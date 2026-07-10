Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. júlí 2026 23:30 Það fór vel á með þeim Jürgen Klopp og Kylian Mbappé eftir sigur Frakka á Marokkó í átta liða úrslitum HM þar sem franski framherjinn var bæði með mark og stoðsendingu. Getty/Michael Regan Kylian Mbappé er sjóðandi heitur á heimsmeistaramótinu í fótbolta og er á góðri leið með að spila sinn þriðja úrslitaleik HM á ferlinum og vinna sinn annan Gullskó á HM. Hann spilar með Real Madrid en um tíma dreymdi Liverpool um að fá hann til sín. Jürgen Klopp, fyrrverandi knattspyrnustjóri Liverpool, sagði í viðtali við MagentaTV að hann hefði lagt allt í sölurnar til að fá Kylian Mbappé árið 2017. Það ár vann Mónakó frönsku deildina og unglingurinn Mbappé var farinn að láta til sín taka á stóra sviðinu. Frakkinn vakti mikla athygli Klopps. Fyrir 8-liða úrslit Frakklands og Marokkó á HM það ár sagði Klopp frá því að sendinefnd frá Liverpool hefði ferðast til Nice í einkaflugi til að hitta Mbappé og fjölskyldu hans. „Við flugum frá Blackpool til Nice. Þegar við komum til Nice komu Mbappé og fjölskylda hans um borð. Einkaþotan var með fimm herbergi eða eitthvað slíkt,“ segir þýski þjálfarinn við MagentaTV, þar sem hann er sérfræðingur um HM. „Við lögðum sannarlega allt í sölurnar. Við flugum í hringi, ræddum við hann og fjölskyldu hans og borðuðum dýrindis máltíð. Þar sem við máttum ekki sjást flugum við í hringi,“ útskýrir Klopp. Sumarið 2017 endaði þó með því að Mbappé fór frá Mónakó til erkifjendanna í Paris Saint-Germain í risastórum félagaskiptum. Mbappé var í höfuðborg Frakklands í sjö tímabil áður en hann fór til Real Madrid sumarið 2024. HM 2026 í fótbolta Liverpool FC Mest lesið Norska landsliðið flúði hótelið sitt Fótbolti Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Enski boltinn Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Enski boltinn Mbappé bætti fyrir vítaklúðrið og Frakkar brunuðu í undanúrslitin Fótbolti Haaland keypti uppstoppuð nagdýr á hótelherbergið Fótbolti María að gera Þóri að afa Fótbolti Hetjuleg barátta en þriggja marka tap í fyrsta Evrópuleik Ísfirðinga Fótbolti Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Fótbolti Ingibjörg barnshafandi Fótbolti Evrópu-Emil: Æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu Fótbolti Fleiri fréttir Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Svíar setja ríginn til hliðar og segjast halda með Noregi Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ „Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu „Fengum færi til þess að gera út um leikinn“ „Farinn að hljóma eins og rispuð plata“ Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Lögregla kölluð til í fjölmiðlaaðstöðu enska landsliðsins Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Norsku treyjurnar uppseldar Sadio Mané hættur í landsliðinu en vill vera í kringum liðið áfram Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Tekinn við Portúgal og gæti stýrt Ronaldo á nýjan leik Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana N1-mótið: Jötunn sem þambar mjólk, frábær tilþrif og orðljótir mótherjar Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Manchester City kaupir efnilegan markvörð Maður dagsins á HM: Slökkti á tölvunni og heldur áfram að þagga niður í fólki Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Meiðsli, veikindi og leikbann í herbúðum Englands Fyrrverandi landsliðsmaður drukknaði Lamine Yamal segir „ótrúlegt“ að sjá Messi enn vera að skína á HM Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu „Sérstakur leikur fyrir mig, því ég spila á Englandi og fæddist á Englandi“ Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks „Leikmenn skora mörk en liðið tekur sigurinn“ Evrópu-Emil með þrennu í endurkomusigri Stjörnunnar Sjá meira