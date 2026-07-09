Lífið

Björk og Yara nýtt par

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Yolana og Björk eru nýtt par og hafa verið að hittast upp á síðkastið.
Yolana og Björk eru nýtt par og hafa verið að hittast upp á síðkastið.

Tónlistarkonan Björk Guðmundsdóttir og mósambíska tónlistarkonan og vefhönnuðurinn Yara Polana eru nýtt par. Polana, sem gengur undir listamannsnafninu Monace, greindi frá sambandi þeirra á samfélagsmiðlum sínum fyrir skömmu.

Mix Mag Asia greindi fyrst frá nýja sambandinu og byggði það á Instagram-hringrás sem Polana birti í byrjun síðasta mánaðar af þeim saman.

„Ég gæti ekki óskað mér betri kærustu,“ skrifaði Polana á ensku við myndina sem hún birti af parinu og „amo-te“ eða „ég elska þig“ á portúgölsku.

Parið hefur sést saman víða um landið síðustu misseri, það náðist mynd af þeim saman á veitingastað í Reykjavík og á tónleikum Bjarkar fyrr á árinu. 

Mósambískur forritari, hönnuður og tónlistarkona

Yara er 37 ára gömul tónlistarkona, framleiðandi, hönnuður og forritari frá Mósambík sem hefur búið og starfað á Íslandi í tæp fjórtán ár. Hún lærði grafíska hönnun við Listaháskóla Íslands, starfaði sem forritari hjá fyrirtækinu YAY og rekur tónlistarfyrirtækið Oktaves sem styður við sjálfstætt tónlistarfólk.

„Upphaflega ætlaði ég til Noregs í nám, en manneskjan sem sá um þær ráðstafanir veiktist og ég flutti í kjölfarið til Íslands. Sem betur fer, þrátt fyrir erfiða tíma hjá henni, tókst þessari fallegu sál að gera ráðstafanir fyrir mig um inngöngu í Listaháskólann á Íslandi í staðinn,“ sagði Yara í viðtali við Mannlíf árið 2022.

„Öll lönd hafa náttúrlega sína kosti og galla. Ég hef varið lunganum úr mínum fullorðinsárum á Íslandi og íslensk menning leikið gífurlega stórt hlutverki í mótun minni í þá manneskju sem ég er í dag. Svo ég kalla Ísland heimili mitt, með hlýju í hjarta,“ sagði hún einnig í viðtalinu.

Björk Guðmundsdóttur þarf ekki að kynna fyrir neinum en hún er einn ástsælasti tónlistarmaður landsins og sennilega frægasti Íslendingur heims. Hún var gift listamanninum Matthew Barney frá 2000 til 2013 en lítið hefur farið fyrir ástarmálum hennar opinberlega síðan.

Björk vildi ekki tjá sig um sitt persónulega líf þegar fréttastofa hafði samband til að forvitnast um sambandið.

Ástin og lífið Björk Tónlist Mósambík Tímamót


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.