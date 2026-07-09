Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði alls sjö ökumenn grunaða um akstur undir áhrifum fíkniefna í nótt. Að venju var mestur erill hjá lögreglu miðsvæðis í Reykjavíkurborg.
Þá hlaut maður í umdæmi Lögreglustöðvar 3 sekt fyrir að aka með filmur á fremri framrúðum en slíkt er brot á reglugerð um gerð og búnað ökutækja. Í sama umdæmi var ökumaður stöðvaður á 125 kílómetra hraða á klukkustund þar sem hámarkshraði var áttatíu.
Tilkynnt var um innbrot í geymslu í fjölbýli í umdæmi Lögreglustöðvar 4 sem sinnir norðurhluta borgarinnar auk Mosfellsbæjar. Þurfti lögregla þar líka að hafa afskipti af ökumanni án réttinda og öðrum sem talaði í farsíma undir stýri.
Miðsvæðis í Reykjavík þurfti lögregla að vísa manni úr verslun sem var í annarlegu ástandi. Þá barst einnig tilkynning um mann sem stolið hafði verkfærum iðnaðarmanna sem voru að störfum í verslunarmiðstöð. Þegar lögreglu bar að garði höfðu þeir náð að endurheimta verkfærin en maðurinn er enn ófundinn.