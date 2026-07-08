Jón Ingvar vildi níutíu milljónir en fær ekki krónu Jón Þór Stefánsson skrifar 8. júlí 2026 19:21 Jón Ingvar Pálsson, fyrrverandi forstjóri Innheimtustofnunar. Vísir Innheimtustofnun Sveitarfélaga, eða IHS, var í dag sýknuð í Héraðsdómi Reykjavíkur af kröfum Jóns Ingvars Pálssonar, fyrrverandi forstjóra hennar, sem hljóðuðu upp á 91 milljón krónur. Jón Ingvar hóf störf hjá IHS, stofnunnar sem sér um innheimtu meðlaga, árið 2000, fyrst sem lögmaður, en var ráðinn forstjóri hennar níu árum síðar. Því starfi sinnti hann um rúmlega eins áratugarskeið, en í desember 2021 var hann sendur í leyfi og í apríl árið eftir var honum sagt upp. Uppsögnin var vegna alvarlegra brota í starfi og vanefnda á ráðningarsamningi vegna trúnaðarrofs. Jón Ingvar vildi meina að uppsögnin hefði verið ólögmæt, og höfðaði þess vegna málið. Það sem Jón Ingvar hafði gert var að fela tveimur félögum í eigu undirmanns síns, Braga R. Axelssonar, þáverandi forstöðumanni IHS á Ísafirði, að sinna lögbundnu hlutverki stofnunarinnar. Það gerði hann með samningum við Officio ehf., sem heitir í dag Formáli lögmenn, og við A&T Ísland, sem nú heitir Formáli, árið 2020. Það gerði Jón Ingvar án heimildar stjórnar stofnunarinnar, en hún fékk ekki að vita af samningsgerðinni fyrr en nokkrum mánuðum síðar, eftir að fjölmiðlar höfðu fjallað um málið. Í dómnum kemur fram að ekkert liggi fyrir í málinu um að aðrir en starfsmenn IHS á Ísafirði hafi unnið að þeim innheimtuverkefnum sem einkahlutafélögunum voru falin. Jón Ingvar staðhæfði að það hafi þeir gert að loknum vinnudegi sínum hjá stofnunni og um helgar. Það hafi þeir gert sem hlutastarfsmenn Officio. Með því að láta eina og sama manninn, Braga R., sitja báðum megin borðsins, bæði hjá félögunum tveimur og hjá IHS þótti Jón Ingvar, að mati héraðsdóms, hafa brugðist alvarlega stjórnunar- og trúnaðarskyldum sínum. Í dómnum segir að Jón Ingvar hafi brotið „svo alvarlega gegn starfsskyldum sínum“ og rofið trúnað þannig að ljóst væri að þar væri um gróft brot að ræða. Því hafi stjórninni verið heimilt að víkja honum úr starfi án fyrirvara. Þar af leiðandi var IHS sýknuð af kröfum Jóns Inga og honum gert að greiða stofnunni eina og hálfa milljón í málskostnað. Rannsókn á Innheimtustofnun sveitarfélaga Dómsmál Tengdar fréttir Lögmannsstofa, grunuð um misferli, var helsti bakhjarl handboltaliðs á lygilegri uppleið Grunur leikur á um að Innheimtustofnun hafi greitt félagi í eigu forstöðumanns stofnunarinnar á Ísafirði í kringum fjörutíu milljónir króna í þóknanir vegna þjónustu, sem átti ekki að útvista yfirleitt. 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