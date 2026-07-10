Fótbolti

Goð­sögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Carlo Ancelotti hjálpar Vinicius Junior á fætur eftir tapið sára á móti Noregi í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins.
Carlo Ancelotti hjálpar Vinicius Junior á fætur eftir tapið sára á móti Noregi í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins. Getty/Buda Mendes

Tap Brasilíu gegn Noregi í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins hefur vakið upp sterkar tilfinningar heima fyrir, ekki síst hjá brasilísku fótboltagoðsögninni Romario sem gagnrýnir landsliðsþjálfarann Carlo Ancelotti harðlega.

Fyrrverandi stjarna Barcelona segir að tapið gegn Noregi, þar sem Erling Haaland skoraði bæði mörk leiksins, sé nánast ófyrirgefanlegt.

„Leikurinn gegn Noregi var skammarlegur. Hann [Ancelotti] getur ekki verið áfram þjálfari Brasilíu. Ef ég væri í knattspyrnusambandinu hefði ég farið inn í búningsklefann, sagt honum að fara til helvítis og rifið samninginn hans strax,“ sagði Romario á YouTube-rás sinni en Afonbladet segir frá.

Þessi sextugi maður telur þar að auki að gagnrýnin sem Ancelotti hefur fengið hafi engan veginn verið nægjanleg.

Hefur gert mörg mistök

„Hann hefur gert mörg mistök á þessu heimsmeistaramóti og þið í fjölmiðlum segið ekki neitt. Ef hann væri brasilískur þjálfari hefðuð þið fjölmiðlar þegar rifið hann í tætlur. En af því að hann er útlendingur segir enginn neitt,“ sagði Romario.

Þrátt fyrir að liðið sé úr leik á HM hefur yfirmaður knattspyrnumála í Brasilíu, Rodrigo Caetano, tekið skýrt fram að Ítalinn fái að halda starfi sínu.

Hann er þjálfarinn okkar

„Hann er þjálfarinn okkar og mun halda áfram að vera það. Ein helsta ástæðan fyrir því að okkur mistókst á þessu heimsmeistaramóti var að við höfðum ekki stöðuga forystu yfir tíma sem hefði undirbúið landsliðið okkar eins og það á að vera fyrir HM. Við megum ekki gera sömu mistök aftur,“ sagði Caetano eftir tapið gegn Noregi.

Ancelotti tók við starfi landsliðsþjálfara brasilíska landsliðsins í maí á síðasta ári. Áður á ferlinum hefur hann stýrt meðal annars Juventus, PSG, Chelsea og Real Madrid. Með síðastnefnda félaginu vann hann auk þess fimm Meistaradeildartitla.

HM 2026 í fótbolta Brasilía

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið