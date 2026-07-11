Sér ekki eftir því að hafa valið Marokkó fram yfir Frakkland Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. júlí 2026 07:02 Hinn ungi Ayyoub Bouaddi skýlir boltanum fyrir Kylian Mbappe í leik Marokkó og Frakklands í átta liða úrslitum HM. Getty/Lars Baron Marokkóska undrabarnið Ayyoub Bouaddi sér ekki eftir því að hafa valið að spila fyrir Marokkó í stað Frakklands þrátt fyrir 2-0 tap Marokkómanna á móti Frökkum í fjórðungsúrslitum heimsmeistaramótsins á fimmtudag. Mörk frá Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé tryggðu Frökkum sigur á Norður-Afríkubúunum í endurteknum leik frá undanúrslitum 2022 og munu þeir nú mæta Spáni í undanúrslitum. Hinn átján ára gamli Bouaddi sló í gegn á þessu heimsmeistaramóti en hann ákvað í maí að spila fyrir Marokkó á alþjóðavettvangi eftir að hafa spilað fyrir yngri landslið Frakklands og jafnvel verið fyrirliði U-21 liðsins í mars síðastliðnum. ❤️🇲🇦 Ayyoub Bouaddi: “Regrets not to represent France? Not at all. I made my choice, no regrets. I’m proud to represent Morocco”. pic.twitter.com/fH6935tAoQ— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026 Þrátt fyrir tapið á fimmtudag fullyrðir hann að hann sé fullkomlega viss um ákvörðun sína um að spila fyrir Marokkó í stað fæðingarlands síns. Ákvörðun sem kom frá hjartanu „Ég sé alls ekki eftir því að hafa valið Marokkó. Ég hef alltaf sagt að þetta væri ákvörðun sem kom frá hjartanu og ég er mjög stoltur af því að spila fyrir Marokkó, sama hvað gerist,“ sagði Bouaddi. „Það mikilvægasta núna er að við vitum – leikmennirnir, starfsliðið, allir – að sama hvað gerist, munum við alltaf gefa allt fyrir treyjuna,“ sagði Bouaddi. Vita meira núna „Við erum stoltir, þótt við höfum vonast til að gera marokkósku þjóðina eins stolta og mögulegt er. Fyrir komandi keppnir munum við vita hvað við þurfum enn að bæta til að komast eins langt og hægt er,“ sagði Bouaddi. Þessi átján ára gamli miðjumaður Lille, sem fæddist og ólst upp í norðurhluta Frakklands, hefur verið einn af þeim sem hafa komið mest á óvart á heimsmeistaramótinu. Hann stóð sig frábærlega í fyrsta keppnisleik sínum fyrir Marokkó, gegn Brasilíu, og hefur síðan þá fest sig í sessi sem einn af fyrstu mönnum á blað hjá liðinu. View this post on Instagram A post shared by FC MOTIVATE | Football Motivation | Football Training (@_fcmotivate) Eitt af umræðuefnunum fyrir leikinn var hvort Frakkar myndu sjá eftir því að hafa ekki tryggt sér Bouaddi til framtíðar, þótt hann hafi átt erfitt með að láta til sín taka í Boston þar sem lið Didier Deschamps vann öruggan sigur. Svona er fótboltinn „Fyrir leikinn vissum við að við værum að fara að mæta mjög góðu frönsku liði. Ég held að við höfum gefið allt sem við áttum, við gáfum 100 prósent, en svona er fótboltinn, maður getur ekki alltaf unnið,“ sagði Bouaddi. „Ég held að þessi leikur muni hjálpa okkur að vaxa. Hann mun sýna okkur hvað við þurfum að taka með okkur inn í næstu keppnir og á hvaða sviðum við þurfum enn að bæta okkur. Það eru þessi litlu smáatriði sem við þurfum að vinna í ef við viljum komast enn lengra,“ sagði Bouaddi sem er svo sannarlega maður framtíðarinnar enda gæti hann vel spilað á fjórum heimsmeistaramótum í viðbót. Næsta HM verður líka á heimavelli. Marokkó Mest lesið Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ Fótbolti Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Enski boltinn „Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Fótbolti Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Fótbolti Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Íslenski boltinn Lögregla kölluð til í fjölmiðlaaðstöðu enska landsliðsins Fótbolti Segir að enska liðið verði að „losa um handbremsuna“ gegn Noregi Fótbolti Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Fótbolti Sér ekki eftir því að hafa valið Marokkó fram yfir Frakkland Fótbolti Stelpurnar skelltu Svíum og tilheyra áfram elítunni Körfubolti Fleiri fréttir Sér ekki eftir því að hafa valið Marokkó fram yfir Frakkland Segir að enska liðið verði að „losa um handbremsuna“ gegn Noregi Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Svíar setja ríginn til hliðar og segjast halda með Noregi Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ „Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu „Fengum færi til þess að gera út um leikinn“ „Farinn að hljóma eins og rispuð plata“ Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Lögregla kölluð til í fjölmiðlaaðstöðu enska landsliðsins Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Norsku treyjurnar uppseldar Sadio Mané hættur í landsliðinu en vill vera í kringum liðið áfram Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Tekinn við Portúgal og gæti stýrt Ronaldo á nýjan leik Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana N1-mótið: Jötunn sem þambar mjólk, frábær tilþrif og orðljótir mótherjar Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Manchester City kaupir efnilegan markvörð Maður dagsins á HM: Slökkti á tölvunni og heldur áfram að þagga niður í fólki Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Meiðsli, veikindi og leikbann í herbúðum Englands Fyrrverandi landsliðsmaður drukknaði Lamine Yamal segir „ótrúlegt“ að sjá Messi enn vera að skína á HM Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu „Sérstakur leikur fyrir mig, því ég spila á Englandi og fæddist á Englandi“ Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks Sjá meira