Tilkynningum til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um tilraunir til netbrota hefur fjölgað það sem af er ári en 1.745 ábendingar hafa borist á fyrri helmingi þessa árs. Fjárhagslegt tjón netbrota sem tilkynnt hafa verið það sem af er ári nemur 427 milljónum króna.
Til samanburðar bárust lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu 552 ábendingar allt árið 2025 og 153 árið þar á undan, 2024. Í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu kemur þetta fram en þar segir að fjölgun tilkynninga um tilraunir til netbrota sé ekki í hlutfallslegu samræmi við fjölgun netbrotanna sjálfra.
Fjölgunin gefi til kynna að almenningur sé sífellt betur vakandi fyrir tilraunum af þessu tagi og láti vita af þeim. Þróunin sé jákvæð og gefi til kynna að fræðsla og aukin vitund almennings geri fleiri vel í stakk búna til að þekkja og tilkynna netbrotatilraunir.
Brotamenn haldi þó áfram að þróa aðferðir sínar og beini í auknum mæli sjónum að flóknari og markvissari brotum sem geti valdið miklu fjárhagslegu tjóni. Langflestar tilkynningar vegna tilrauna til netbrota séu fjarskiptasvik (e. telecom fraud) og tölvupóstveiðar (e. phishing).
Fjárfestingasvik (e. investment fraud), ástarsvik (e. romance scam) og fölsk fyrirmæli (e. BEC/CEO fraud) séu þróaðri brot sem geti valdið miklum miska. Þau síðastnefndu valdi að jafnaði mestu fjárhagslegu tjóni.
Fjárhagslegt tjón netbrota sem tilkynnt hafa verið það sem af er ári til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu nemi 427 milljónum króna. Tilkynnt tjón hafi numið 586 milljónum króna allt árið 2025 og 191 milljón króna árið 2024. „Þrátt fyrir að brotum fjölgi ekki er tjónið í einstökum málum þó enn verulegt.“
Lögreglan hvetji því fólk til að vera áfram á varðbergi, ræða opinskátt um netbrot og tilkynna tilraunir sem það verður fyrir. Aukin þekking á aðferðum brotamanna auki líkurnar á að hægt sé að koma í veg fyrir brot og fjárhagslegt tjón.
„Telji fólk sig hafa orðið fyrir netbroti og fjárhagstjóni er því bent á að hafa strax samband við sinn viðskiptabanka, fá þar ráðgjöf og í framhaldinu tilkynna málið til lögreglu. Það má til að mynda gera í gegnum Ísland.is,“ segir í tilkynningu lögreglu.