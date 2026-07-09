Björk og Yara nýtt par Magnús Jochum Pálsson skrifar 9. júlí 2026 13:09 Yolana og Björk eru nýtt par og hafa verið að hittast upp á síðkastið. Tónlistarkonan Björk Guðmundsdóttir og mósambíska tónlistarkonan og vefhönnuðurinn Yara Polana eru nýtt par. Polana, sem gengur undir listamannsnafninu Monace, greindi frá sambandi þeirra á samfélagsmiðlum sínum fyrir skömmu. Mix Mag Asia greindi fyrst frá nýja sambandinu og byggði það á Instagram-hringrás sem Polana birti í byrjun síðasta mánaðar af þeim saman. „Ég gæti ekki óskað mér betri kærustu,“ skrifaði Polana á ensku við myndina sem hún birti af parinu og „amo-te“ eða „ég elska þig“ á portúgölsku. Parið hefur sést saman víða um landið síðustu misseri, það náðist mynd af þeim saman á veitingastað í Reykjavík og á tónleikum Bjarkar fyrr á árinu. Mósambískur forritari, hönnuður og tónlistarkona Yara er 37 ára gömul tónlistarkona, framleiðandi, hönnuður og forritari frá Mósambík sem hefur búið og starfað á Íslandi í tæp fjórtán ár. Hún lærði grafíska hönnun við Listaháskóla Íslands, starfaði sem forritari hjá fyrirtækinu YAY og rekur tónlistarfyrirtækið Oktaves sem styður við sjálfstætt tónlistarfólk. „Upphaflega ætlaði ég til Noregs í nám, en manneskjan sem sá um þær ráðstafanir veiktist og ég flutti í kjölfarið til Íslands. Sem betur fer, þrátt fyrir erfiða tíma hjá henni, tókst þessari fallegu sál að gera ráðstafanir fyrir mig um inngöngu í Listaháskólann á Íslandi í staðinn,“ sagði Yara í viðtali við Mannlíf árið 2022. View this post on Instagram A post shared by ONDINA (@ondinathequeen) „Öll lönd hafa náttúrlega sína kosti og galla. Ég hef varið lunganum úr mínum fullorðinsárum á Íslandi og íslensk menning leikið gífurlega stórt hlutverki í mótun minni í þá manneskju sem ég er í dag. Svo ég kalla Ísland heimili mitt, með hlýju í hjarta,“ sagði hún einnig í viðtalinu. Björk Guðmundsdóttur þarf ekki að kynna fyrir neinum en hún er einn ástsælasti tónlistarmaður landsins og sennilega frægasti Íslendingur heims. Hún var gift listamanninum Matthew Barney frá 2000 til 2013 en lítið hefur farið fyrir ástarmálum hennar opinberlega síðan. Björk vildi ekki tjá sig um sitt persónulega líf þegar fréttastofa hafði samband til að forvitnast um sambandið. Ástin og lífið Björk Tónlist Mósambík Tímamót Mest lesið Aldrei verið skömmuð jafn mikið og í Stokkhólmi Lífið Bonnie Tyler er látin Tónlist Hvað veistu um... Kristrúnu Frostadóttur? Lífið Dóu ekki ráðalaus þegar Dýrafjarðardagar döguðu uppi Lífið Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Lífið The Pitt með flestar tilnefningar til Emmy-verðlauna Lífið Björgvin Franz og Bryndís fundu ástina á fjölum Borgó Lífið Björk og Yara nýtt par Lífið Hægara sagt en gert að ná lélegum myndum Lífið Erótísk saga um fyrstu kynni lesin upp í brúðkaupinu Lífið Fleiri fréttir Dóu ekki ráðalaus þegar Dýrafjarðardagar döguðu uppi Aldrei verið skömmuð jafn mikið og í Stokkhólmi Hægara sagt en gert að ná lélegum myndum The Pitt með flestar tilnefningar til Emmy-verðlauna Hvað veistu um... Kristrúnu Frostadóttur? Qualley og Antonoff í sundur Björgvin Franz og Bryndís fundu ástina á fjölum Borgó Leiða áhorfendur gegnum garðinn eftir lokun Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Erótísk saga um fyrstu kynni lesin upp í brúðkaupinu Í uppáhalds kjólnum við sólseturs-bónorðið „Þurfti hann að detta niður dauður til að vera spilaður?“ Megas er látinn Guðrún Sóley gengin út „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Harry Styles setti heimsmet Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Það allra besta að gráta í gufu Lauren Bennett látin 37 ára að aldri Listabarn á leiðinni Kenningin um útskiptin miklu sem umbreytti vestrænum stjórnmálum Snæfríður og Högni selja útsýnisíbúð í 101 Baðst afsökunar á að hafa sagst vilja ríða Minogue Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir aðgerðina Stjörnulífið: Bátsferðir og brjóst Rauðhærðasti Íslendingurinn fundinn Stjörnum prýddur gestalisti Swift og Kelce Krakkatía vikunnar: Tindur, stríð og letibikkja Melabúðin fagnar sjötíu árum Sjá meira