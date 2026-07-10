Fótbolti

Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Það fór vel á með þeim Jürgen Klopp og Kylian Mbappé eftir sigur Frakka á Marokkó í átta liða úrslitum HM þar sem franski framherjinn var bæði með mark og stoðsendingu.
Það fór vel á með þeim Jürgen Klopp og Kylian Mbappé eftir sigur Frakka á Marokkó í átta liða úrslitum HM þar sem franski framherjinn var bæði með mark og stoðsendingu. Getty/Michael Regan

Kylian Mbappé er sjóðandi heitur á heimsmeistaramótinu í fótbolta og er á góðri leið með að spila sinn þriðja úrslitaleik HM á ferlinum og vinna sinn annan Gullskó á HM. Hann spilar með Real Madrid en um tíma dreymdi Liverpool um að fá hann til sín.

Jürgen Klopp, fyrrverandi knattspyrnustjóri Liverpool, sagði í viðtali við MagentaTV að hann hefði lagt allt í sölurnar til að fá Kylian Mbappé árið 2017.

Það ár vann Mónakó frönsku deildina og unglingurinn Mbappé var farinn að láta til sín taka á stóra sviðinu. Frakkinn vakti mikla athygli Klopps.

Fyrir 8-liða úrslit Frakklands og Marokkó á HM það ár sagði Klopp frá því að sendinefnd frá Liverpool hefði ferðast til Nice í einkaflugi til að hitta Mbappé og fjölskyldu hans.

„Við flugum frá Blackpool til Nice. Þegar við komum til Nice komu Mbappé og fjölskylda hans um borð. Einkaþotan var með fimm herbergi eða eitthvað slíkt,“ segir þýski þjálfarinn við MagentaTV, þar sem hann er sérfræðingur um HM.

„Við lögðum sannarlega allt í sölurnar. Við flugum í hringi, ræddum við hann og fjölskyldu hans og borðuðum dýrindis máltíð. Þar sem við máttum ekki sjást flugum við í hringi,“ útskýrir Klopp.

Sumarið 2017 endaði þó með því að Mbappé fór frá Mónakó til erkifjendanna í Paris Saint-Germain í risastórum félagaskiptum. Mbappé var í höfuðborg Frakklands í sjö tímabil áður en hann fór til Real Madrid sumarið 2024.

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