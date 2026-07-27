Carly Simons lærir að lifa með Parkinson

Söngkonan og söngvaskáldið Carly Simon hefur verið greind með Parkinson-sjúkdóminn. Hún segist vera að reyna að læra að lifa með sjúkdómnum en að hann sé afar óútreiknanlegur.
Simon, 83 ára, segir heilsufarsvandamál sín hafa hafist með liðagigt í báðum hnjám og mjöðm. Parkinson er sjúkdómur sem hefur áhrif á heila, taugakerfi og vöðvastjórn og fer oft hægt versnandi.
Hún hafi fengið lyf og meðferð við sjúkdómnum en honum fylgi andlegar áskoranir, kvíði, þunglyndi og sinnuleysi.
„Þessa dagana hreyfi ég mig hægar, ég styð mig meira við aðra en ég gerði áður og ég hef lært að sætta mig við að hver dagur verði aðeins öðruvísi,“ segir Simons við BBC.
Þrátt fyrir heilsufarslegar áskoranir tilkynnti tónlistarkonan útgáfu nýrrar plötu sem ber nafnið Comes in Waves og kemur út í ágúst næstkomandi.
„Suma daga er ég svo þreytt að ég kem mér alls ekki af stað. Aðra daga gefur hann mér aðeins meira svigrúm til að hreyfa mig, hugsa, vinna og líða eins og ég sjálf.“
Simon var eitt þekktasta söngvaskáld áttunda áratugarins en meðal hennar þekktustu laga er „You're So Vain“, sem samið var meðal annars um leikarann Warren Beatty og þemalagið „Nobody Does It Better“ í James Bond-myndinni The Spy Who Loves Me frá árinu 1977.
Hún hefur hlotið tvenn Grammy-verðlaun og verið tilnefnd fjórtán sinnum. Auk þess hefur hún unnið ein Óskarsverðlaun í flokknum besta lag fyrir myndina Working Girl frá árinu 1988 og Golden Globe-verðlaun.