The Pitt með flestar tilnefningar til Emmy-verðlauna Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 8. júlí 2026 21:21 Noah Wyle fer með aðalhlutverk í The Pitt og var hann tilnefndur sem besti aðaleikkari í dramaþáttum. AP The Pitt hlaut flestar tilnefningar til Emmy-verðlaunina, 25 talsins. Verðlaunin eru stærstu sjónvarpsverðlaun Hollywood. The Pitt, sem fjalla um störf lækna á bráðamóttöku, hlaut til að mynda tilnefningar í flokkunum bestu dramaþættirnir, besti aðalleikarinn í dramaþáttum, besta aukaleikarann í dramaþáttum og bestu aukaleikkonuna í dramaþáttum. Þar á eftir fengu þættirnir Hacks 24 tilnefningar, Widow's Bay nítján, Pluribus átján og Beef 16. Veitt eru verðlaun í 118 flokkum en er flokkunum skipt eftir grínþáttum, dramaþáttum og smáseríum. Þetta er í 78. skiptið sem verðlaunin verða veitt og verða verðlaunin afhent á verðlaunahátíð þann 14. september. HBO streymisveitan var að baki flestum tilnefningunum eða alls 122. Þar á eftir var Netflix með 111. Heildarlista tilnefninga má sjá hér á síðu Deadline en helstu flokkana má sjá hér að neðan. Bestu sjónvarpsþættir - flokkur: Drama The Diplomat (Netflix) The Gilded Age (HBO Max) A Knight Of The Seven Kingdoms (HBO Max) Paradise (Hulu) The Pitt (HBO Max) Pluribus (Apple TV) Slow Horses (Apple TV) Your Friends & Neighbors (Apple TV) Bestu sjónvarpsþættir - flokkur: Grín Abbott Elementary (ABC) The Bear (FX/Hulu) Hacks (HBO Max) Margo's Got Money Troubles (Apple TV) Nobody Wants This (Netflix) Only Murders In The Building (Hulu) Shrinking (Apple TV) Widow's Bay (Apple TV) Bestu sjónvarpsþættir - flokkur: Smásería All Her Fault (Peacock) The Beast In Me (Netflix) Beef (Netflix) DTF St Louis (HBO Max) Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette (FX/Hulu) Besti leikari - flokkur: Drama Sterling K. Brown - Paradise (Hulu) Gary Oldman - Slow Horses (Apple TV) Mark Ruffalo - Task (HBO Max) Rufus Sewell - The Diplomat (Netflix) Noah Wyle - The Pitt (HBO Max) Besta leikkona - flokkur: Drama Carrie Coon - The Gilded Age (HBO Max) Chase Infiniti - The Testaments (Hulu) Keri Russell - The Diplomat (Netflix) Rhea Seehorn - Pluribus (Apple TV) Zendaya - Euphoria (HBO Max) Besti leikari - flokkur: Grín Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man (Disney+) Steve Carell - Rooster (HBO Max) Matthew Rhys - Widow's Bay (Apple TV) Jason Segel - Shrinking (Apple TV) Martin Short - Only Murders In The Building (Hulu) Besta leikkona - flokkur: Grín Quinta Brunson - Abbott Elementary (ABC) Ayo Edebiri - The Bear (FX/Hulu) Elle Fanning - Margo's Got Money Troubles (Apple TV) Lisa Kudrow - The Comeback (HBO Max) Jean Smart - Hacks (HBO Max) Besti leikari - flokkur: Smásería Riz Ahmed - Bait (Prime Video) Jason Bateman - Black Rabbit (Netflix) Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story (Netflix) Oscar Isaac - Beef (Netflix) Matthew Rhys - The Beast In Me (Netflix) Besta leikkona - flokkur: Smásería Claire Danes - The Beast In Me (Netflix) Sally Field - Remarkably Bright Creatures (Netflix) Carey Mulligan - Beef (Netflix) Sarah Pidgeon - Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette (FX/Hulu) Sarah Snook - All Her Fault (Peacock) Besti aukaleikari - flokkur: Drama Patrick Ball - The Pitt (HBO Max) Billy Crudup - The Morning Show (Apple TV) Shawn Hatosy - The Pitt (HBO Max) Gerran Howell - The Pitt (HBO Max) Jack Lowden - Slow Horses (Apple TV) Tom Pelphrey - Task (HBO Max) Carlos-Manuel Vesga - Pluribus (Apple TV) Besta aukaleikkona - flokkur: Drama Taylor Dearden - The Pitt (HBO Max) Fiona Dourif - The Pitt (HBO Max) Allison Janney - The Diplomat (Netflix) Katherine LaNasa - The Pitt (HBO Max) Sepideh Moafi - The Pitt (HBO Max) Julianne Nicholson - Paradise (Hulu) Karolina Wydra - Pluribus (Apple TV) Besti aukaleikari - flokkur: Grín Colman Domingo - The Four Seasons (Netflix) Paul W Downs - Hacks (HBO Max) Harrison Ford - Shrinking (Apple TV) Nick Offerman - Margo's Got Money Troubles (Apple TV) Stephen Root - Widow's Bay (Apple TV) Michael Urie - Shrinking (Apple TV) Tyler James Williams - Abbott Elementary (ABC) Besta aukaleikkona - flokkur: Grín Dale Dickey - Widow's Bay (Apple TV) Hannah Einbinder - Hacks (HBO Max) Janelle James - Abbott Elementary (ABC) Kate O'Flynn - Widow's Bay (Apple TV) Michelle Pfeiffer - Margo's Got Money Troubles (Apple TV) Megan Stalter - Hacks (HBO Max) Jessica Williams - Shrinking (Apple TV) Besti aukaleikar - flokkur: Smásería Jason Bateman - DTF St Louis (HBO Max) Richard Gadd - Half Man (HBO Max) David Harbour - DTF St Louis (HBO Max) Richard Jenkins - DTF St Louis (HBO Max) Charles Melton - Beef (Netflix) Nick Offerman - Death By Lightning (Netflix) Besta aukaleikkona - flokkur: Smásería Linda Cardellini - DTF St Louis (HBO Max) Dakota Fanning - All Her Fault (Peacock) Laurie Metcalf - Monster: The Ed Gein Story (Netflix) Joy Sunday - DTF St Louis (HBO Max) Youn Yuh-jung - Beef (Netflix) Constance Zimmer - Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette (FX/Hulu) Bestu sjónvarpsþættir - flokkur: Raunveruleikaþættir Dancing With the Stars (ABC) RuPaul's Drag Race (MTV) Survivor (CBS) Top Chef (Bravo) The Traitors (Peacock) Besti leikstjórinn - flokkur: Drama The Gilded Age, Salli Richardson Whitfield (My Mind is Made Up) Paradise, Hanelle M. Culpepper (Exodus) The Pitt, Noah Wyle (12 P.M.) Pluribus, Vince Gilligan (We Is Us) Slow Horses, Saul Metzstein (Scars) Task, Salli Richardson Whitfield (Out Beyond Ideas of Wrongdoing and Rightdowing, There is a River) Besti leikstjórinn - flokkur: Grín Abbott Elementary, Randall Einhorn (Ballgame) The Bear, Christopher Storer (Bears) The Chair Company, Andrew DeYoung (Life Goes By Too F***ing Fast, It Really Does.) Hacks, Lucia Aniello (Hacks) The Ms. Pat Show, Mary Lou Belli (Give It Arrest) Widow's Bay, Hiro Murai (Welcome To Widow's Bay!) Besti leikstjórinn - flokkur: Smásería Beef, Jack Schreier (It Will Stay This Way and You Will Obey) Beef, Lee Sung Jin (Oh, the Comfort, the Inexpressible Comfort) Black Rabbit, Jason Bateman (The Black Rabbits) DTF St. Louis, Steven Conrad Emmy-verðlaunin Bíó og sjónvarp Hollywood Mest lesið Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Lífið Björgvin Franz og Bryndís fundu ástina á fjölum Borgó Lífið Erótísk saga um fyrstu kynni lesin upp í brúðkaupinu Lífið Leiða áhorfendur gegnum garðinn eftir lokun Lífið „Þurfti hann að detta niður dauður til að vera spilaður?“ Lífið Hvað veistu um... Kristrúnu Frostadóttur? Lífið Qualley og Antonoff í sundur Lífið Í uppáhalds kjólnum við sólseturs-bónorðið Lífið Guðrún Sóley gengin út Lífið Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Lífið Fleiri fréttir The Pitt með flestar tilnefningar til Emmy-verðlauna Hvað veistu um... Kristrúnu Frostadóttur? 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