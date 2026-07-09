Erlent

Þurfti að lenda flug­vél eftir að kennarinn stökk út og hrapaði til bana

Freyja Þórisdóttir skrifar
Allir samstarfsmenn Betazzo eru harmi slegnir en hann var sagður brosmildur og yndislegur.
Allir samstarfsmenn Betazzo eru harmi slegnir en hann var sagður brosmildur og yndislegur. Instagram/Leandro Bertazzo

Flugkennarinn Leandro Andrés Bertazzo, 42 ára, fannst látinn eftir að hafa stokkið út úr dyrum flugvélar og með því skilið nemanda sem hann var að kenna eina eftir svo hún varð að lenda vélinni sjálf. Atvikið átti sér stað yfir bænum Toledo í Argentínu á laugardag, samkvæmt yfirlýsingu frá ríkissaksóknara landsins sem birt var á þriðjudag.

Frá þessu er greint í fjölda staðarmiðla sem og í umfjöllun bandaríska fréttamiðilins CNN en þar kemur einnig fram að nemandinn hafi verið hin 22 ára gamla Rosario.

Nemandinn sagði Bertazzo hafa sagt við sig: „Þú veist hvað þú átt að gera, haltu áfram,“ áður en hann tók af sér heyrnartólin og öryggisbeltið, opnaði dyrnar og stökk út úr vélinni, er fram kemur í frétt CNN.

Mannshugurinn svo flókinn

Eduardo Álvarez, skólastjóri flugskólans Flying Parrot Córdoba þar sem Bertazzo starfaði, hefur tjáð sig um málið og er meðal annars haft eftir honum að ekkert hefði bent til þess að flugmaðurinn hygðist stökkva úr vélinni.

Bertazzo hafði farið í flug með öðrum nemanda fyrr um daginn staðfesti hann einnig.

Flugvélin sem nemandinn lenti ein og óstudd var af gerðinni Cessna 150 en hún er tveggja sæta.Getty

„Hann tók þessa hörmulegu ákvörðun um borð í flugvél með aðra manneskju sér við hlið,“ er haft eftir honum í frétt CNN. Bertazzo hafi verið yndisleg manneskja og að allir starfsmenn skólans séu furðu lostnir á því að þetta hafi skeð. 

„Það er ómögulegt að hugsa um það eða skilja en mannshugurinn er svo flókinn.“

Að opna dyr flugvélar á flugi er afar erfitt, útskýrði Álvarez, sem líkti því við að reyna að opna dyr bíls á 200 kílómetra hraða á klukkustund en nemandanum tókst að lenda vélinni heilu og höldnu þrátt fyrir að vera, líkt og gefur að skilja, í algjöru áfalli.

Bertazzo var mjög reyndur og hafði einnig starfað sem flugkennari í Síle en rannsókn stendur yfir vegna málsins og er verið að skoða þá atburði sem leiddu til andlátsins.

Flug Andlát Argentína Síle

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