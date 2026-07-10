Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. júlí 2026 22:00 Carlo Ancelotti hjálpar Vinicius Junior á fætur eftir tapið sára á móti Noregi í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins. Getty/Buda Mendes Tap Brasilíu gegn Noregi í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins hefur vakið upp sterkar tilfinningar heima fyrir, ekki síst hjá brasilísku fótboltagoðsögninni Romario sem gagnrýnir landsliðsþjálfarann Carlo Ancelotti harðlega. Fyrrverandi stjarna Barcelona segir að tapið gegn Noregi, þar sem Erling Haaland skoraði bæði mörk leiksins, sé nánast ófyrirgefanlegt. „Leikurinn gegn Noregi var skammarlegur. Hann [Ancelotti] getur ekki verið áfram þjálfari Brasilíu. Ef ég væri í knattspyrnusambandinu hefði ég farið inn í búningsklefann, sagt honum að fara til helvítis og rifið samninginn hans strax,“ sagði Romario á YouTube-rás sinni en Afonbladet segir frá. 🇧🇷 | Romário’s says he would rip up Ancelotti’s contract and tell him to take it to court. pic.twitter.com/Me3yipbYg9— AllThingsBrazil™ (@SelecaoTalk) July 9, 2026 Þessi sextugi maður telur þar að auki að gagnrýnin sem Ancelotti hefur fengið hafi engan veginn verið nægjanleg. Hefur gert mörg mistök „Hann hefur gert mörg mistök á þessu heimsmeistaramóti og þið í fjölmiðlum segið ekki neitt. Ef hann væri brasilískur þjálfari hefðuð þið fjölmiðlar þegar rifið hann í tætlur. En af því að hann er útlendingur segir enginn neitt,“ sagði Romario. Þrátt fyrir að liðið sé úr leik á HM hefur yfirmaður knattspyrnumála í Brasilíu, Rodrigo Caetano, tekið skýrt fram að Ítalinn fái að halda starfi sínu. Hann er þjálfarinn okkar „Hann er þjálfarinn okkar og mun halda áfram að vera það. Ein helsta ástæðan fyrir því að okkur mistókst á þessu heimsmeistaramóti var að við höfðum ekki stöðuga forystu yfir tíma sem hefði undirbúið landsliðið okkar eins og það á að vera fyrir HM. Við megum ekki gera sömu mistök aftur,“ sagði Caetano eftir tapið gegn Noregi. Ancelotti tók við starfi landsliðsþjálfara brasilíska landsliðsins í maí á síðasta ári. Áður á ferlinum hefur hann stýrt meðal annars Juventus, PSG, Chelsea og Real Madrid. Með síðastnefnda félaginu vann hann auk þess fimm Meistaradeildartitla. Brazil legend Romario calls for Carlo Ancelotti to be SACKED and launches attack on 'damned' manager after shock World Cup exit: 'Tell him to go to hell and rip up his contract' https://t.co/F05RYMJe1x— Daily Mail Sport (@MailSport) July 10, 2026 HM 2026 í fótbolta Brasilía Mest lesið Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Enski boltinn Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Fótbolti Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Enski boltinn Fyrrverandi landsliðsmaður drukknaði Fótbolti Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Enski boltinn Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Fótbolti Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Íslenski boltinn Árni Vilhjálms í Stjörnuna Íslenski boltinn María að gera Þóri að afa Fótbolti Evrópu-Emil: Æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu Fótbolti Fleiri fréttir Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ „Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu „Fengum færi til þess að gera út um leikinn“ „Farinn að hljóma eins og rispuð plata“ Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Lögregla kölluð til í fjölmiðlaaðstöðu enska landsliðsins Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Norsku treyjurnar uppseldar Sadio Mané hættur í landsliðinu en vill vera í kringum liðið áfram Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Tekinn við Portúgal og gæti stýrt Ronaldo á nýjan leik Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana N1-mótið: Jötunn sem þambar mjólk, frábær tilþrif og orðljótir mótherjar Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Manchester City kaupir efnilegan markvörð Maður dagsins á HM: Slökkti á tölvunni og heldur áfram að þagga niður í fólki Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Meiðsli, veikindi og leikbann í herbúðum Englands Fyrrverandi landsliðsmaður drukknaði Lamine Yamal segir „ótrúlegt“ að sjá Messi enn vera að skína á HM Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu „Sérstakur leikur fyrir mig, því ég spila á Englandi og fæddist á Englandi“ Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks „Leikmenn skora mörk en liðið tekur sigurinn“ Evrópu-Emil með þrennu í endurkomusigri Stjörnunnar Mbappé bætti fyrir vítaklúðrið og Frakkar brunuðu í undanúrslitin Tvær brauðsneiðar reyndust uppskriftin að fimm mörkum Sjá meira