Daði og Árný eiga von á sínu þriðja barni Áróra L Davíðsdóttir skrifar 27. júlí 2026 15:42 Listahjónin Daði Freyr og Árný Fjóla hafa verið gift frá árinu 2018. Instagram Tónlistarfólkið og hjónin Daði Freyr Pétursson og Árný Fjóla Ásmundsdóttir eiga von á sínu þriðja barni. Eurovision-fararnir eiga fyrir tvær dætur. Hjónin greindu frá óléttunni í myndbandsfærslu á Instagram. Þar sýnir Árný óléttukúlun og Daði syngur lagið sitt Think About Things sem vann Söngvakeppnina árið 2020 og spilar á gítar. View this post on Instagram A post shared by Árný Fjóla Ásmundsdóttir (@arnyfjola) Stóð til að lagið yrði framlag Íslands í Eurovision sama ár en keppninni var aflýst, eins og lesendur muna eflaust vel eftir. Lagið og hljómsveitin Daði og Gagnamagnið vakti mikla lukku meðal Eurovision-aðdáenda og var jafnvel spáð sigri í keppninni. Daði og Árný fluttu á síðasta ári heim til Íslands eftir tíu ára búsetu í Berlín og festu kaup á einbýlishúsi í Hveragerði. Árný opnaði sig um dulið fósturlát sem þau hjónin gengu í gegnum á síðasta ári og deildi reynslunni „fyrir þá sem hafa lent í svipuðu eða munu kannski gera það og fræða þá sem vilja hlusta,“ sagði hún í Instagram-færslu. Tímamót Ástin og lífið Mest lesið Fundu hvor aðra á ný eftir erfiða reynslu Lífið Elegans í hæstu hæðum í fimmtugsafmæli ársins Lífið Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Lífið Seyfried syrgir Finn sinn Lífið Japanskir sjóliðar troða upp fyrir utan Hörpu Lífið Edda Falak og Kristján Helgi selja íbúð í 101 Lífið „Maður getur ekki falið sig á sama hátt þegar allt hárið er farið“ Lífið Gosling verður Skrattakollur Bíó og sjónvarp Einar Örn og Birna selja einbýlishúsið Lífið Optical Studio með vinsælan Pop Up markað með allt að 70% afslætti Lífið samstarf Fleiri fréttir Daði og Árný eiga von á sínu þriðja barni Japanskir sjóliðar troða upp fyrir utan Hörpu Edda Falak og Kristján Helgi selja íbúð í 101 Seyfried syrgir Finn sinn Elegans í hæstu hæðum í fimmtugsafmæli ársins Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Fundu hvor aðra á ný eftir erfiða reynslu Emma Roberts gengin í það heilaga „Maður getur ekki falið sig á sama hátt þegar allt hárið er farið“ Krakkatía vikunnar: Rottur, froða og þyrnihrós Einar Örn og Birna selja einbýlishúsið Ekki ósanngjarnt gagnvart sjálfri sér heldur börnunum Vilja láta svipta ekkju leikarans yfirráðum yfir dánarbúinu Gagnrýni á John Snorra ómálefnaleg og slitin úr öllu samhengi Fréttatía vikunnar: Infantino, hvítt efni og svikahrina Diddy í einangrun eftir slagsmál við samfanga Chris Brown játaði ofbeldisfulla hegðun Afþakkaði milljón Bandaríkjadala fyrir eitt uppistand Upplýsingafulltrúar sem flúðu fréttirnar Fyrrverandi mágkonur selja til að kaupa „draumakommúnu“ Biðst afsökunar á óviðeigandi sketsi með sautján ára Stodden „La La Höndin“ úr sögunni Úlfar dauðvona en líður ljómandi vel Hvað veistu um… Mosfellsbæ? Olivia Rodrigo hljóp í rigningunni og keypti sér plötur Elín Hall opnar sig um brjóstaminnkunina Enn eitt barnið vill losna við Pitt-nafnið „Svo setti hann á sig sítrusilminn og þá máttu jólin koma“ Barnastjarnan Kaylee Hottle látin „Ég ætla snemma að sofa, því ég er dauðþreyttur“ Sjá meira