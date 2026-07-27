Lífið

Edda Falak og Kristján Helgi selja í­búð í 101

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Kristján Helgi og Edda Falak hafa verið saman um árabil og eiga einn son saman.
Kristján Helgi og Edda Falak hafa verið saman um árabil og eiga einn son saman.

Edda Falak Yamak, fyrrverandi hlaðvarpsstjórnandi, og Kristján Helgi Hafliðason, þjálfari hjá Mjölni, hafa sett íbúð sína að Holtsgötu 24 á sölu. Íbúðin er 58,6 fermetrar að stærð og ásett verð hennar 61,9 milljón króna.

Um er að ræða tveggja herbergja íbúð á þriðju hæð á Holtsgötu 24 í gamla Vesturbænum, skammt frá bæði Grandanum og miðbænum.

Eignin skiptist í forstofu, stofu með svölum, eldhús, svefnherbergi og baðherbergi. Á jarðhæð er 4,7 fermetra geymsla og svo fylgir íbúðinni einkabílastæði. Nánar má lesa um íbúðina á fasteignavef Vísis.

Gengið er inn í forstofu með fataslá og skóhillu og þaðan inn í stofu sem er rúmgóð og björt með aðgengi að svölum. Eldhúsið er með góðu skápaplássi og innbyggðri uppþvottavél og baðherbergið er flísalagt með baðkari með sturtu.

Myndir af íbúðinni má sjá hér að neðan:

Björt og hugguleg stofa.

Svefnherbergið er einnig bjart með stórum og góðum glugga.

Eldhúsið er með flotta hvíta innréttingu, bakarofn, eldavél og uppþvottavél.

Baðherbergið er flísalagt með lítið og krúttlegt grænt baðkar og klósett í stíl.

Litlar og krúttlegar svalir.

Íbúðinni fylgir einkabílastæði.
Fasteignamarkaður Vistaskipti Reykjavík


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