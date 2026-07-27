Edda Falak og Kristján Helgi selja íbúð í 101 Magnús Jochum Pálsson skrifar 27. júlí 2026 13:15 Kristján Helgi og Edda Falak hafa verið saman um árabil og eiga einn son saman. Edda Falak Yamak, fyrrverandi hlaðvarpsstjórnandi, og Kristján Helgi Hafliðason, þjálfari hjá Mjölni, hafa sett íbúð sína að Holtsgötu 24 á sölu. Íbúðin er 58,6 fermetrar að stærð og ásett verð hennar 61,9 milljón króna. Um er að ræða tveggja herbergja íbúð á þriðju hæð á Holtsgötu 24 í gamla Vesturbænum, skammt frá bæði Grandanum og miðbænum. Eignin skiptist í forstofu, stofu með svölum, eldhús, svefnherbergi og baðherbergi. Á jarðhæð er 4,7 fermetra geymsla og svo fylgir íbúðinni einkabílastæði. Nánar má lesa um íbúðina á fasteignavef Vísis. Gengið er inn í forstofu með fataslá og skóhillu og þaðan inn í stofu sem er rúmgóð og björt með aðgengi að svölum. Eldhúsið er með góðu skápaplássi og innbyggðri uppþvottavél og baðherbergið er flísalagt með baðkari með sturtu. Myndir af íbúðinni má sjá hér að neðan: Björt og hugguleg stofa. Svefnherbergið er einnig bjart með stórum og góðum glugga. Eldhúsið er með flotta hvíta innréttingu, bakarofn, eldavél og uppþvottavél. Baðherbergið er flísalagt með lítið og krúttlegt grænt baðkar og klósett í stíl. Litlar og krúttlegar svalir. Íbúðinni fylgir einkabílastæði. Fasteignamarkaður Vistaskipti Reykjavík Mest lesið Fundu hvor aðra á ný eftir erfiða reynslu Lífið Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Lífið Elegans í hæstu hæðum í fimmtugsafmæli ársins Lífið Seyfried syrgir Finn sinn Lífið „Maður getur ekki falið sig á sama hátt þegar allt hárið er farið“ Lífið Edda Falak og Kristján Helgi selja íbúð í 101 Lífið Gosling verður Skrattakollur Bíó og sjónvarp Einar Örn og Birna selja einbýlishúsið Lífið Optical Studio með vinsælan Pop Up markað með allt að 70% afslætti Lífið samstarf Emma Roberts gengin í það heilaga Lífið Fleiri fréttir Japanskir sjóliðar troða upp fyrir utan Hörpu Edda Falak og Kristján Helgi selja íbúð í 101 Seyfried syrgir Finn sinn Elegans í hæstu hæðum í fimmtugsafmæli ársins Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Fundu hvor aðra á ný eftir erfiða reynslu Emma Roberts gengin í það heilaga „Maður getur ekki falið sig á sama hátt þegar allt hárið er farið“ Krakkatía vikunnar: Rottur, froða og þyrnihrós Einar Örn og Birna selja einbýlishúsið Ekki ósanngjarnt gagnvart sjálfri sér heldur börnunum Vilja láta svipta ekkju leikarans yfirráðum yfir dánarbúinu Gagnrýni á John Snorra ómálefnaleg og slitin úr öllu samhengi Fréttatía vikunnar: Infantino, hvítt efni og svikahrina Diddy í einangrun eftir slagsmál við samfanga Chris Brown játaði ofbeldisfulla hegðun Afþakkaði milljón Bandaríkjadala fyrir eitt uppistand Upplýsingafulltrúar sem flúðu fréttirnar Fyrrverandi mágkonur selja til að kaupa „draumakommúnu“ Biðst afsökunar á óviðeigandi sketsi með sautján ára Stodden „La La Höndin“ úr sögunni Úlfar dauðvona en líður ljómandi vel Hvað veistu um… Mosfellsbæ? Olivia Rodrigo hljóp í rigningunni og keypti sér plötur Elín Hall opnar sig um brjóstaminnkunina Enn eitt barnið vill losna við Pitt-nafnið „Svo setti hann á sig sítrusilminn og þá máttu jólin koma“ Barnastjarnan Kaylee Hottle látin „Ég ætla snemma að sofa, því ég er dauðþreyttur“ Robbie Williams útskýrir dularfulla hvíta efnið Sjá meira