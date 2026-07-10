„Fengum færi til þess að gera út um leikinn“ Hjörvar Ólafsson skrifar 10. júlí 2026 21:16 Óskar Smári Haraldsson var sáttur við fyrri hálfleikinn hjá sínum leikmönnum. Vísir/Diego Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar, hefði viljað sjá leikmenn sína nýta færin betur þegar liðið gerði 1-1 jafntefli gegn Val í Bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld. Þá var Óskar Smári ekki sáttur við hvernig leikmenn hans brugðust við því að Valur jafnaði metin. „Fyrri hálfleikur var frábær hjá okkur og við náðum að leysa þá pressu sem Valsliðið setti á okkur mjög vel. Við fengum fullt af færum og skjótum nokkrum sinnum í stöng og slá. Við hefðum átt að gera út um leikinn fyrsta klukkutímann en þetta var bara stöngin út,“ sagði Óskar Smári svekktur eftir leik. „Eftir að þær skora og jafna þá bara hættum við og þær voru yfir á öllum sviðm leiksins síðustu 20 mínúturnar. Þegar upp er staðið þurfum við bara að virða stigið. Það er alveg klárt. Svo þurfum við að læra af þessu og passa upp á að mörk breyti ekki jafn mikið spilamennsku liðsins í komandi verkefnum og raun bar vitni í kvöld,“ sagið Óskar þar að auki. „Að því sögðu þá megum við ekki gleyma hversu vel við spiluðum í fyrri hálfleik og hefðum við nýtt þau færi sem við fengum þar hefði leikurinn þróast öðruvísi. Mörk breyta leikjum, það er gömul saga og ný. Stig er stig og við tökum það með í pokann góða,“ sagði hann borubrattur. Íslenski boltinn Besta deild kvenna Stjarnan Mest lesið Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Enski boltinn Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Fótbolti Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Enski boltinn Fyrrverandi landsliðsmaður drukknaði Fótbolti Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Enski boltinn Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Fótbolti Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Íslenski boltinn Árni Vilhjálms í Stjörnuna Íslenski boltinn María að gera Þóri að afa Fótbolti Evrópu-Emil: Æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu Fótbolti Fleiri fréttir „Farinn að hljóma eins og rispuð plata“ Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Lögregla kölluð til í fjölmiðlaaðstöðu enska landsliðsins Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Norsku treyjurnar uppseldar Sadio Mané hættur í landsliðinu en vill vera í kringum liðið áfram Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Tekinn við Portúgal og gæti stýrt Ronaldo á nýjan leik Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana N1-mótið: Jötunn sem þambar mjólk, frábær tilþrif og orðljótir mótherjar Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Manchester City kaupir efnilegan markvörð Maður dagsins á HM: Slökkti á tölvunni og heldur áfram að þagga niður í fólki Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Meiðsli, veikindi og leikbann í herbúðum Englands Fyrrverandi landsliðsmaður drukknaði Lamine Yamal segir „ótrúlegt“ að sjá Messi enn vera að skína á HM Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu „Sérstakur leikur fyrir mig, því ég spila á Englandi og fæddist á Englandi“ Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks „Leikmenn skora mörk en liðið tekur sigurinn“ Evrópu-Emil með þrennu í endurkomusigri Stjörnunnar Mbappé bætti fyrir vítaklúðrið og Frakkar brunuðu í undanúrslitin Tvær brauðsneiðar reyndust uppskriftin að fimm mörkum Evrópu-Emil: Æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu Botnlið Fram vann óvæntan sigur á toppliði Blika Eyjakonur með fyrsta sigurinn í tvo mánuði Wolfsburg með nýjustu fréttir af Eriksen Sjá meira