Starfshópur um gervigreind tekinn til starfa Áróra L Davíðsdóttir skrifar 9. júlí 2026 15:12 Starfshópurinn er skipaður Lilju Dögg Jónsdóttur, Önnu Tumadóttur, Halldóri Fannari Guðjónssyni, Ara Kristni Jónssyni og Hjálmari Gíslasyni (formaður). Samsett Starfshópur um nálgun stjórnvalda í málefnum gervigreindar hefur tekið til starfa að tillögu forsætisráðherra og menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra. Starfshópinn sé skipaður sérfræðingum á sviði gervigreindar en þar sitji: Hjálmar Gíslason, framkvæmdastjóri GRID, formaður Anna Tumadóttir, framkvæmdastjóri Creative Commons Ari Kristinn Jónsson, framkvæmdastjóri nýsköpunarsjóðs Atlantshafsbandalagsins Halldór Fannar Guðjónsson, tæknistjóri, NVIDIA Lilja Dögg Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Almannaróms Þetta er meðal þess sem kemur fram í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins þess efnis. Með hópnum starfi fulltrúar frá forsætisráðuneytinu og menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytinu. Hlutverk hópsins sé að meta stefnu, aðgerðir og áherslur stjórnvalda í málaflokknum heildstætt í ljósi hraðrar þróunar gervigreindar og gera tillögur um aðgerðir, forgangsröðun og úrbætur. „Hópurinn mun einnig veita ráðgjöf um hvernig stjórnvöld geta stutt við öfluga uppbyggingu og innleiðingu gervigreindar á Íslandi og móta tillögur að samstarfi hins opinbera og atvinnulífsins um hagnýtingu gervigreindar,“ segir í tilkynningunni. Skipun starfshópsins byggi á grunni sem lagður sé í stefnu Íslands um gervigreind og aðgerðaáætlun stjórnvalda um gervigreind. Gervigreind Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið „Kemur ekki á óvart að þetta komi fram í Morgunblaðinu“ Innlent Fengu öll áletraða skammbyssu að gjöf frá Erdogan Innlent Kostnaður aldraðra gæti aukist um 50 þúsund krónur Innlent Brugðið yfir því hvernig talað sé um Ólaf Ragnar Innlent Virðist ekki iðrast stunguárása og ofbeldis gegn móður sinni Innlent Skemmdarverkið setti svip sinn á útför Innlent Fannst blautur og kaldur eftir fimm tíma leit Innlent Þurfti að lenda flugvél eftir að kennarinn stökk út og hrapaði til bana Erlent „Eldgamlir bekkir og kompur sem hjúkrunarfræðingum var holað í“ Innlent Kornabarn reyndist á lífi í líkhúsi Erlent Fleiri fréttir Kærir Iðufólk fyrir líkamsárásir, þjófnað og hótanir Tröppurnar við Grafarvogskirkju hreinsaðar Energy Observer komið til Reykjavíkurhafnar „Eldgamlir bekkir og kompur sem hjúkrunarfræðingum var holað í“ Sendi fimmtán ára skilaboð og typpamynd: „Riða i kvöld?“ Strandaði á skeri rétt utan við Húsavík Breskt herskip siglir um Hvalfjörð „Kemur ekki á óvart að þetta komi fram í Morgunblaðinu“ Fannar leiðir hagræðingu í Reykjanesbæ Sjávarútvegurinn og ESB, vopnagjöf og heilbrigðismál Hanna Katrín segir rasista vilja endurskilgreina hlutverk íslenska fánans Skemmdarvargarnir enn ófundnir Kostnaður aldraðra gæti aukist um 50 þúsund krónur Virðist ekki iðrast stunguárása og ofbeldis gegn móður sinni Fengu öll áletraða skammbyssu að gjöf frá Erdogan Skemmdarverkið setti svip sinn á útför Reyndi að stela verkfærum iðnaðarmanna Fannst blautur og kaldur eftir fimm tíma leit Ætla aftur að mála regnbogafánann Brugðið yfir því hvernig talað sé um Ólaf Ragnar Rússneska herskipið aftur innan lögsögunnar Jón Ingvar vildi níutíu milljónir en fær ekki krónu Kristrún um Trump: „Það er hlýtt á milli okkar“ Ríkisútvarpið braut ekki gegn siðareglum Trump, hóteldeilur og VestFest í kvöldfréttum Evrópusambandið sé verkfæri til að ná stöðugleika Stjórnandi drónans taldi sér ógnað og byssumaðurinn dæmdur Aukin framlög til varnarmála og öflugur stuðningur við Úkraínu á leiðtogafundi NATO Talið að tveir hafi staðið að meintum hatursglæp Gæsluvarðhald framlengt í Straumsvíkurmálinu Sjá meira