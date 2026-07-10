Fótbolti

„Fengum færi til þess að gera út um leikinn“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Óskar Smári Haraldsson var sáttur við fyrri hálfleikinn hjá sínum leikmönnum. 
Óskar Smári Haraldsson var sáttur við fyrri hálfleikinn hjá sínum leikmönnum.  Vísir/Diego

Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar, hefði viljað sjá leikmenn sína nýta færin betur þegar liðið gerði 1-1 jafntefli gegn Val í Bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld. Þá var Óskar Smári ekki sáttur við hvernig leikmenn hans brugðust við því að Valur jafnaði metin. 

„Fyrri hálfleikur var frábær hjá okkur og við náðum að leysa þá pressu sem Valsliðið setti á okkur mjög vel. Við fengum fullt af færum og skjótum nokkrum sinnum í stöng og slá. Við hefðum átt að gera út um leikinn fyrsta klukkutímann en þetta var bara stöngin út,“ sagði Óskar Smári svekktur eftir leik.

„Eftir að þær skora og jafna þá bara hættum við og þær voru yfir á öllum sviðm leiksins síðustu 20 mínúturnar. Þegar upp er staðið þurfum við bara að virða stigið. Það er alveg klárt. Svo þurfum við að læra af þessu og passa upp á að mörk breyti ekki jafn mikið spilamennsku liðsins í komandi verkefnum og raun bar vitni í kvöld,“ sagið Óskar þar að auki.

„Að því sögðu þá megum við ekki gleyma hversu vel við spiluðum í fyrri hálfleik og hefðum við nýtt þau færi sem við fengum þar hefði leikurinn þróast öðruvísi. Mörk breyta leikjum, það er gömul saga og ný. Stig er stig og við tökum það með í pokann góða,“ sagði hann borubrattur.

Íslenski boltinn Besta deild kvenna Stjarnan

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið