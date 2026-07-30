Innlent

Meiri­hluti ætlar að segja já í ágúst

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Íbúar höfuðborgarsvæðisins eru líklegri til að greiða atkvæði með framhaldi aðildarviðræðna við Evrópusambandið en íbúar landsbyggðarinnar.
Íbúar höfuðborgarsvæðisins eru líklegri til að greiða atkvæði með framhaldi aðildarviðræðna við Evrópusambandið en íbúar landsbyggðarinnar. Vísir/Lýður Valberg

Meirihluti þeirra sem taka afstöðu til þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið ætlar að segja já í ágúst. Elsti aldurshópurinn er líklegastur til þess að greiða atkvæði með aðildarviðræðunum.

Í nýrri könnun Maskínu fyrir DV sem fór fram dagana 22. til 29. júlí kemur fram að 53 prósent þeirra sem taka afstöðu í könnuninni ætla að segja já en 47 prósent ætla að segja nei.

Þegar þeir sem ekki tóku afstöðu eru teknir með í reikninginn ætla 43,8 prósent að segja já og 38,9 prósent að segja nei. 13,5 prósent svöruðu „Ég veit ekki“ og 3,8 prósent sögðust ekki vilja svara.

Elsti aldursflokkurinn, 70 ára og eldri, er líklegastur til þess að segja já samkvæmt könnuninni en næstelsti, 60 til 69 ára, er ólíklegastur, eða 48,7 prósent. Næstjákvæðastur í garð aðildarviðræðna við Evrópusambandið er yngsti aldursflokkurinn, 18-29 ára, en 56,7 prósent þeirra segjast ætla að segja já.

Lítill munur er á svörum milli kynjanna en 52,3 prósent karla segjast ætla að greiða atkvæði með áframhaldandi aðildarviðræðum og 53,7 prósent kvenna.

Þeir sem kysu Samfylkinguna og Viðreisn ef gengið væri til kosninga í dag eru líklegastir til þess að segja já. 94,7 prósent þeirra sem kysu Samfylkinguna ætla að segja já og 95,8 prósent þeirra sem hygðust kjósa Viðreisn. 53,3 prósent þeirra sem kysu Flokk fólksins eru jákvæðir í garð áframhaldandi aðildarviðræðna.

Þeir sem myndu kjósa Miðflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn ef gengið væri til kosninga í dag eru líklegastir til að segja nei. 91 prósent þeirra sem kysu Miðflokkinn hyggst segja nei og 86,6 prósent þeirra sem kysu Sjálfstæðisflokkinn.

Reykvíkingar eru líklegastir til að segja já, eða 61,4 prósent þeirra, og nágrannasveitarfélög Reykjavíkur fylgja þar á eftir, næstlíklegust, eða 54,6 prósent. Á Austurlandi segjast 68,2 prósent neikvæð í garð aðildarviðræðna og 66,6 prósent á Vesturlandi og Vestfjörðum.

Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður Skoðanakannanir

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