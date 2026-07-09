Innlent

Starfs­hópur um gervi­greind tekinn til starfa

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Starfshópurinn er skipaður Lilju Dögg Jónsdóttur, Önnu Tumadóttur, Halldóri Fannari Guðjónssyni, Ara Kristni Jónssyni og Hjálmari Gíslasyni (formaður).
Starfshópurinn er skipaður Lilju Dögg Jónsdóttur, Önnu Tumadóttur, Halldóri Fannari Guðjónssyni, Ara Kristni Jónssyni og Hjálmari Gíslasyni (formaður). Samsett

Starfshópur um nálgun stjórnvalda í málefnum gervigreindar hefur tekið til starfa að tillögu forsætisráðherra og menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra.

Starfshópinn sé skipaður sérfræðingum á sviði gervigreindar en þar sitji: 

  • Hjálmar Gíslason, framkvæmdastjóri GRID, formaður
  • Anna Tumadóttir, framkvæmdastjóri Creative Commons
  • Ari Kristinn Jónsson, framkvæmdastjóri nýsköpunarsjóðs Atlantshafsbandalagsins
  • Halldór Fannar Guðjónsson, tæknistjóri, NVIDIA
  • Lilja Dögg Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Almannaróms

Þetta er meðal þess sem kemur fram í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins þess efnis. Með hópnum starfi fulltrúar frá forsætisráðuneytinu og menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytinu.

Hlutverk hópsins sé að meta stefnu, aðgerðir og áherslur stjórnvalda í málaflokknum heildstætt í ljósi hraðrar þróunar gervigreindar og gera tillögur um aðgerðir, forgangsröðun og úrbætur.

„Hópurinn mun einnig veita ráðgjöf um hvernig stjórnvöld geta stutt við öfluga uppbyggingu og innleiðingu gervigreindar á Íslandi og móta tillögur að samstarfi hins opinbera og atvinnulífsins um hagnýtingu gervigreindar,“ segir í tilkynningunni. 

Skipun starfshópsins byggi á grunni sem lagður sé í stefnu Íslands um gervigreind og aðgerðaáætlun stjórnvalda um gervigreind.

Gervigreind Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið