Lífið

Daði og Árný eiga von á sínu þriðja barni

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Listahjónin Daði Freyr og Árný Fjóla hafa verið gift frá árinu 2018. 
Listahjónin Daði Freyr og Árný Fjóla hafa verið gift frá árinu 2018.  Instagram

Tónlistarfólkið og hjónin Daði Freyr Pétursson og Árný Fjóla Ásmundsdóttir eiga von á sínu þriðja barni. Eurovision-fararnir eiga fyrir tvær dætur. 

Hjónin greindu frá óléttunni í myndbandsfærslu á Instagram. Þar sýnir Árný óléttukúlun og Daði syngur lagið sitt Think About Things sem vann Söngvakeppnina árið 2020 og spilar á gítar.

Stóð til að lagið yrði framlag Íslands í Eurovision sama ár en keppninni var aflýst, eins og lesendur muna eflaust vel eftir. Lagið og hljómsveitin Daði og Gagnamagnið vakti mikla lukku meðal Eurovision-aðdáenda og var jafnvel spáð sigri í keppninni. 

Daði og Árný fluttu á síðasta ári heim til Íslands eftir tíu ára búsetu í Berlín og festu kaup á einbýlishúsi í Hveragerði.

Árný opnaði sig um dulið fósturlát sem þau hjónin gengu í gegnum á síðasta ári og deildi reynslunni „fyrir þá sem hafa lent í svipuðu eða munu kannski gera það og fræða þá sem vilja hlusta,“ sagði hún í Instagram-færslu. 

Tímamót Ástin og lífið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.