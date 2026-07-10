Fótbolti

Tekinn við Portúgal og gæti stýrt Ronaldo á nýjan leik

Sindri Sverrisson skrifar
Jorge Jesus og Cristiano Ronaldo unnu sádiarabíska meistaratitilinn saman.
Jorge Jesus og Cristiano Ronaldo unnu sádiarabíska meistaratitilinn saman. Getty/Yu Chun

Hinn 71 árs gamli Jorge Jesus hefur verið ráðinn nýr þjálfari portúgalska landsliðsins eftir vonbrigði liðsins á HM í fótbolta í Norður-Ameríku. Hann gæti þar með endurnýjað kynnin við Cristiano Ronaldo.

Samningur Roberto Martínez rann út um leið og portúgalska liðið féll út af HM, með tapi gegn Spáni í 16-liða úrslitum. Þá þegar var orðið ljóst að Jesus yrði ráðinn í hans stað.

Hann skrifaði undir samning sem gildir til næstu fjögurra ára, eða fram yfir EM 2028 og HM 2030.

Portúgal verður fyrsta landsliðið sem Jesus stýrir, á löngum ferli, en hann var nú síðast þjálfari Al Nassr og gerði liðið að sádiarabískum meistara á síðustu leiktíð.

Hjá Al Nassr stýrði Jesus meðal annars Cristiano Ronaldo og Joao Felix en óvissa ríkir um framtíð Ronaldo með landsliðinu. Hinn 41 árs gamli Ronaldo sagðist vilja skoða sín mál í friði með fjölskyldunni þegar hann var spurður út í framhaldið, eftir tapið gegn Spáni á HM.

Jesus hefur unnið 25 titla sem þjálfari, þar á meðal þrjá Portúgalsmeistaratitla með Benfica, brasilíska meistaratitilinn með Flamengo og svo sádiarabíska meistaratitilinn með Al Hilal og Al Nassr.

Portúgal hefur ekki komist í undanúrslit á HM síðan árið 2006 en liðið varð Evrópumeistari árið 2016 og vann Þjóðadeildina árin 2019 og 2025.

Ronaldo hefur staðfest að hann muni ekki aftur spila á HM en mögulegt er að hann spili þó fleiri landsleiki. Hann á heimsmetið yfir flest mörk fyrir landslið, eða 146 mörk í 233 leikjum.

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