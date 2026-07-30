Innlent

Vasaþjófar gómaðir á Suður­landi og minkafár í rénun

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við um aðgerðir lögreglunnar á Suðurlandi til að hafa hendur í hári vasaþjófa á ferðamannastöðum en sex voru handteknir í gær. 

Oddur Ævar okkar maður fór að Seljalandsfossi í morgun til að kanna þessi mál og við heyrum í honum í fréttatímanum. 

Þá verður rætt við bæjarstjórann í Mosfellsbæ sem hefur staðið í ströngu undanfarinn sólahring við að reyna að hafa uppi á strokuminkum sem sleppt var lausum af Dalsbúi um síðustu nótt. 

Að lokum minnumst við Gunnars Þórðarsonar eins ástælasta tónlistarmanns þjóðarinnar sem er látinn.

Í sportinu verður svo farið yfir þjálfaramál í enska boltanum en nú styttist á að sú keppni hefjist að nýju.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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