Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, telur nokkuð ófréttnæmt að Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti lýðveldisins, tali fyrir því að fólk kjósi neitandi í þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort taka eigi upp aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný. Það sé vegna þess að hann hafi á sínum stjórnmálaferli verið hrifnari af því að segja „nei“ en „já“.
Þetta kemur fram í færslu Þorbjargar á Facebook, sem birtist í kjölfar umræðu um að illa hafi verið talað um Ólaf Ragnar eftir að hann hafi lýst skoðun sinni á ESB-málinu.
Sjá nánar: Brugðið yfir því hvernig talað sé um Ólaf Ragnar
„Það er alveg rétt að það á ekkert að gagnrýna Ólaf Ragnar Grímsson fyrir að tala gegn aðildarviðræðum við ESB,“ segir hún.
„En það á heldur ekki að láta eins og skoðun hans sé ofboðslega fréttnæm.“
Þorbjörg minnist á að Ólafur hafi sem þingmaður Alþýðubandalagsins á síðustu áratugum síðustu aldar verið á móti aðild Íslands að EES-samningnum, NATÓ og EFTA. Þá hafi hann einnig verið andvígur því að bjórinn yrði leyfður á Íslandi.
„Það hefði verið mun meiri frétt ef Ólafur Ragnar hefði sagt: skoðum þetta mál bara með opnum huga. Ólafur Ragnar er hrifinn af Nei-takkanum. Og það er bara fínt. En EES-samningurinn reyndist okkur samt ótrúlega vel. EFTA reyndist okkur vel. NATO er grundvallarþáttur fyrir öryggi og um leið fullveldi landsins. Að segja nei við EES, EFTA og NATO hefði haft miklar afleiðingar fyrir efnahag og fullveldi landsins,“ segir hún.
Þorbjörg segir að fyrir EES-samninginn hafi heyrst varnarorð um fátækt og fullveldi.
„Hætturnar voru taldar miklar m.a. af Ólafi Ragnari Grímssyni, sem hélt því t.d. fram að samningurinn byði þeirri hættu heim að útlendingar gætu eignast allar auðlindir landsins nema fiskveiðiauðlindina, sem var undanskilin í viðræðunum. En nú vitum við að hryllingssögurnar gengu ekki eftir. Og í dag værum við nær því að vera stödd í efnahagslegri hryllingssögu ef við værum án EES-samningsins,“ segir Þorbjörg.
„Það er ekki skynsamlegt að berjast af krafti gegn samningi sem ekki hefur verið gerður. Gegn samningi sem ekki er orðinn til. Sagan hefur kennt okkur að það er átak að fara í gegnum umræðu um mikilvæg mál og vega og meta hvað er best fyrir Ísland. Það borgar sig hins vegar alltaf að skoða kostina.“