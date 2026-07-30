Meirihluti ætlar að segja já í ágúst Áróra L Davíðsdóttir skrifar 30. júlí 2026 13:52 Íbúar höfuðborgarsvæðisins eru líklegri til að greiða atkvæði með framhaldi aðildarviðræðna við Evrópusambandið en íbúar landsbyggðarinnar. Vísir/Lýður Valberg Meirihluti þeirra sem taka afstöðu til þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið ætlar að segja já í ágúst. Elsti aldurshópurinn er líklegastur til þess að greiða atkvæði með aðildarviðræðunum. Í nýrri könnun Maskínu fyrir DV sem fór fram dagana 22. til 29. júlí kemur fram að 53 prósent þeirra sem taka afstöðu í könnuninni ætla að segja já en 47 prósent ætla að segja nei. Þegar þeir sem ekki tóku afstöðu eru teknir með í reikninginn ætla 43,8 prósent að segja já og 38,9 prósent að segja nei. 13,5 prósent svöruðu „Ég veit ekki“ og 3,8 prósent sögðust ekki vilja svara. Elsti aldursflokkurinn, 70 ára og eldri, er líklegastur til þess að segja já samkvæmt könnuninni en næstelsti, 60 til 69 ára, er ólíklegastur, eða 48,7 prósent. Næstjákvæðastur í garð aðildarviðræðna við Evrópusambandið er yngsti aldursflokkurinn, 18-29 ára, en 56,7 prósent þeirra segjast ætla að segja já. Lítill munur er á svörum milli kynjanna en 52,3 prósent karla segjast ætla að greiða atkvæði með áframhaldandi aðildarviðræðum og 53,7 prósent kvenna. Þeir sem kysu Samfylkinguna og Viðreisn ef gengið væri til kosninga í dag eru líklegastir til þess að segja já. 94,7 prósent þeirra sem kysu Samfylkinguna ætla að segja já og 95,8 prósent þeirra sem hygðust kjósa Viðreisn. 53,3 prósent þeirra sem kysu Flokk fólksins eru jákvæðir í garð áframhaldandi aðildarviðræðna. Þeir sem myndu kjósa Miðflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn ef gengið væri til kosninga í dag eru líklegastir til að segja nei. 91 prósent þeirra sem kysu Miðflokkinn hyggst segja nei og 86,6 prósent þeirra sem kysu Sjálfstæðisflokkinn. Reykvíkingar eru líklegastir til að segja já, eða 61,4 prósent þeirra, og nágrannasveitarfélög Reykjavíkur fylgja þar á eftir, næstlíklegust, eða 54,6 prósent. Á Austurlandi segjast 68,2 prósent neikvæð í garð aðildarviðræðna og 66,6 prósent á Vesturlandi og Vestfjörðum. Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Skoðanakannanir Mest lesið Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Innlent Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Innlent Gunnar Þórðarson er látinn Innlent Tugir tilkynninga í viku: „Þetta var ekki í fyrsta skipti sem þau voru handtekin“ Innlent Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Innlent Horfðu á bílinn velta niður fjallið Innlent Mosfellsdalur minnti á vígvöll Innlent Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Erlent Okkar McCartney, okkar Bach kveður Innlent Hvað er í boði um verslunarmannahelgina? Innlent Fleiri fréttir Bílstjóri horfði skelfingu lostinn á Meirihluti ætlar að segja já í ágúst Skilningsleysi mætti litblindum syninum á ReyCup Staðan orðin „þokkalega góð“ Tugir tilkynninga í viku: „Þetta var ekki í fyrsta skipti sem þau voru handtekin“ Okkar McCartney, okkar Bach kveður Vasaþjófar gómaðir á Suðurlandi og minkafár í rénun Fleiri en einn hafi verið að verki Dýralæknafélag Íslands fordæmir skemmdarverk í Dalsbúi Gunnar Þórðarson er látinn Dregur úr ánægju með frammistöðu ríkisstjórnarflokkanna Sex handteknir grunaðir um vasaþjófnað Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Mosfellsdalur minnti á vígvöll Greinir á um leiðir til að draga úr nikótínneyslu ungmenna Gæsluvarðhald samþykkt yfir Ming Ting „Það er búið að slökkva og húsið er ónýtt“ Gripinn á nánast tvöföldum hámarkshraða Skothljóð og minkafár í Mosfellsdal í beinni Eldur logaði í Stykkishólmi Horfðu á bílinn velta niður fjallið Hvað er í boði um verslunarmannahelgina? „Þeir skulu ekki halda það að þeir geti drepið mig“ Slapp vel þegar bíll hennar valt yfir 200 metra niður Bolafjall Hafdís Huld í bæjarstjórastólinn Allir á hlaupum að reyna fanga minka Ráðlagt að hafa garða snyrtilega og stéttir sópaðar þegar fólk er í burtu Veðurspáin að bjarga miðasölu Þjóðhátíðar fyrir horn Sjá meira