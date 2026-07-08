Lífið

The Pitt með flestar til­nefningar til Emmy-verðlauna

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Noah Wyle fer með aðalhlutverk í The Pitt og var hann tilnefndur sem besti aðaleikkari í dramaþáttum.
Noah Wyle fer með aðalhlutverk í The Pitt og var hann tilnefndur sem besti aðaleikkari í dramaþáttum. AP

The Pitt hlaut flestar tilnefningar til Emmy-verðlaunina, 25 talsins. Verðlaunin eru stærstu sjónvarpsverðlaun Hollywood.

The Pitt, sem fjalla um störf lækna á bráðamóttöku, hlaut til að mynda tilnefningar í flokkunum bestu dramaþættirnir, besti aðalleikarinn í dramaþáttum, besta aukaleikarann í dramaþáttum og bestu aukaleikkonuna í dramaþáttum.

Þar á eftir fengu þættirnir Hacks 24 tilnefningar, Widow's Bay nítján, Pluribus átján og Beef 16. Veitt eru verðlaun í 118 flokkum en er flokkunum skipt eftir grínþáttum, dramaþáttum og smáseríum. Þetta er í 78. skiptið sem verðlaunin verða veitt og verða verðlaunin afhent á verðlaunahátíð þann 14. september.

HBO streymisveitan var að baki flestum tilnefningunum eða alls 122. Þar á eftir var Netflix með 111.

Heildarlista tilnefninga má sjá hér á síðu Deadline en helstu flokkana má sjá hér að neðan.

Bestu sjónvarpsþættir - flokkur: Drama

  • The Diplomat (Netflix)
  • The Gilded Age (HBO Max)
  • A Knight Of The Seven Kingdoms (HBO Max)
  • Paradise (Hulu)
  • The Pitt (HBO Max)
  • Pluribus (Apple TV)
  • Slow Horses (Apple TV)
  • Your Friends & Neighbors (Apple TV)

Bestu sjónvarpsþættir - flokkur: Grín

  • Abbott Elementary (ABC)
  • The Bear (FX/Hulu)
  • Hacks (HBO Max)
  • Margo's Got Money Troubles (Apple TV)
  • Nobody Wants This (Netflix)
  • Only Murders In The Building (Hulu)
  • Shrinking (Apple TV)
  • Widow's Bay (Apple TV)

Bestu sjónvarpsþættir - flokkur: Smásería

  • All Her Fault (Peacock)
  • The Beast In Me (Netflix)
  • Beef (Netflix)
  • DTF St Louis (HBO Max)
  • Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette (FX/Hulu)

Besti leikari - flokkur: Drama

  • Sterling K. Brown - Paradise (Hulu)
  • Gary Oldman - Slow Horses (Apple TV)
  • Mark Ruffalo - Task (HBO Max)
  • Rufus Sewell - The Diplomat (Netflix)
  • Noah Wyle - The Pitt (HBO Max)

Besta leikkona - flokkur: Drama

  • Carrie Coon - The Gilded Age (HBO Max)
  • Chase Infiniti - The Testaments (Hulu)
  • Keri Russell - The Diplomat (Netflix)
  • Rhea Seehorn - Pluribus (Apple TV)
  • Zendaya - Euphoria (HBO Max)

Besti leikari - flokkur: Grín

  • Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man (Disney+)
  • Steve Carell - Rooster (HBO Max)
  • Matthew Rhys - Widow's Bay (Apple TV)
  • Jason Segel - Shrinking (Apple TV)
  • Martin Short - Only Murders In The Building (Hulu)

Besta leikkona - flokkur: Grín

  • Quinta Brunson - Abbott Elementary (ABC)
  • Ayo Edebiri - The Bear (FX/Hulu)
  • Elle Fanning - Margo's Got Money Troubles (Apple TV)
  • Lisa Kudrow - The Comeback (HBO Max)
  • Jean Smart - Hacks (HBO Max)

Besti leikari - flokkur: Smásería

  • Riz Ahmed - Bait (Prime Video)
  • Jason Bateman - Black Rabbit (Netflix)
  • Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story (Netflix)
  • Oscar Isaac - Beef (Netflix)
  • Matthew Rhys - The Beast In Me (Netflix)

Besta leikkona - flokkur: Smásería

  • Claire Danes - The Beast In Me (Netflix)
  • Sally Field - Remarkably Bright Creatures (Netflix)
  • Carey Mulligan - Beef (Netflix)
  • Sarah Pidgeon - Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette (FX/Hulu)
  • Sarah Snook - All Her Fault (Peacock)

Besti aukaleikari - flokkur: Drama

  • Patrick Ball - The Pitt (HBO Max)
  • Billy Crudup - The Morning Show (Apple TV)
  • Shawn Hatosy - The Pitt (HBO Max)
  • Gerran Howell - The Pitt (HBO Max)
  • Jack Lowden - Slow Horses (Apple TV)
  • Tom Pelphrey - Task (HBO Max)
  • Carlos-Manuel Vesga - Pluribus (Apple TV)

Besta aukaleikkona - flokkur: Drama

  • Taylor Dearden - The Pitt (HBO Max)
  • Fiona Dourif - The Pitt (HBO Max)
  • Allison Janney - The Diplomat (Netflix)
  • Katherine LaNasa - The Pitt (HBO Max)
  • Sepideh Moafi - The Pitt (HBO Max)
  • Julianne Nicholson - Paradise (Hulu)
  • Karolina Wydra - Pluribus (Apple TV)

Besti aukaleikari - flokkur: Grín

  • Colman Domingo - The Four Seasons (Netflix)
  • Paul W Downs - Hacks (HBO Max)
  • Harrison Ford - Shrinking (Apple TV)
  • Nick Offerman - Margo's Got Money Troubles (Apple TV)
  • Stephen Root - Widow's Bay (Apple TV)
  • Michael Urie - Shrinking (Apple TV)
  • Tyler James Williams - Abbott Elementary (ABC)

Besta aukaleikkona - flokkur: Grín

  • Dale Dickey - Widow's Bay (Apple TV)
  • Hannah Einbinder - Hacks (HBO Max)
  • Janelle James - Abbott Elementary (ABC)
  • Kate O'Flynn - Widow's Bay (Apple TV)
  • Michelle Pfeiffer - Margo's Got Money Troubles (Apple TV)
  • Megan Stalter - Hacks (HBO Max)
  • Jessica Williams - Shrinking (Apple TV)

Besti aukaleikar - flokkur: Smásería

  • Jason Bateman - DTF St Louis (HBO Max)
  • Richard Gadd - Half Man (HBO Max)
  • David Harbour - DTF St Louis (HBO Max)
  • Richard Jenkins - DTF St Louis (HBO Max)
  • Charles Melton - Beef (Netflix)
  • Nick Offerman - Death By Lightning (Netflix)

Besta aukaleikkona - flokkur: Smásería

  • Linda Cardellini - DTF St Louis (HBO Max)
  • Dakota Fanning - All Her Fault (Peacock)
  • Laurie Metcalf - Monster: The Ed Gein Story (Netflix)
  • Joy Sunday - DTF St Louis (HBO Max)
  • Youn Yuh-jung - Beef (Netflix)
  • Constance Zimmer - Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette (FX/Hulu)

Bestu sjónvarpsþættir - flokkur: Raunveruleikaþættir

  • Dancing With the Stars (ABC)
  • RuPaul's Drag Race (MTV)
  • Survivor (CBS)
  • Top Chef (Bravo)
  • The Traitors (Peacock)

Besti leikstjórinn - flokkur: Drama

  • The Gilded Age, Salli Richardson Whitfield (My Mind is Made Up)
  • Paradise, Hanelle M. Culpepper (Exodus)
  • The Pitt, Noah Wyle (12 P.M.)
  • Pluribus, Vince Gilligan (We Is Us)
  • Slow Horses, Saul Metzstein (Scars)
  • Task, Salli Richardson Whitfield (Out Beyond Ideas of Wrongdoing and Rightdowing, There is a River)

Besti leikstjórinn - flokkur: Grín

  • Abbott Elementary, Randall Einhorn (Ballgame)
  • The Bear, Christopher Storer (Bears)
  • The Chair Company, Andrew DeYoung (Life Goes By Too F***ing Fast, It Really Does.)
  • Hacks, Lucia Aniello (Hacks)
  • The Ms. Pat Show, Mary Lou Belli (Give It Arrest)
  • Widow's Bay, Hiro Murai (Welcome To Widow's Bay!)

Besti leikstjórinn - flokkur: Smásería

  • Beef, Jack Schreier (It Will Stay This Way and You Will Obey)
  • Beef, Lee Sung Jin (Oh, the Comfort, the Inexpressible Comfort)
  • Black Rabbit, Jason Bateman (The Black Rabbits)
  • DTF St. Louis, Steven Conrad
Emmy-verðlaunin Bíó og sjónvarp Hollywood


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