Tröppurnar við Grafarvogskirkju hreinsaðar Áróra L Davíðsdóttir skrifar 9. júlí 2026 14:52 Grafarvogskirkja hefur sagst ætla að standa fyrir því að regnbogafáninn verði málaður aftur við kirkjuna á næstu dögum. Vísir/Sigurjón Búið er að hreinsa tröppurnar við Grafarvogskirkju en málað var yfir regnbogafána sem prýddi tröppurnar í gærnótt með íslensku fánalitunum. Kirkjan segist ekki hafa staðið að gjörningnum. Í myndefni sem lögregla hefur skoðað sjáist tveir menn vinna skemmdarverkin í skjóli nætur. Lögregla rannsakar nú málið sem hatursglæp. Háþrýstidæla var notuð við þrif á stéttinni framan við kirkjuna.Vísir/Sigurjón Grafarvogskirkja hefur sagst ætla að standa fyrir því að regnbogafáninn verði málaður aftur við kirkjuna á næstu dögum. Vísir/Sigurjón „Við erum stolt af Pride fánanum í tröppunum okkar og munum á næstu dögum vinda okkur í að mála hann aftur á tröppurnar og þiggjum sannarlega hjálp frá ykkur við það,“ segir í Facebook-færslu kirkjunnar. Arna Ýrr sóknarprestur í Grafarvogskirkju segir Þjóðkirkjuna halda fánalögum í heiðri og að íslenska fánanum sé flaggað daglega við Grafarvogskirkju, sem og aðrar kirkjur.Vísir/Sigurjón Lögreglu hafi borist einhverjar ábendingar um málið en verið sé að vinna úr þeim. Enginn hafi verið yfirheyrður að svo stöddu að sögn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Á upptöku úr eftirlitsmyndavélum sjáist tveir menn við verknaðinn en hún getur ekki fullyrt hvort fleiri hafi komið að skemmdarverkinu. Íslensku fánalitnirnir voru málaðir yfir regnbogafánann á tröppum við Grafarvogskirkju. „Ég verð að segja að sem biskup að þá sakna ég krossins í fánanum. Þetta líkist meira fána Grænhöfðaeyja heldur en þeim íslenska,“ segir Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands og fyrrverandi sóknarprestur í Grafarvogskirkju.Vísir/Vilhelm Atvikið hefur vakið þónokkra umræðu en Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra blandaði sér í umræðuna og sagði: „Það er sorglegt að horfa upp á (og hlusta á) fólk sem virðist vilja fela fánanum nýtt og ógeðfellt hlutverk. Gera hann að tákni sundrungar og óvildar í garð tiltekinna hópa í samfélaginu. Við munum ekki leyfa því að gerast. Við ætlum ekki að vakna upp við þá martröð einn daginn að popúlistar og rasistar hafi náð að endurskilgreina hlutverk íslenska fánans og hvað það þýðir að flagga honum,“ í færslu á Facebook-síðu sinni. Hinsegin Þjóðkirkjan Íslenski fáninn Reykjavík Mest lesið „Kemur ekki á óvart að þetta komi fram í Morgunblaðinu“ Innlent Fengu öll áletraða skammbyssu að gjöf frá Erdogan Innlent Kostnaður aldraðra gæti aukist um 50 þúsund krónur Innlent Brugðið yfir því hvernig talað sé um Ólaf Ragnar Innlent Virðist ekki iðrast stunguárása og ofbeldis gegn móður sinni Innlent Skemmdarverkið setti svip sinn á útför Innlent Fannst blautur og kaldur eftir fimm tíma leit Innlent Þurfti að lenda flugvél eftir að kennarinn stökk út og hrapaði til bana Erlent „Eldgamlir bekkir og kompur sem hjúkrunarfræðingum var holað í“ Innlent Kornabarn reyndist á lífi í líkhúsi Erlent Fleiri fréttir Energy Observer komið til Reykjavíkurhafnar „Eldgamlir bekkir og kompur sem hjúkrunarfræðingum var holað í“ Sendi fimmtán ára skilaboð og typpamynd: „Riða i kvöld?“ Strandaði á skeri rétt utan við Húsavík Breskt herskip siglir um Hvalfjörð „Kemur ekki á óvart að þetta komi fram í Morgunblaðinu“ Fannar leiðir hagræðingu í Reykjanesbæ Sjávarútvegurinn og ESB, vopnagjöf og heilbrigðismál Hanna Katrín segir rasista vilja endurskilgreina hlutverk íslenska fánans Skemmdarvargarnir enn ófundnir Kostnaður aldraðra gæti aukist um 50 þúsund krónur Virðist ekki iðrast stunguárása og ofbeldis gegn móður sinni Fengu öll áletraða skammbyssu að gjöf frá Erdogan Skemmdarverkið setti svip sinn á útför Reyndi að stela verkfærum iðnaðarmanna Fannst blautur og kaldur eftir fimm tíma leit Ætla aftur að mála regnbogafánann Brugðið yfir því hvernig talað sé um Ólaf Ragnar Rússneska herskipið aftur innan lögsögunnar Jón Ingvar vildi níutíu milljónir en fær ekki krónu Kristrún um Trump: „Það er hlýtt á milli okkar“ Ríkisútvarpið braut ekki gegn siðareglum Trump, hóteldeilur og VestFest í kvöldfréttum Evrópusambandið sé verkfæri til að ná stöðugleika Stjórnandi drónans taldi sér ógnað og byssumaðurinn dæmdur Aukin framlög til varnarmála og öflugur stuðningur við Úkraínu á leiðtogafundi NATO Talið að tveir hafi staðið að meintum hatursglæp Gæsluvarðhald framlengt í Straumsvíkurmálinu Lögreglan leitar þessara manna Ísland skari fram úr ESB á flestum mælikvörðum Sjá meira