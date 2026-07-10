Tekinn við Portúgal og gæti stýrt Ronaldo á nýjan leik

Hinn 71 árs gamli Jorge Jesus hefur verið ráðinn nýr þjálfari portúgalska landsliðsins eftir vonbrigði liðsins á HM í fótbolta í Norður-Ameríku. Hann gæti þar með endurnýjað kynnin við Cristiano Ronaldo.
Samningur Roberto Martínez rann út um leið og portúgalska liðið féll út af HM, með tapi gegn Spáni í 16-liða úrslitum. Þá þegar var orðið ljóst að Jesus yrði ráðinn í hans stað.
Hann skrifaði undir samning sem gildir til næstu fjögurra ára, eða fram yfir EM 2028 og HM 2030.
Começa hoje um novo caminho. Bem-vindo à Seleção Nacional, Mister Jorge Jesus. 🇵🇹 #ViemosParaVencer pic.twitter.com/B9Re2bCuAa— Portugal (@selecaoportugal) July 10, 2026
Começa hoje um novo caminho. Bem-vindo à Seleção Nacional, Mister Jorge Jesus. 🇵🇹 #ViemosParaVencer pic.twitter.com/B9Re2bCuAa
Portúgal verður fyrsta landsliðið sem Jesus stýrir, á löngum ferli, en hann var nú síðast þjálfari Al Nassr og gerði liðið að sádiarabískum meistara á síðustu leiktíð.
Hjá Al Nassr stýrði Jesus meðal annars Cristiano Ronaldo og Joao Felix en óvissa ríkir um framtíð Ronaldo með landsliðinu. Hinn 41 árs gamli Ronaldo sagðist vilja skoða sín mál í friði með fjölskyldunni þegar hann var spurður út í framhaldið, eftir tapið gegn Spáni á HM.
29 - Cristiano Ronaldo scored 29 goals in 33 appearances under new Portugal manager Jorge Jesus last season for Al Nassr, playing an average of 87 minutes per game.🇵🇹 Reunited. pic.twitter.com/PuhCkESMfC— OptaJoe (@OptaJoe) July 10, 2026
29 - Cristiano Ronaldo scored 29 goals in 33 appearances under new Portugal manager Jorge Jesus last season for Al Nassr, playing an average of 87 minutes per game.🇵🇹 Reunited. pic.twitter.com/PuhCkESMfC
Jesus hefur unnið 25 titla sem þjálfari, þar á meðal þrjá Portúgalsmeistaratitla með Benfica, brasilíska meistaratitilinn með Flamengo og svo sádiarabíska meistaratitilinn með Al Hilal og Al Nassr.
Portúgal hefur ekki komist í undanúrslit á HM síðan árið 2006 en liðið varð Evrópumeistari árið 2016 og vann Þjóðadeildina árin 2019 og 2025.
Ronaldo hefur staðfest að hann muni ekki aftur spila á HM en mögulegt er að hann spili þó fleiri landsleiki. Hann á heimsmetið yfir flest mörk fyrir landslið, eða 146 mörk í 233 leikjum.