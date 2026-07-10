Sárreiðir Rúvar-ar hafna því að Megasi hafi verið slaufað Jakob Bjarnar skrifar 10. júlí 2026 14:28 Magnús, Ævar Örn og Andrea eru meðal þeirra núverandi og fyrrverandi starfsmanna Ríkisútvarpsins sem hafna því alfarið að Megasi hafi verið slaufað hjá stofnuninni. vísir/samsett Við fráfall Megasar fordæmdi myndlistarmaðurinn Jón Óskar þöggunina sem hann telur að Megas hafi mátt sæta á bæði Bylgjunni og þá ekki síður Ríkisútvarpinu, sem hefði átt að renna blóðið til skyldunnar miðað við lögbundið hlutverk stofnunarinnar. Nú hafa starfsmenn Ríkisútvarpsins stigið fram og hafnað þessu. Vísir greindi frá þessu við fráfall Megasar en margir urðu til að taka undir með Jóni Óskari, svo sem fráfarandi dagskrárstjóri ríkissjónvarpsins, Hrafn Gunnlaugsson, sem segir við þetta tækifæri: „Ógeð sú þöggun sem pempíhrokinn á RÚV [er].“ En Rúvarar vilja ekki una þessari afgreiðslu. Fyrst til að mjaka sér varfærnislega fram á þann vettvang sem Jón Óskar leggur til, Facebook-síðuna hans, er Andrea Jónsdóttir útvarpsmaður sem segir: „Við höfum nú sum spilað lag og lag með honum á Rás 2 eftir svokallað bann og ég hef ekki fengið orð í eyra frá neinum þess vegna. Svona er lagt í hendur hvers og eins og er bara anzi erfitt að eiga við.“ Þvælt um bann sem ekker var Og nú fer að hitna í kolum því fráfarandi dagskrárstjóri útvarpssviðs Rúv, Magnús R. Einarsson, ætlar sér ekki að sitja undir þessu: „Ríkisútvarpið Rás 1 & 2 er eina útvarpsstöðin sem hefur gert þætti um Megas, tekið upp ótal viðtöl, tekið upp tónleika, bæði á sviði og í stúdíói og varðveitir allar þessar upptökur. Bylgjan og einkastöðvarnar hafa ekkert gert, ekki rassgat og eiga ekki neitt með honum. Basta. Þess utan eru til í safni Útvarpsins heilmargir þættir sem Megas gerði sjálfur, þættir um Bob, Elvis, KInks og e.t.v. eitthvað fleira.“ Lísa Pálsdóttir, fyrrverandi dagskrárgerðarmaður hjá Ríkisútvarpinu, segist sjálf hafa átt mörg styttri viðtöl við Megas auk þess sem hún gerði þáttaröð um hann sem hana minnir að hafi borið heitið „Konur um Megas“. Þá stígur fram Una Margrét Jónsdóttir starfsmaður Ríkisútvarpsins og setur á mikla tölu: „Hér er mikið þvælt um eitthvert bann og einhverja slaufun á Megasi sem Ríkisútvarpið á að hafa staðið fyrir. Því er haldið fram að þetta bann hafi staðið í 10 ár. Sem starfsmaður Ríkisútvarpsins á ég auðvelt með að skoða tölvuspjaldskrá útvarpsins. Þar má meðal annars sjá að í þættinum „Vínill vikunnar“ 8.10.2021 var spiluð plata Megasar „Loftmynd“ og í sama þætti 30. ágúst 2024 var spiluð plata Megasar „Á bleikum náttkjólum“. Lög með Megasi og eftir hann voru líka flutt á tónleikum Víkings Ólafssonar sem útvarpað var 17.4.2025. Og árið 2020 var endurflutt fjögurra þátta röð Jóns Halls Stefánssonar um Megas frá árinu 2000, „Heilnæm eftirdæmi“. Ég get nú ekki séð að mikið hafi farið fyrir þessu banni.“ „Harrrumpffff!“ Og Egill Helgason sjónvarpsmaður er fljótur að benda á að lög Megasar hafi reglulega verið notuð í þáttum hans Bókum & stöðum. Ævar Örn Jósepsson fréttamaður á Ríkisútvarpinu bætist í hópinn og hann skefur ekki af því: „Ljóta bullið sem hér veður uppi. Þótt Megas hafi kannski verið minna spilaður á rúv síðustu ár en áður fyrr, þá er hér ekkert bann í gangi og hefur aldrei verið. Þáttastjórnendum er það nokkuð í sjálfsvald sett hvað þeir spila í sínum þáttum, og ég hef heyrt þau ófá, Megasarlögin, í þáttum á báðum útvarpsrásum okkar á þessu meinta bann/slaufunar/þöggunartímabili, þótt eflaust hafi hann verið meira spilaður áður fyrr.“ Ævar bendir á að minna hafi verið spilað en áður af lögum Spilverksins, Stuðmanna, Eika Hauks, Siggu Beinteins, Harðar Torfa og Sykurmolanna svo örfá dæmi séu nefnd. „Var þeim kannski slaufað líka? Og eins og Una Margrét hefur rakið hér hafa heilu þættirnir og þáttaraðirnar um hann/með honum verið fluttir á þessu mikla slaufunartímabili,“ segir Ævar Örn og bætir við að hætti Andrésar andar: „Harrrumpffff!“ Andlát Fjölmiðlar Samfélagsmiðlar Ríkisútvarpið Mest lesið Frumsýning á Vísi: Síðasta „flugeldasýning“ Iceguys Lífið „Engir áhrifavaldar, engin þjóð“ Lífið Niðurgangur, æla og nóg af pungspörkum Gagnrýni Töff skilnaðarhringur eða fokk-jú fortíð? 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