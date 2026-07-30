Innlent

Staðan orðin „þokka­lega góð“

Agnar Már Másson skrifar
Tekist hefur að fanga einhverja minka. Engir féllu í gildrur fyrir utan öryggisgirðinguna í nótt.
Tekist hefur að fanga einhverja minka. Engir féllu í gildrur fyrir utan öryggisgirðinguna í nótt. Vísir/Lýður Valberg

Bæjarstjóri Mosfellsbæjar segir að vel hafi gengið að fanga minka sem sluppu úr Dalsbúi í gærmorgun eftir að skemmdarverk var unnið á búinu. Verkefni dagsins í dag sé að fá tölu á þá minka sem sluppu út en þeir kunna að vera í þúsunda tali. Flestir minkanna hafa ekki vogað sér út fyrir öryggisgirðinguna við búið.

Rúmlega tíu gildrum var komið fyrir víða í Mosfellsdal í gærkvöldi í von um að fanga minka sem höfðu sloppið úr Dalsbúi í gær eftir að skemmdarverk var unnið á búinu.

Enn er óljóst hversu margir minkar sluppu en Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, segir að einhver fjöldi minka hafi verið fangaður í gildrur sem næst eru minkabúinu, en engir minkar hafi ratað í gildrurnar sem settar voru fyrir utan öryggisgirðingu við búið.

„Staðan virðist vera orðin þokkalega góð, við fengum færri ábendingar í nótt en við bjuggumst við,“ segir Hilmar, sem tekur fram að aðeins ein marktæk ábending hafi borist um mink utan girðingarinnar.

„Við höfum líka fengið ábendingar allt niður í Grafarvog og Grafarholt en ég held að það tengist ekki þessu máli. En það er gott að fólk sé á varðbergi.“

Minkur hefur ekki verið fangaður í þéttbýli í Mosfellsbæ en í tilkynningu frá bæjarfélaginu eru íbúar í næsta nágrenni við minkabúið beðnir um að láta börn ekki sofa úti í barnavögnum á næstu dögum.

Í dag er unnið að því að fá nákvæma tölu á þá minka sem sluppu en sá fjöldi hefur verið á reiki. Ríflega tíu þúsund minkar voru á Dalsbúi, samkvæmt því sem eigandi búsins sagði í gær, og talið er að einhver þúsund hafi sloppið. Þeir minkar sem finnast utan girðingarinnar eru aflífaðir af sóttvarnarástæðum.

„Það er verkefni dagsins að ná að telja inn í búrin og sjá þá hvað hefur sloppið og hverjir eru dauðir. Við verðum að fá betri yfirsýn yfir það þegar líður á daginn.“

Loðdýrarækt Mosfellsbær

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