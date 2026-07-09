Þurfti að lenda flugvél eftir að kennarinn stökk út og hrapaði til bana Freyja Þórisdóttir skrifar 9. júlí 2026 13:48 Allir samstarfsmenn Betazzo eru harmi slegnir en hann var sagður brosmildur og yndislegur. Instagram/Leandro Bertazzo Flugkennarinn Leandro Andrés Bertazzo, 42 ára, fannst látinn eftir að hafa stokkið út úr dyrum flugvélar og með því skilið nemanda sem hann var að kenna eina eftir svo hún varð að lenda vélinni sjálf. Atvikið átti sér stað yfir bænum Toledo í Argentínu á laugardag, samkvæmt yfirlýsingu frá ríkissaksóknara landsins sem birt var á þriðjudag. Frá þessu er greint í fjölda staðarmiðla sem og í umfjöllun bandaríska fréttamiðilins CNN en þar kemur einnig fram að nemandinn hafi verið hin 22 ára gamla Rosario. Nemandinn sagði Bertazzo hafa sagt við sig: „Þú veist hvað þú átt að gera, haltu áfram,“ áður en hann tók af sér heyrnartólin og öryggisbeltið, opnaði dyrnar og stökk út úr vélinni, er fram kemur í frétt CNN. Mannshugurinn svo flókinn Eduardo Álvarez, skólastjóri flugskólans Flying Parrot Córdoba þar sem Bertazzo starfaði, hefur tjáð sig um málið og er meðal annars haft eftir honum að ekkert hefði bent til þess að flugmaðurinn hygðist stökkva úr vélinni. Bertazzo hafði farið í flug með öðrum nemanda fyrr um daginn staðfesti hann einnig. Flugvélin sem nemandinn lenti ein og óstudd var af gerðinni Cessna 150 en hún er tveggja sæta.Getty „Hann tók þessa hörmulegu ákvörðun um borð í flugvél með aðra manneskju sér við hlið,“ er haft eftir honum í frétt CNN. Bertazzo hafi verið yndisleg manneskja og að allir starfsmenn skólans séu furðu lostnir á því að þetta hafi skeð. „Það er ómögulegt að hugsa um það eða skilja en mannshugurinn er svo flókinn.“ Að opna dyr flugvélar á flugi er afar erfitt, útskýrði Álvarez, sem líkti því við að reyna að opna dyr bíls á 200 kílómetra hraða á klukkustund en nemandanum tókst að lenda vélinni heilu og höldnu þrátt fyrir að vera, líkt og gefur að skilja, í algjöru áfalli. Bertazzo var mjög reyndur og hafði einnig starfað sem flugkennari í Síle en rannsókn stendur yfir vegna málsins og er verið að skoða þá atburði sem leiddu til andlátsins. Flug Andlát Argentína Síle Mest lesið „Kemur ekki á óvart að þetta komi fram í Morgunblaðinu“ Innlent Fengu öll áletraða skammbyssu að gjöf frá Erdogan Innlent Kostnaður aldraðra gæti aukist um 50 þúsund krónur Innlent Brugðið yfir því hvernig talað sé um Ólaf Ragnar Innlent Virðist ekki iðrast stunguárása og ofbeldis gegn móður sinni Innlent Skemmdarverkið setti svip sinn á útför Innlent Fannst blautur og kaldur eftir fimm tíma leit Innlent „Eldgamlir bekkir og kompur sem hjúkrunarfræðingum var holað í“ Innlent Kornabarn reyndist á lífi í líkhúsi Erlent Þurfti að lenda flugvél eftir að kennarinn stökk út og hrapaði til bana Erlent Fleiri fréttir Þurfti að lenda flugvél eftir að kennarinn stökk út og hrapaði til bana Orkuskortur í kjölfar árása: Stjórnvöld í Rússlandi banna útflutning á dísilolíu Árásir á báða bóga og umferð um sundið dregst saman Kornabarn reyndist á lífi í líkhúsi „Ef það gerist aftur mun þetta versna til muna!“ Boðar fleiri árásir Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Tólf Evrópuríki sögð ætla að smíða nýja langdræga eldflaug Íranir svara fyrir sig með árásum á Kúveit og Barein Fréttaútsending stöðvuð til að uppræta áróður Orbáns Bandaríkin hefja árásir á Íran á ný Trump sló harðan tón við upphaf leiðtogafundar NATO Le Pen staðfestir forsetaframboð Gæti hætt að styðja við Evrópu fái Bandaríkin ekki Grænland Daily Mail hafði betur gegn Harry Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Óvíst með framboð Le Pen eftir tvíræðan dóm Tilræðiskona í Mónakó sögð fundin látin í Úkraínu Þrír á sjúkrahús eftir fyrsta nautahlaup ársins í Pamplona Örlög forsetaframboðs Le Pen gætu ráðist í dag Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Sprengja sprakk við hótel Macron í Damaskus Meta hvort hefja eigi réttarhöld yfir meintum morðingja Kirk Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetningar Hamas byrjar að sleppa tökunum á Gasa Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Fimmtán látnir í aurskriðum og flóðum í Kína Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Úkraínumenn uppiskroppa með loftvarnarflugskeyti Sjá meira