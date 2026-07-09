„Fá sér hamborgara og þrjú stig í kvöldmat“ Andri Broddason skrifar 9. júlí 2026 13:00 Guðmundur Kristjánsson, fyrirliði Stjörnunnar, segir tækifæri í Evrópukeppni fyrir Stjörnuna. Liðið er í nýrri treyju og býst hann við góðri mætingu frá stuðningsmönnum. Sigurjón/Vísir Stjarnan hefur sitt Evrópuævintýri í kvöld þegar liðið tekur á móti Víkingi frá Færeyjum í undankeppni Sambandsdeildar Evrópu. Guðmundur Kristjánsson, fyrirliði Stjörnunnar, er bjartsýnn fyrir leikinn og segir að það sé gott að fá smá pásu frá Bestu deildinni. „Fínt að kúpla sig aðeins úr deildarkeppninni hjá okkur og fá nýja mótherja. Menn voru ferskir á æfingu þannig að við náum vonandi að spila okkar besta leik og sýna úr hverju við erum gerðir.“ Gengi Stjörnunnar í Bestu deild karla hefur ekki staðist væntingar og er liðið sem stendur í sjöunda sæti deildarinnar með fimmtán stig. Guðmundur segir að gott gengi í Evrópukeppni geti bjargað annars lélegu tímabili. Klippa: Guðmundur Kristjánsson fyrir fyrsta leik í Evrópukeppni „Við ætlum okkur áfram og það væri bæði gott fyrir leikmenn og klúbbinn sem heild að komast áfram. Þetta er keppni sem við viljum komast eins langt og við getum í og það eru möguleikar fyrir hendi. Við stefnum á sigur hér en tímabilið hingað til hefur ekki verið það sem við sáum fyrir okkur, en góður árangur í Evrópu myndi klárlega hjálpa til við að bæta það. Guðmundur segist ekki ætla að blanda sér í stjórnunarhætti liðsins en ætlar að leggja sig allan fram á vellinum. Mikilvægt er að taka aðeins einn leik í einu og er liðið meðvitað um það. Ánægður með nýjan þjálfara og sterkur mótherji Jón Þór Hauksson var ráðinn sem þjálfari Stjörnunnar fyrir tæpum mánuði og er Guðmundur ánægður með hans innkomu í liðið. „Hann hefur komið með góða nærveru og sínar áherslur. Vonandi vinnum við fleiri fótboltaleiki núna, það væri óskandi en Jón Þór hefur komið flottur inn.“ Mótherji Stjörnunnar er Víkingur frá Færeyjum en það lið er sem stendur í fjórða sæti færeysku úrvalsdeildarinnar. Guðmundur býst við erfiðum leik frá sterkum andstæðingi. „Við höfum séð þá á klippum og vitum hvernig þeir vilja spila. Við eigum því að þekkja leikstílinn þeirra. Það verður gaman að sjá hvar íslensku liðin standa gagnvart þeim færeysku styrkleikalega séð. Við ætlum okkur áfram en það er undir okkur komið að sýna það á vellinum.“ Guðmundur vonar innilega að þrátt fyrir vonbrigðartímabil í deildinni fjölmenni stuðningsmenn Stjörnunnar á leiki Evrópukeppninnar. Mikilvægt er fyrir liðið að fá góðan stuðning á heimavelli. „Evrópuleikur, nágrannarnir í heimsókn, glæný og falleg treyja og vonandi verður bara geggjað veður. Fólk hlýtur að fjölmenna á völlinn og fá sér hamborgara og þrjú stig í kvöldmat.“ Stjarnan Sambandsdeild Evrópu Mest lesið Norska landsliðið flúði hótelið sitt Fótbolti Haaland keypti uppstoppuð nagdýr á hótelherbergið Fótbolti Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Fótbolti Ingibjörg barnshafandi Fótbolti Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Fótbolti Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Fótbolti Stjarna Marokkó ekki með í kvöld Fótbolti Haaland orðinn stærri en Manchester City Enski boltinn Bara einn í flugvélinni heim af HM Sport Úkraínsk tennisstjarna gagnrýnir ákvörðun IOC: „Þetta er hræðilegt“ Sport Fleiri fréttir „Fá sér hamborgara og þrjú stig í kvöldmat“ Ingibjörg barnshafandi Svarar ásökunum Egypta um svindl: „Ekki hægt að hafa áhrif á dómgæsluna“ „Horfa á okkur sem sveitalið frá Íslandi“ Haaland keypti uppstoppuð nagdýr á hótelherbergið Þátturinn um N1-mótið: „Ég er low-key cooking í marki“ Ofurtölvan telur 16,5 prósenta líkur á að fótboltinn komi heim Stjarna Marokkó ekki með í kvöld Jón Þór ætlar að snúa gengi Stjörnunnar við Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Deschamps alveg sama þótt Argentínumenn dæmi í kvöld Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Haaland orðinn stærri en Manchester City Konurnar fá helminginn af verðlaunafé bandaríska karlalandsliðsins Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína Justin Bieber kemur fram í hálfleik á úrslitaleik HM Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Norska landsliðið flúði hótelið sitt Henderson tjáir sig í fyrsta sinn eftir fallið vandræðalega Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Segir að læknir norska landsliðsins sé mjög upptekinn Lýsandinn, Tevez og Agüero sturluðust þegar Messi jafnaði FIFA hafnaði áfrýjun Frakka Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Rannsaka kynþáttahatur argentínskra stuðningsmanna Egyptar vilja að dómararnir verði sendir heim Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar Sjá meira