á vígvöll Greinir á um leiðir til að draga úr nikótínneyslu ungmenna Gæsluvarðhald samþykkt yfir Ming Ting „Það er búið að slökkva og húsið er ónýtt“ Gripinn á nánast tvöföldum hámarkshraða Skothljóð og minkafár í Mosfellsdal í beinni Eldur logaði í Stykkishólmi Horfðu á bílinn velta niður fjallið Hvað er í boði um verslunarmannahelgina? „Þeir skulu ekki halda það að þeir geti drepið mig“ Slapp vel þegar bíll hennar valt yfir 200 metra niður Bolafjall Hafdís Huld í bæjarstjórastólinn Allir á hlaupum að reyna fanga minka Ráðlagt að hafa garða snyrtilega og stéttir sópaðar þegar fólk er í burtu Veðurspáin að bjarga miðasölu Þjóðhátíðar fyrir horn Segist hafa skipt um skoðun varðandi aðildarviðræðurnar Líkir Tryggingastofnun við handrukkara Níutíu prósent minkanna hafi ekki næstu daga af Sjá meira